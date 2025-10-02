Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό: Απαγορεύει την παραχώρηση υπηκοοτήτων σε επιχειρηματίες και επενδυτές

 02.10.2025 - 13:00
Υπουργικό: Απαγορεύει την παραχώρηση υπηκοοτήτων σε επιχειρηματίες και επενδυτές

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νομοθετικές τροποποιήσεις των διατάξεων για τη διαδικασία αποστέρησης της κυπριακής υπηκοότητας, ανέφερε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, στο πλαίσιο της Ενημέρωσης του προς τα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Πρόσθεσε ότι «λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για νομοθετικές τροποποιήσεις στον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στην πρόσφατη συνεδρίαση του την τροποποίηση και τη διαγραφή διατάξεων του Νόμου που αφορούν τη διαδικασία για αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας. Σκοπός των νομοθετικών διαφοροποιήσεων είναι να μην υπάρχει το νομοθετικό υπόβαθρο για επαναφορά προγράμματος παραχώρησης κυπριακής υπηκοότητας μέσω επενδύσεων.

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή του εδαφίου (2) του άρθρου 111Α του Νόμου, που αφορά τη διάταξη που επιτρέπει στο Υπουργικό Συμβούλιο να παραχωρεί την κυπριακή υπηκοότητα σε επιχειρηματίες/επενδυτές και στα μέλη των οικογενειών τους στη βάση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος που τερματίστηκε το 2020.

Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε η εισαγωγή χρονικού ορίου 60 ημερών για την υποβολή ένστασης από το επηρεαζόμενο πρόσωπο στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Εξέτασης Αποστέρησης Υπηκοότητας, καθώς και η εισαγωγή υποχρέωσης του Υπουργού Εσωτερικών να δημοσιεύει Γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με την οποία να ενημερώνει για αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας από τα επηρεαζόμενα πρόσωπα.

Οι συστάσεις για νομοθετικές τροποποιήσεις προέκυψαν μετά από διαβούλευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα στη Βουλή των Αντιπροσώπων για συζήτηση και έγκριση.

Υπενθυμίζεται ότι, με στόχο την αποκατάσταση της φήμης της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διεθνές επίπεδο και στο πλαίσιο των τακτικών επαναξιολογήσεων των περιπτώσεων προσώπων που απέκτησαν την κυπριακή υπηκοότητα μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας τον Μάρτιο 2023 μέχρι σήμερα, το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη έλαβε 41 αποφάσεις για αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας. Οι αποφάσεις αφορούν συνολικά 150 πρόσωπα, ήτοι 41 επενδυτές και 109 μέλη των οικογενειών τους».

 

