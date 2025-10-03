Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣτα χέρια της Αστυνομίας 24χρονος για εμπρησμό οχήματος στη Λεμεσό
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στα χέρια της Αστυνομίας 24χρονος για εμπρησμό οχήματος στη Λεμεσό

 03.10.2025 - 06:29
Στα χέρια της Αστυνομίας 24χρονος για εμπρησμό οχήματος στη Λεμεσό

Η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη 24χρονου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπρησμού αυτοκινήτου, που διαπράχθηκε τα ξημερώματα της 1ης Οκτωβρίου στη Λεμεσό.

Η φωτιά, η οποία τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης, είχε ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε περιοχή της Λεμεσού, να καταστραφεί ολοσχερώς.

Ο 24χρονος τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γυναικοκτονία στη Λευκωσία: Είχαν χωρίσει πριν χρόνια αλλά επέστρεψαν στο ίδιο σπίτι – Τι κρύβεται πίσω από το άγριο φονικό
Αυτό το σπάνιο νόμισμα των 2 ευρώ αξίζει έως 1.700 ευρώ στη συλλεκτική αγορά
Απίστευτος οδηγός στην Κύπρο έγινε viral: Όταν ένα πάρκινγκ «είναι λίγο, πολύ λίγο»... - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Ακινητοποιημένο τανκς στον αυτοκινητόδρομο - «Πάλι καλά που δεν μας έμεινε μέσα στη παρέλαση»
Καταχωρημένος αριθμός για άδειες οδηγού δεν απαντά ποτέ – Η δικαιολογία σε πολίτη που πήγε στο ΤΟΜ
Με κυπριακή βράκα ντύθηκε το Manneken Pis στις Βρυξέλλες για την Ημέρα Ανεξαρτησίας – Δείτε τα πλάνα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΔΗΣΥ: Πρώτος στη μάχη των εκλογών – Η μετατόπιση εδρών και το νέο πολιτικό σκηνικό-Χάνει μια έδρα η Λευκωσία-Κερδίζει η Πάφος

 03.10.2025 - 06:27
Επόμενο άρθρο

Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο

 03.10.2025 - 06:32
ΔΗΣΥ: Πρώτος στη μάχη των εκλογών – Η μετατόπιση εδρών και το νέο πολιτικό σκηνικό-Χάνει μια έδρα η Λευκωσία-Κερδίζει η Πάφος

ΔΗΣΥ: Πρώτος στη μάχη των εκλογών – Η μετατόπιση εδρών και το νέο πολιτικό σκηνικό-Χάνει μια έδρα η Λευκωσία-Κερδίζει η Πάφος

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανοίγει πρώτος το δρόμο προς τις βουλευτικές εκλογές του 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΣΥ: Πρώτος στη μάχη των εκλογών – Η μετατόπιση εδρών και το νέο πολιτικό σκηνικό-Χάνει μια έδρα η Λευκωσία-Κερδίζει η Πάφος

ΔΗΣΥ: Πρώτος στη μάχη των εκλογών – Η μετατόπιση εδρών και το νέο πολιτικό σκηνικό-Χάνει μια έδρα η Λευκωσία-Κερδίζει η Πάφος

  •  03.10.2025 - 06:27
Λετυμπιώτης: Σκάφος που κατέπλεε προς τη Γάζα προσέγγισε την Κύπρο - «Η Κυπριακή Δημοκρατία αντέδρασε άμεσα και υπεύθυνα»

Λετυμπιώτης: Σκάφος που κατέπλεε προς τη Γάζα προσέγγισε την Κύπρο - «Η Κυπριακή Δημοκρατία αντέδρασε άμεσα και υπεύθυνα»

  •  03.10.2025 - 06:47
Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Από σήμερα μένουν χωρίς ΜΟΤ χιλιάδες οχήματα - Ποιοι παίρνουν παράταση και τι ισχύει για τα αναπηρικά

Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Από σήμερα μένουν χωρίς ΜΟΤ χιλιάδες οχήματα - Ποιοι παίρνουν παράταση και τι ισχύει για τα αναπηρικά

  •  03.10.2025 - 06:23
Τι άλλο έρχεται στο e-kalathi και πώς ήδη ρίχνει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ

Τι άλλο έρχεται στο e-kalathi και πώς ήδη ρίχνει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ

  •  03.10.2025 - 06:26
Στα χέρια της Αστυνομίας 24χρονος για εμπρησμό οχήματος στη Λεμεσό

Στα χέρια της Αστυνομίας 24χρονος για εμπρησμό οχήματος στη Λεμεσό

  •  03.10.2025 - 06:29
Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο

Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο

  •  03.10.2025 - 06:32
Το κούρεμα και η λοβοτομή

Το κούρεμα και η λοβοτομή

  •  02.10.2025 - 20:15
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

  •  03.10.2025 - 06:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα