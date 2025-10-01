Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Κατέθεσε στεφάνι στα Φυλακισμένα Μνήματα και στον ανδριάντα του Εθνάρχη Μακαρίου Γ - Δείτε φωτογραφίες

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: LIVE - Στρατιωτική παρέλαση 1ης Οκτωβρίου: Έναρξη με 21 κανονιοβολισμούς - Συμμετοχή μηχανοκίνητων, πεζοπόρων τμημάτων και πτητικών μέσων
Ακολούθως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στους τάφους των ηρώων.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του Εθνάρχη Μακαρίου Γ’, στον προαύλιο χώρο του Μεγάρου.
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στο Πάρκο του Προεδρικού Μεγάρου, όπου παρέστη σε τρισάγιο και κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Αντιστασιακών.
Στις εκδηλώσεις παρέστησαν, επίσης, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, αρχηγοί η εκπρόσωποι κομμάτων και εκπρόσωποι των εκκλησιαστικών και των στρατιωτικών Αρχών, ενώ εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης παρέστη ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Θανάσης Δαβάκης.