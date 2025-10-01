Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Κατέθεσε στεφάνι στα Φυλακισμένα Μνήματα και στον ανδριάντα του Εθνάρχη Μακαρίου Γ - Δείτε φωτογραφίες

 01.10.2025 - 09:00
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Κατέθεσε στεφάνι στα Φυλακισμένα Μνήματα και στον ανδριάντα του Εθνάρχη Μακαρίου Γ - Δείτε φωτογραφίες

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μετέβη σήμερα το πρωί στα Φυλακισμένα Μνήματα, όπου παρέστη σε τρισάγιο στη μνήμη των ηρώων, με την ευκαιρία της εθνικής επετείου της Κυπριακής Ανεξαρτησίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: LIVE - Στρατιωτική παρέλαση 1ης Οκτωβρίου: Έναρξη με 21 κανονιοβολισμούς - Συμμετοχή μηχανοκίνητων, πεζοπόρων τμημάτων και πτητικών μέσων

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στους τάφους των ηρώων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του Εθνάρχη Μακαρίου Γ’, στον προαύλιο χώρο του Μεγάρου.

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στο Πάρκο του Προεδρικού Μεγάρου, όπου παρέστη σε τρισάγιο και κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Αντιστασιακών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 1η Οκτωβρίου: 65 χρόνια Κυπριακής Ανεξαρτησίας – Το ιστορικό και τι γιορτάζουμε σήμερα

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν, επίσης, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, αρχηγοί η εκπρόσωποι κομμάτων και εκπρόσωποι των εκκλησιαστικών και των στρατιωτικών Αρχών, ενώ εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης παρέστη ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Θανάσης Δαβάκης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Στις 9:00 το πρωί άρχισε η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση, στο πλαίσιο των εορτασμών της εξηκοστής πέμπτης επετείου από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

