ΑρχικήΔιεθνήΕπίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή στο Μάντσεστερ, αναφορές για πολλούς τραυματίες
ΔΙΕΘΝΗ

Επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή στο Μάντσεστερ, αναφορές για πολλούς τραυματίες

 02.10.2025 - 12:36
Επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή στο Μάντσεστερ, αναφορές για πολλούς τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στο Μάντσεστερ, όπου η αστυνομία αντιμετωπίζει σοβαρό περιστατικό με επιθέσεις με μαχαίρι σε συναγωγή στην περιοχή Crumpsall.

Η αστυνομία του Greater Manchester επιβεβαίωσε ότι δυνάμεις της βρίσκονται στο σημείο, μετά από αναφορές για πολλαπλούς τραυματισμούς. «Πιστεύουμε ότι περισσότερα από ένα άτομα έχουν δεχθεί επίθεση με μαχαίρι», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι αρχές.

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρνχαμ, μιλώντας στο BBC χαρακτήρισε το γεγονός «σοβαρό περιστατικό», τονίζοντας ότι όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση.

Το ΕΚΑΒ της Βορειοδυτικής Αγγλίας ανακοίνωσε ότι έχει κηρυχθεί «μείζον περιστατικό» στην περιοχή Crumpsall. «Μετά από αναφορές για συμβάν στην οδό Middleton, έχουμε αποστείλει δυνάμεις στο σημείο. Βρισκόμαστε σε συντονισμό με τις υπόλοιπες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες θα λάβουν την ιατρική φροντίδα που χρειάζονται το ταχύτερο δυνατό», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, παραχωρεί μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου, ανοίγοντας τα χαρτιά του για τα γεγονότα που διαμόρφωσαν την πολιτική ζωή του τόπου τα τελευταία χρόνια.

