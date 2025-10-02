Δασικό Κολλέγιο: Άρχισαν σήμερα οι διαλέξεις – Εκτεταμένες αναβαθμίσεις των εγκαταστάσεων - 90 κενές θέσεις στο Τμήμα Δασών

Όπως είπε ο Εκπρόσωπος, «μετά από δέκα χρόνια αναστολής, και ενώ έχουν δημιουργηθεί πέραν των 90 κενών θέσεων στη δομή του Τμήματος Δασών, το Δασικό Κολλέγιο Κύπρου επαναλειτουργεί, υποδεχόμενο ήδη τους πρώτους φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους. Η απόφαση αυτή αποτελεί υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος για ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος και αποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου της υποστελέχωσης του Τμήματος Δασών με καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Από σήμερα, 2 Οκτωβρίου 2025, ξεκινούν κανονικά οι διαλέξεις του πρώτου εξαμήνου, μαζί με τα εργαστήρια και τις πρακτικές ασκήσεις, αφού προηγήθηκε πρόγραμμα εισαγωγής δύο εβδομάδων.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θεμελιώδη μαθήματα στις φυσικές και βιολογικές επιστήμες, εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα της Δασοπονίας, καθώς και εφαρμοσμένα μαθήματα που συνδυάζουν τη θεωρία με την πράξη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Δασική Οικολογία, τη Διαχείριση Δασικών Πόρων, τη Δασοπροστασία και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 186 πιστωτικές μονάδες (ECTS), πλήρως εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η Κυβέρνηση προχώρησε σε εκτεταμένες αναβαθμίσεις των εγκαταστάσεων, του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των κοιτώνων, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να απολαμβάνουν σύγχρονες συνθήκες διαμονής και διατροφής, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Παράλληλα, το Κολλέγιο θα λειτουργήσει όχι μόνο ως χώρος ακαδημαϊκών σπουδών, αλλά και ως κέντρο μάθησης και κατάρτισης για τις τοπικές Αρχές και τα οργανωμένα σύνολα, ενισχύοντας τον ρόλο του στην κοινωνία και στην προστασία των δασών μας.

Η στελέχωση του διδακτικού προσωπικού περιλαμβάνει λειτουργούς του Τμήματος Δασών και άλλων κρατικών Υπηρεσιών, αλλά και εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες, εξασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα της διδασκαλίας.

Με την επαναλειτουργία του Δασικού Κολλεγίου, η Κυβέρνηση υλοποιεί μια σημαντική μεταρρύθμιση που ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναβαθμίζει τον ρόλο του Τμήματος Δασών και δημιουργεί νέες προοπτικές για τη στελέχωση του με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό».

