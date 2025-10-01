Στις φλόγες τυλίχθηκε όχημα τα ξημερώματα - Ήταν σταθμευμένο σε πεζοδρόμιο έξω από οικία

Συγκεκριμένα, στις 04:57 υπήρξε ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών Λεμεσού με δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε ιδιωτικό όχημα στη Λεμεσό.

Το όχημα ήταν σταθμευμένο σε πεζοδρόμιο έξω από οικία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, πό την πυρκαγιά το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς.