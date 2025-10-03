Τι άλλο έρχεται στο e-kalathi και πώς ήδη ρίχνει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ

Όμως, τι νέο έρχεται; Πώς διασφαλίζεται ότι οι τιμές που βλέπουμε είναι σωστές και πόσο έχει πραγματικά αλλάξει τις ισορροπίες στην τσέπη μας;

Στο ThemaOnline μίλησε ο Κωνσταντίνος Καραγιώργης, Διευθυντής Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, ο οποίος απαντά σε όλα τα ερωτήματα.

Πώς διασφαλίζεται η εγκυρότητα των τιμών;

«Με βάση τη νομοθεσία, η ευθύνη επικαιροποίησης είναι πάνω στις ίδιες τις υπεραγορές. Σε κάθε αλλαγή τιμής, είναι υποχρεωμένες να ανανεώνουν άμεσα το e-kalathi. Εμείς, ως Υπηρεσία, προβαίνουμε σε ελέγχους ώστε να επιβεβαιώσουμε ότι οι τιμές που δηλώνονται είναι πράγματι οι ίδιες με αυτές στα ράφια».

Έχουν υπάρξει περιπτώσεις διαφοροποίησης; «Ναι, ωστόσο δεν ήταν σκόπιμες. Στις λίγες περιπτώσεις που εντοπίστηκε πρόβλημα, η πραγματική τιμή ήταν αυτή στο e-kalathi και οι υπεραγορές συμμορφώθηκαν αμέσως. Οφείλω να πω ότι ανταποκρίνονται πολύ άμεσα».

Οι κυρώσεις για αποκλίσεις υπάρχουν και «κυμαίνονται ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα, σύμφωνα με τη νομοθεσία».

Έφερε το e-kalathi μειώσεις τιμών;

Η απάντηση είναι θετική. «Παρά το ήδη ανταγωνιστικό περιβάλλον των υπεραγορών, με την παρουσία του e-kalathi παρατηρήσαμε ότι υπήρξε έντονος ανταγωνισμός στα προϊόντα που περιλαμβάνονται. Σε αρκετές περιπτώσεις υπήρξαν σημαντικές μειώσεις τιμών».

Πόσα προϊόντα περιλαμβάνει σήμερα; «Βρίσκονται γύρω στα 478 προϊόντα, αλλά η πρόθεση μας είναι να επεκταθούμε. Σε επόμενο στάδιο θα προστεθούν φρέσκα φρούτα, ψάρια και νωπό κρέας».

Τι σημαίνει για τον καταναλωτή;

Σύμφωνα με τον κ. Καραγιώργη, στόχος δεν ήταν αποκλειστικά η μείωση των τιμών, αλλά η ενίσχυση της διαφάνειας και η εκπαίδευση του καταναλωτή: «Το e-kalathi βοηθά τους πολίτες να παρακολουθούν τις τιμές και να κάνουν τις πιο συμφέρουσες επιλογές».

Κλείνοντας, τονίζει ότι μέσα στο γενικότερο πλαίσιο αποπληθωρισμού, το e-kalathi αποτελεί ένα από τα εργαλεία που βοήθησαν ώστε η αγορά να γίνει πιο προσιτή και ανταγωνιστική.