Λετυμπιώτης για Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού: «Η χώρα μας γύρισε σελίδα στην ενεργειακή της πορεία» - Τα οφέλη για τον πολίτη

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ, στο πλαίσιο της Ενημέρωσης του, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «από χθες η χώρα μας γύρισε σελίδα στην ενεργειακή της πορεία. Για πρώτη φορά, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της Κύπρου μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τον προμηθευτή τους μέσα από ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που περιλαμβάνει εννέα παραγωγούς.

Η Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, που τίθεται πλέον σε λειτουργία, αποτελεί στρατηγική μεταρρύθμιση. Πρόκειται για την εφαρμογή του Μοντέλου «Στόχος» της ΕΕ, ενός μηχανισμού που προσομοιάζει με χρηματιστήριο ενέργειας και εισάγει διαφάνεια, αξιοπιστία και κανόνες ίδιους με εκείνους που ισχύουν στις πλείστες χώρες της ΕΕ. Η αγορά λειτουργεί με προθεσμιακή και προημερήσια διαδικασία, αλλά και με μηχανισμό εξισορρόπησης σε πραγματικό χρόνο, έτσι ώστε η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να διαμορφώνεται δίκαια και ανταγωνιστικά.

Το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού αποφασίστηκε το 2019 και έπρεπε να είχε υλοποιηθεί το 2021. Για χρόνια η χώρα μας βρισκόταν σε ένα καθεστώς αναβολών, σε μια μεταβατική περίοδο, με στρεβλώσεις που έπληξαν τους καταναλωτές και την ενεργειακή στρατηγική της χώρας. Μέσα από μια επίμονη προετοιμασία, ολοκληρώσαμε όλες τις τεχνικές και θεσμικές εκκρεμότητες και κάναμε πράξη αυτό που για χρόνια έμενε στα χαρτιά: το πραγματικό άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού.

Τα οφέλη για τον πολίτη μπορεί να είναι συγκεκριμένα:

· Από σήμερα μπορεί να συγκρίνει τιμές, να επιλέγει τον προμηθευτή που τον συμφέρει, να έχει πρόσβαση σε νέα προϊόντα και πακέτα, ακόμη και σε πράσινες επιλογές ενέργειας.

· Από τον Ιανουάριο του 2026, η αλλαγή προμηθευτή θα γίνεται σε 24 ώρες, χωρίς κόστος και με απόλυτη διαφάνεια.

· Οι καταναλωτές αποκτούν τις προϋποθέσεις να γίνουν ενεργοί συμμετέχοντες στην ενεργειακή αγορά, είτε ως αυτοπαραγωγοί από ΑΠΕ είτε ως μέλη ενεργειακών κοινοτήτων.

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις είναι εξίσου σημαντικά. Η δυνατότητα διαπραγμάτευσης με περισσότερους προμηθευτές δίνει ευχέρεια για καλύτερες τιμές και προσαρμοσμένες λύσεις, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος. Ταυτόχρονα, η συμμετοχή σε προγράμματα εξοικονόμησης και ΑΠΕ ενισχύει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά των επιχειρήσεων.

Κυρίως, όμως, η Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού ενισχύει τον ανταγωνισμό.

Ο ανταγωνισμός αυτός αναμένεται να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές, αλλά και σε καινοτόμες υπηρεσίες που θα προσαρμόζονται στις ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Περιορίζεται η εξάρτηση από περιορισμένους προμηθευτές και προωθείται η αποκέντρωση της παραγωγής.

Η έναρξη λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού δεν είναι ένα μεμονωμένο βήμα. Είναι το πρώτο, σημαντικό βήμα και κομμάτι ενός ευρύτερου σχεδίου ενεργειακής πολιτικής που υλοποιεί η Κυβέρνηση με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Αυτό εντάσσεται σε ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής: την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ με κοστοστρεφή τρόπο, την αποθήκευση ενέργειας, την ενίσχυση των δικτύων μεταφοράς και την εισαγωγή του φυσικού αερίου.

Συνδυαστικά, αυτές οι πολιτικές στοχεύουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος, να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα και να θωρακίσουν την ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου, ώστε ο πολίτης να δει έμπρακτα αποτελέσματα στην καθημερινότητά του.

Η Κυβέρνηση αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι με σχέδιο, μεθοδικότητα και πολιτική βούληση μπορεί να λύνει προβλήματα που χρονίζουν και να υλοποιεί μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη».

Ερωτηθείς αν μακροχρόνια θα μειωθεί το κόστος αλλά και πώς θα διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της ΑΗΚ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «για το πρώτο, δεν θα λειτουργήσει μόνη της η ανταγωνιστική αγορά, είναι σε ένα πλέγμα ενεργειών και στο πλαίσιο της ενεργειακής στρατηγικής της χώρας και με την περαιτέρω ενίσχυση των ΑΠΕ και τις άλλες ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε.

Τα οφέλη και οι θετικές επιδράσεις από την ανταγωνιστική αγορά δεν θα είναι άμεσα εμφανή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναπεί, το έχει επαναλάβει και ο αρμόδιος Υπουργός αλλά και οι αρμόδιες Υπηρεσίες. Θα υπάρξουν όμως οφέλη στη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Αντιλαμβάνεστε εξ ορισμού μέσα από τον ανταγωνισμό, το έχουμε δει και αντίστοιχα παλαιότερα μέσα από το άνοιγμα της αγοράς στην τηλεφωνία και το βιώνουμε μέχρι σήμερα.

Όσον αφορά την ΑΗΚ θα φέρω ξανά παράδειγμα την περίπτωση της ΑΤΗΚ που μέσα από το άνοιγμα της αγοράς έχει βελτιωθεί ακόμη περισσότερο και βλέπουμε ότι μπορεί και ανταγωνίζεται με έναν τρόπο πολύ αποδοτικό κι αυτό είναι εμφανές. Βεβαίως και η ίδια η ΑΗΚ χαιρετίζει αυτή το άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς.

Αυτή η λειτουργία αν γινόταν πριν τέσσερα χρόνια, όπως είχε σχεδιαστεί να λειτουργήσει, τα οφέλη σήμερα στο μεσοπρόθεσμο διάστημα θα είχαν ήδη εφαρμοστεί και θα τα βίωναν και οι πολίτες».