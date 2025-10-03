Στα χέρια της Αστυνομίας 24χρονος για εμπρησμό οχήματος στη Λεμεσό

ΔΗΣΥ: Πρώτος στη μάχη των εκλογών – Η μετατόπιση εδρών και το νέο πολιτικό σκηνικό-Χάνει μια έδρα η Λευκωσία-Κερδίζει η Πάφος
Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανοίγει πρώτος το δρόμο προς τις βουλευτικές εκλογές του 2026.
Η φωτιά, η οποία τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης, είχε ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε περιοχή της Λεμεσού, να καταστραφεί ολοσχερώς.
Ο 24χρονος τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.
Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.
