Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο

 03.10.2025 - 06:32
Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και σε ορισμένες περιοχές του εσωτερικού.

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κατά το τριήμερο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Στα χέρια της Αστυνομίας 24χρονος για εμπρησμό οχήματος στη Λεμεσό

 03.10.2025 - 06:29
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

 03.10.2025 - 06:42
ΔΗΣΥ: Πρώτος στη μάχη των εκλογών – Η μετατόπιση εδρών και το νέο πολιτικό σκηνικό-Χάνει μια έδρα η Λευκωσία-Κερδίζει η Πάφος

ΔΗΣΥ: Πρώτος στη μάχη των εκλογών – Η μετατόπιση εδρών και το νέο πολιτικό σκηνικό-Χάνει μια έδρα η Λευκωσία-Κερδίζει η Πάφος

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανοίγει πρώτος το δρόμο προς τις βουλευτικές εκλογές του 2026.

