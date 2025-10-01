Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαLIVE - Στρατιωτική παρέλαση 1ης Οκτωβρίου: Έναρξη με 21 κανονιοβολισμούς - Συμμετοχή μηχανοκίνητων, πεζοπόρων τμημάτων και πτητικών μέσων
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

LIVE - Στρατιωτική παρέλαση 1ης Οκτωβρίου: Έναρξη με 21 κανονιοβολισμούς - Συμμετοχή μηχανοκίνητων, πεζοπόρων τμημάτων και πτητικών μέσων

 01.10.2025 - 09:03
LIVE - Στρατιωτική παρέλαση 1ης Οκτωβρίου: Έναρξη με 21 κανονιοβολισμούς - Συμμετοχή μηχανοκίνητων, πεζοπόρων τμημάτων και πτητικών μέσων

Στις 9:00 το πρωί άρχισε η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση, στο πλαίσιο των εορτασμών της εξηκοστής πέμπτης επετείου από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Οδηγοί προσοχή: Αυτοί οι δρόμοι είναι κλειστοί για την στρατιωτική παρέλαση – Τι πρέπει να κάνετε αν θέλετε να βγείτε εκτός Λευκωσίας

Τον χαιρετισμό της θα δεχθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, πλαισιωμένος από τον Υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Θανάση Δαβάκη, και τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγο, Γεώργιο Τσιτσικώστα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Κατέθεσε στεφάνι στα Φυλακισμένα Μνήματα και στον ανδριάντα του Εθνάρχη Μακαρίου Γ - Δείτε φωτογραφίες

Η παρέλαση θα διεξαχθεί επί της λεωφόρου Ιωσήφ Χατζηιωσήφ, με την συμμετοχή μηχανοκίνητων, πεζοπόρων τμημάτων και πτητικών μέσων της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας Κύπρου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Άμυνας, του Τμήματος Δασών και των Υγειονομικών Υπηρεσιών.

Την στρατιωτική παρέλαση θα παρακολουθήσουν ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, Πρέσβεις και Ακόλουθοι Άμυνας ξένων χωρών και άλλοι επίσημοι, και θα πραγματοποιηθεί στην παρουσία κοινού.

Της έναρξης της παρέλασης θα προηγηθεί η ρίψη 21 χαιρετιστήριων κανονιοβολισμών.

Δείτε βίντεο από την έναρξη της παρέλασης

Δείτε live την παρέλαση εδώ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φόνος τα ξημερώματα: Γυναίκα έχασε τη μάχη ενώ μεταφερόταν στο νοσοκομείο – Οι πρώτες πληροφορίες
Απόπειρα φόνου: 62χρονος εντοπίστηκε αναίσθητος με τραύμα στο κεφάλι μετά από καβγά - Η κατάσταση της υγείας του - Χειροπέδες σε 36χρονο
Οδηγοί προσοχή: Αυτοί οι δρόμοι είναι κλειστοί για την στρατιωτική παρέλαση – Τι πρέπει να κάνετε αν θέλετε να βγείτε εκτός Λευκωσίας
ΤΖΟΚΕΡ: Ανεβαίνει κι άλλο το ποσό στην επόμενη κλήρωση – Θα πάμε σε νέο ρεκόρ μέχρι τα Χριστούγεννα;
Καιρός: Έτσι θα περάσουμε την αργία – Βροχές στα ορεινά, ισχυροί άνεμοι στα παράλια – Επιστροφή για σκόνη
Τέλος τα «υπόγεια» tattoo – Νέοι αυστηροί κανόνες για καλλιτέχνες και piercing σε δημόσια διαβούλευση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Κατέθεσε στεφάνι στα Φυλακισμένα Μνήματα και στον ανδριάντα του Εθνάρχη Μακαρίου Γ - Δείτε φωτογραφίες

 01.10.2025 - 09:00
Επόμενο άρθρο

Κρεατίνη: Είναι το «μαγικό» συμπλήρωμα για καθαρό μυαλό και δυνατή μνήμη;

 01.10.2025 - 09:21

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE - Στρατιωτική παρέλαση 1ης Οκτωβρίου: Έναρξη με 21 κανονιοβολισμούς - Συμμετοχή μηχανοκίνητων, πεζοπόρων τμημάτων και πτητικών μέσων

LIVE - Στρατιωτική παρέλαση 1ης Οκτωβρίου: Έναρξη με 21 κανονιοβολισμούς - Συμμετοχή μηχανοκίνητων, πεζοπόρων τμημάτων και πτητικών μέσων

  •  01.10.2025 - 09:03
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Κατέθεσε στεφάνι στα Φυλακισμένα Μνήματα και στον ανδριάντα του Εθνάρχη Μακαρίου Γ - Δείτε φωτογραφίες

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Κατέθεσε στεφάνι στα Φυλακισμένα Μνήματα και στον ανδριάντα του Εθνάρχη Μακαρίου Γ - Δείτε φωτογραφίες

  •  01.10.2025 - 09:00
Γυναικοκτονία στη Λευκωσία: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της άτυχης 58χρονης – Αναμένεται ένταλμα σύλληψης 62χρονου

Γυναικοκτονία στη Λευκωσία: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της άτυχης 58χρονης – Αναμένεται ένταλμα σύλληψης 62χρονου

  •  01.10.2025 - 08:03
Σε shutdown οι ΗΠΑ για πρώτη φορά από το 2018 - Τι σημαίνει η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, ποιες υπηρεσίες επηρεάζει

Σε shutdown οι ΗΠΑ για πρώτη φορά από το 2018 - Τι σημαίνει η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, ποιες υπηρεσίες επηρεάζει

  •  01.10.2025 - 08:58
Απόπειρα φόνου: 62χρονος εντοπίστηκε αναίσθητος με τραύμα στο κεφάλι μετά από καβγά - Η κατάσταση της υγείας του - Χειροπέδες σε 36χρονο

Απόπειρα φόνου: 62χρονος εντοπίστηκε αναίσθητος με τραύμα στο κεφάλι μετά από καβγά - Η κατάσταση της υγείας του - Χειροπέδες σε 36χρονο

  •  01.10.2025 - 07:15
ΤΖΟΚΕΡ: Ανεβαίνει κι άλλο το ποσό στην επόμενη κλήρωση – Θα πάμε σε νέο ρεκόρ μέχρι τα Χριστούγεννα;

ΤΖΟΚΕΡ: Ανεβαίνει κι άλλο το ποσό στην επόμενη κλήρωση – Θα πάμε σε νέο ρεκόρ μέχρι τα Χριστούγεννα;

  •  01.10.2025 - 07:22
Οδηγοί προσοχή: Αυτοί οι δρόμοι είναι κλειστοί για την στρατιωτική παρέλαση – Τι πρέπει να κάνετε αν θέλετε να βγείτε εκτός Λευκωσίας

Οδηγοί προσοχή: Αυτοί οι δρόμοι είναι κλειστοί για την στρατιωτική παρέλαση – Τι πρέπει να κάνετε αν θέλετε να βγείτε εκτός Λευκωσίας

  •  01.10.2025 - 07:40
Τέλος τα «υπόγεια» tattoo – Νέοι αυστηροί κανόνες για καλλιτέχνες και piercing σε δημόσια διαβούλευση

Τέλος τα «υπόγεια» tattoo – Νέοι αυστηροί κανόνες για καλλιτέχνες και piercing σε δημόσια διαβούλευση

  •  01.10.2025 - 07:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα