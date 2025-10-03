Στα χέρια της Αστυνομίας 24χρονος για εμπρησμό οχήματος στη Λεμεσό

Η φωτιά, η οποία τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης, είχε ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε περιοχή της Λεμεσού, να καταστραφεί ολοσχερώς.

Ο 24χρονος τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.