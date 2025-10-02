Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΔασικό Κολλέγιο: Άρχισαν σήμερα οι διαλέξεις – Εκτεταμένες αναβαθμίσεις των εγκαταστάσεων - 90 κενές θέσεις στο Τμήμα Δασών
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δασικό Κολλέγιο: Άρχισαν σήμερα οι διαλέξεις – Εκτεταμένες αναβαθμίσεις των εγκαταστάσεων - 90 κενές θέσεις στο Τμήμα Δασών

 02.10.2025 - 13:06
Δασικό Κολλέγιο: Άρχισαν σήμερα οι διαλέξεις – Εκτεταμένες αναβαθμίσεις των εγκαταστάσεων - 90 κενές θέσεις στο Τμήμα Δασών

Στην επαναλειτουργία του Δασικού Κολλεγίου αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, στο πλαίσιο της Ενημέρωσης του στα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Λετυμπιώτης για Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού: «Η χώρα μας γύρισε σελίδα στην ενεργειακή της πορεία» - Τα οφέλη για τον πολίτη

Όπως είπε ο Εκπρόσωπος, «μετά από δέκα χρόνια αναστολής, και ενώ έχουν δημιουργηθεί πέραν των 90 κενών θέσεων στη δομή του Τμήματος Δασών, το Δασικό Κολλέγιο Κύπρου επαναλειτουργεί, υποδεχόμενο ήδη τους πρώτους φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους. Η απόφαση αυτή αποτελεί υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος για ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος και αποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου της υποστελέχωσης του Τμήματος Δασών με καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Από σήμερα, 2 Οκτωβρίου 2025, ξεκινούν κανονικά οι διαλέξεις του πρώτου εξαμήνου, μαζί με τα εργαστήρια και τις πρακτικές ασκήσεις, αφού προηγήθηκε πρόγραμμα εισαγωγής δύο εβδομάδων.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θεμελιώδη μαθήματα στις φυσικές και βιολογικές επιστήμες, εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα της Δασοπονίας, καθώς και εφαρμοσμένα μαθήματα που συνδυάζουν τη θεωρία με την πράξη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Δασική Οικολογία, τη Διαχείριση Δασικών Πόρων, τη Δασοπροστασία και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 186 πιστωτικές μονάδες (ECTS), πλήρως εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η Κυβέρνηση προχώρησε σε εκτεταμένες αναβαθμίσεις των εγκαταστάσεων, του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των κοιτώνων, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να απολαμβάνουν σύγχρονες συνθήκες διαμονής και διατροφής, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Παράλληλα, το Κολλέγιο θα λειτουργήσει όχι μόνο ως χώρος ακαδημαϊκών σπουδών, αλλά και ως κέντρο μάθησης και κατάρτισης για τις τοπικές Αρχές και τα οργανωμένα σύνολα, ενισχύοντας τον ρόλο του στην κοινωνία και στην προστασία των δασών μας.

Η στελέχωση του διδακτικού προσωπικού περιλαμβάνει λειτουργούς του Τμήματος Δασών και άλλων κρατικών Υπηρεσιών, αλλά και εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες, εξασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα της διδασκαλίας.

Με την επαναλειτουργία του Δασικού Κολλεγίου, η Κυβέρνηση υλοποιεί μια σημαντική μεταρρύθμιση που ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναβαθμίζει τον ρόλο του Τμήματος Δασών και δημιουργεί νέες προοπτικές για τη στελέχωση του με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γυναικοκτονία στη Λευκωσία: Είχαν χωρίσει πριν χρόνια αλλά επέστρεψαν στο ίδιο σπίτι – Τι κρύβεται πίσω από το άγριο φονικό
Αυτό το σπάνιο νόμισμα των 2 ευρώ αξίζει έως 1.700 ευρώ στη συλλεκτική αγορά
Απίστευτος οδηγός στην Κύπρο έγινε viral: Όταν ένα πάρκινγκ «είναι λίγο, πολύ λίγο»... - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Ακινητοποιημένο τανκς στον αυτοκινητόδρομο - «Πάλι καλά που δεν μας έμεινε μέσα στη παρέλαση»
Καταχωρημένος αριθμός για άδειες οδηγού δεν απαντά ποτέ – Η δικαιολογία σε πολίτη που πήγε στο ΤΟΜ
Με κυπριακή βράκα ντύθηκε το Manneken Pis στις Βρυξέλλες για την Ημέρα Ανεξαρτησίας – Δείτε τα πλάνα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Λετυμπιώτης για Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού: «Η χώρα μας γύρισε σελίδα στην ενεργειακή της πορεία» - Τα οφέλη για τον πολίτη

 02.10.2025 - 13:03
Επόμενο άρθρο

ΥΠΕΣ: «Παραμένουμε εντός στόχου για χρόνο αποζημίωσης πυρόπληκτων»

 02.10.2025 - 13:16
Trailer: Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η αυτοκριτική, οι «τριγμοί» στον ΔΗΣΥ και οι Προεδρικές του ’23-Ποιοι «σκάβουν» το πολιτικό τους…μνήμα

Trailer: Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η αυτοκριτική, οι «τριγμοί» στον ΔΗΣΥ και οι Προεδρικές του ’23-Ποιοι «σκάβουν» το πολιτικό τους…μνήμα

Ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, παραχωρεί μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου, ανοίγοντας τα χαρτιά του για τα γεγονότα που διαμόρφωσαν την πολιτική ζωή του τόπου τα τελευταία χρόνια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Trailer: Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η αυτοκριτική, οι «τριγμοί» στον ΔΗΣΥ και οι Προεδρικές του ’23-Ποιοι «σκάβουν» το πολιτικό τους…μνήμα

Trailer: Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η αυτοκριτική, οι «τριγμοί» στον ΔΗΣΥ και οι Προεδρικές του ’23-Ποιοι «σκάβουν» το πολιτικό τους…μνήμα

  •  02.10.2025 - 11:44
Λετυμπιώτης για Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού: «Η χώρα μας γύρισε σελίδα στην ενεργειακή της πορεία» - Τα οφέλη για τον πολίτη

Λετυμπιώτης για Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού: «Η χώρα μας γύρισε σελίδα στην ενεργειακή της πορεία» - Τα οφέλη για τον πολίτη

  •  02.10.2025 - 13:03
«Διατηρεί την ανθεκτικότητα της οικονομίας» - Παρέδωσε τον προϋπολογισμό στην Αννίτα ο ΥΠΟΙΚ

«Διατηρεί την ανθεκτικότητα της οικονομίας» - Παρέδωσε τον προϋπολογισμό στην Αννίτα ο ΥΠΟΙΚ

  •  02.10.2025 - 12:18
Υπουργικό: Απαγορεύει την παραχώρηση υπηκοοτήτων σε επιχειρηματίες και επενδυτές

Υπουργικό: Απαγορεύει την παραχώρηση υπηκοοτήτων σε επιχειρηματίες και επενδυτές

  •  02.10.2025 - 13:00
ΥΠΕΣ: «Παραμένουμε εντός στόχου για χρόνο αποζημίωσης πυρόπληκτων»

ΥΠΕΣ: «Παραμένουμε εντός στόχου για χρόνο αποζημίωσης πυρόπληκτων»

  •  02.10.2025 - 13:16
Θανατηφόρο στην Αγλαντζιά: Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος της υπόθεσης – Αναμονή για απόφαση ποινικής δίωξης στον 24χρονο

Θανατηφόρο στην Αγλαντζιά: Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος της υπόθεσης – Αναμονή για απόφαση ποινικής δίωξης στον 24χρονο

  •  02.10.2025 - 11:20
Δασικό Κολλέγιο: Άρχισαν σήμερα οι διαλέξεις – Εκτεταμένες αναβαθμίσεις των εγκαταστάσεων - 90 κενές θέσεις στο Τμήμα Δασών

Δασικό Κολλέγιο: Άρχισαν σήμερα οι διαλέξεις – Εκτεταμένες αναβαθμίσεις των εγκαταστάσεων - 90 κενές θέσεις στο Τμήμα Δασών

  •  02.10.2025 - 13:06
Σ’ αρέσει να ταξιδεύεις; Μάθε τι αλλάζει με την Ryanair από τον Νοέμβριο – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες

Σ’ αρέσει να ταξιδεύεις; Μάθε τι αλλάζει με την Ryanair από τον Νοέμβριο – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες

  •  02.10.2025 - 10:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα