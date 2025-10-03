ΔΗΣΥ: Πρώτος στη μάχη των εκλογών – Η μετατόπιση εδρών και το νέο πολιτικό σκηνικό-Χάνει μια έδρα η Λευκωσία-Κερδίζει η Πάφος

Η επικείμενη επικύρωση των ψηφοδελτίων του στις 13 Οκτωβρίου από το Πολιτικό Γραφείο αποτελεί όχι απλώς μια εσωκομματική διαδικασία, αλλά και μήνυμα στρατηγικής υπεροχής. Με αυτή την κίνηση, το κόμμα επιχειρεί να κερδίσει χρόνο και να δείξει ετοιμότητα, σε μια περίοδο όπου οι εξελίξεις στο εκλογικό τοπίο δεν αφήνουν περιθώρια αδράνειας.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει διπλή πολιτική σημασία. Από τη μια, προβάλλει τον Δημοκρατικό Συναγερμό ως τον πιο οργανωμένο παίκτη της προεκλογικής σκακιέρας. Από την άλλη, στέλνει σαφές σήμα προς τους εσωκομματικούς μηχανισμούς, ότι οι εκλογικές λίστες κλείνουν, χωρίς ατέρμονες αντιπαραθέσεις. Σε ένα περιβάλλον όπου οι ισορροπίες είναι λεπτές, η έγκαιρη «συσπείρωση» των στρατοπέδων αποτελεί κρίσιμο πλεονέκτημα.

Η μάχη της πρωτεύουσας και η απώλεια έδρας

Στη Λευκωσία, ο ΔΗΣΥ έχει ήδη καταρτίσει ψηφοδέλτιο με 19 υποψηφίους. Όμως η πραγματική είδηση δεν βρίσκεται στα ονόματα, αλλά στον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων. Η πρωτεύουσα, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, θα έχει 19 έδρες αντί για 20. Αυτή η μείωση μπορεί να φαίνεται μικρή, αλλά έχει βαρύτατες πολιτικές συνέπειες.

Η Λευκωσία ήταν πάντα το «βαρύ πυροβολικό» για όλα τα κόμματα. Μία χαμένη έδρα σημαίνει περισσότερη πίεση στα επιτελεία να επιλέξουν πρόσωπα με πραγματική δυναμική στην κοινωνία και λιγότερο χώρο για «ισορροπητικές» υποψηφιότητες. Για τον ΔΗΣΥ, που διαθέτει ισχυρές κομματικές προσωπικότητες στην πρωτεύουσα, η εσωτερική μάχη θα είναι ιδιαίτερα έντονη. Αντίστοιχα, κόμματα όπως το ΑΚΕΛ ή το ΔΗΚΟ θα βρεθούν επίσης μπροστά σε πιο δύσκολες επιλογές, καθώς η μία λιγότερη έδρα μειώνει το περιθώριο λάθους.

Πάφος: Από περιφερειακή επαρχία, σε κέντρο βάρους

Το μεγάλο πολιτικό «δώρο» αυτής της ανακατανομής πηγαίνει στην Πάφο. Η επαρχία αυξάνει την εκπροσώπησή της από 4 σε 5 βουλευτές, γεγονός που αλλάζει τον πολιτικό της ρόλο. Η Πάφος, συχνά παραμελημένη στο δημόσιο διάλογο σε σχέση με τη Λευκωσία και τη Λεμεσό, αποκτά πλέον ενισχυμένη φωνή.

Για τον ΔΗΣΥ, η πέμπτη έδρα είναι στρατηγική ευκαιρία. Η Αριστερά, από την άλλη, αντιμετωπίζει μεγαλύτερη πρόκληση. Η Πάφος δεν είναι εύφορο έδαφος για το ΑΚΕΛ, και αν δεν υπάρξει στοχευμένη στρατηγική, η επιπλέον έδρα μπορεί να χαθεί. Το ίδιο ισχύει και για τα μικρότερα κόμματα, που θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα ρίξουν βάρος στην επαρχία, ή θα τη θεωρήσουν χαμένη υπόθεση.

Λεμεσός: Το θερμόμετρο της κομματικής βάσης

Αν η Λευκωσία είναι η σκακιέρα και η Πάφος το «έπαθλο», η Λεμεσός είναι το θερμόμετρο. Η εσωκομματική εκλογική διαδικασία του ΔΗΣΥ στις 11 Οκτωβρίου δεν αφορά μόνο την επιλογή προσώπων, αλλά και την αποτύπωση της δύναμης διαφόρων ρευμάτων στο εσωτερικό του κόμματος.

Η Λεμεσός συγκεντρώνει πολλά ισχυρά στελέχη και το τελικό ψηφοδέλτιο, που θα έχει λιγότερα ονόματα σε σχέση με το παρελθόν, θα αφήσει εκτός αρκετούς ενδιαφερόμενους. Το αποτέλεσμα θα αποτελέσει ένδειξη για το ποιοι έχουν ρίζες στην κομματική βάση και ποιοι μένουν με περιορισμένη στήριξη. Η παρουσία των δύο «διορισμένων» υποψηφίων και η ποσόστωση φύλου δίνουν ήδη ένα πλαίσιο, αλλά η ουσία θα κριθεί από την κάλπη της 11ης Οκτωβρίου.

Λάρνακα και Πάφος: μικρές εκκρεμότητες, μεγάλος αντίκτυπος

Στη Λάρνακα απομένει να συμπληρωθούν δύο θέσεις στο ψηφοδέλτιο, ενώ στην Πάφο μία. Αν και οργανωτικά αυτά τα ζητήματα φαίνονται δευτερεύοντα, στην πραγματικότητα οι τελευταίες επιλογές, συχνά αποδεικνύονται κρίσιμες. Η Πάφος ειδικά, λόγω της νέας πέμπτης έδρας, θα δεχθεί αυξημένο πολιτικό ενδιαφέρον και η επιλογή του ΔΗΣΥ θα λειτουργήσει ως ένδειξη των προθέσεών του. θα επιλέξει ασφαλές πρόσωπο με σίγουρη απήχηση ή θα ρισκάρει με νέα παρουσία που θα μπορούσε να ενισχύσει το προφίλ του κόμματος, στην επαρχία;

Η μετατόπιση μιας έδρας από τη Λευκωσία στην Πάφο δείχνει κάτι βαθύτερο. Τη σταδιακή αλλαγή των πληθυσμιακών και πολιτικών κέντρων βάρους, στην επικράτεια, Αν η τάση συνεχιστεί, οι λεγόμενες «μικρές» επαρχίες θα αποκτούν μεγαλύτερη σημασία και οι παραδοσιακές στρατηγικές που εστιάζουν σχεδόν αποκλειστικά στη Λευκωσία, θα χρειαστεί να αναθεωρηθούν.

Για τον ΔΗΣΥ, το στοίχημα είναι διπλό: Να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία σε μια πρωτεύουσα με μειωμένες έδρες και να κεφαλαιοποιήσει τη δυναμική της Πάφου. Για το ΑΚΕΛ, το ζητούμενο είναι να αποφύγει απώλειες σε περιοχές, όπου η παρουσία του είναι πιο αδύναμη. Για τα υπόλοιπα κόμματα, το δίλημμα είναι αν θα ρίξουν βάρος στις μεγάλες επαρχίες ή αν θα αναζητήσουν στρατηγικές νίκες σε περιοχές όπως η Πάφος, όπου μια έδρα μπορεί να αλλάξει τους συσχετισμούς.

Ο ΔΗΣΥ, κλείνοντας πρώτος τα ψηφοδέλτια του, προσπαθεί να επιβάλει ρυθμούς και να δείξει εικόνα ενότητας. Η απώλεια μιας έδρας στη Λευκωσία και η προσθήκη μιας, στην Πάφο δημιουργούν νέα μαθηματικά και πολιτικά δεδομένα που θα καθορίσουν στρατηγικές σε όλα τα κόμματα. Αν κάτι είναι βέβαιο, είναι ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι απλώς συνέχεια της προηγούμενης, αλλά μια αναμέτρηση σε διαφορετικό χάρτη – γεωγραφικό, πολιτικό και κοινωνικό.