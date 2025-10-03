Ecommbx
Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Από σήμερα μένουν χωρίς ΜΟΤ χιλιάδες οχήματα - Ποιοι παίρνουν παράταση και τι ισχύει για τα αναπηρικά
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Από σήμερα μένουν χωρίς ΜΟΤ χιλιάδες οχήματα - Ποιοι παίρνουν παράταση και τι ισχύει για τα αναπηρικά

 03.10.2025 - 06:23
Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Από σήμερα μένουν χωρίς ΜΟΤ χιλιάδες οχήματα - Ποιοι παίρνουν παράταση και τι ισχύει για τα αναπηρικά

Ξεκινά από σήμερα (3/10) η διαδικασία αναστολής της ισχύος του πιστοποιητικού καταλληλότητας οχημάτων για τα οποία εκκρεμεί η υλοποίηση ανάκλησης για την αντικατάσταση αερόσακου.

Συγκεκριμένα, όπως είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων από τις 3 Οκτωβρίου 2025, το πρώτο κύμα αναστολών εφαρμόζεται από τις 3 μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2025, σε διαφορετική ημερομηνία για κάθε μάρκα οχήματος, ανάλογα με την ημέρα που υποβλήθηκε επίσημη ενημέρωση από κάθε εταιρεία προς το Τμήμα και τους ιδιοκτήτες.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Για ποιους δίνεται παράταση στην προθεσμία για αντικατάσταση και μέχρι πότε; Ποιοι εξαιρούνται - Η ανακοίνωση του ΤΟΜ

Η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης της ανάκλησης φαίνεται δίπλα από κάθε επηρεαζόμενο όχημα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.gov.cy/mtcw.

Χιλιάδες τα οχήματα με ελαττωματικούς αερόσακους

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΤΟΜ, υπάρχει η δυνατότητα, νοουμένου ότι τα συνεργεία εργαστούν επίμονα και εντατικά, να υλοποιηθούν και άλλες ανακλήσεις για οχήματα που έχουν κλείσει ραντεβού εντός του οκταμήνου, παρά τον μεγάλο αριθμό οχημάτων που δεν υλοποίησαν την ανάκληση μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου, και κυμαίνεται σε περίπου 16.900 ή περίπου 20% του αρχικού αριθμού που ήταν γύρω στα 81.000 οχήματα.

Εκτός της εκτίμησης αυτής τίθενται οι περιπτώσεις οχημάτων, των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν ανταποκρίθηκαν. Ξεχωρίζουν σε αριθμό η εταιρεία Toyota, που, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν στο ΤΟΜ, περίπου 5.000 ιδιοκτήτες δεν ανταποκρίθηκαν, καθώς και η εταιρεία Honda με περίπου 2.000 ιδιοκτήτες χωρίς ανταπόκριση.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ανάκληση αερόσακων: Προτεραιότητα στα αναπηρικά οχήματα, λέει το ΤΟΜ - Καμία αναβολή μετά τις 31 Οκτωβρίου

Ποιοι παίρνουν παράταση

Ωστόσο, σύμφωνα με το ΤΟΜ, για όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν ήδη διευθετήσει ραντεβού για υλοποίηση της ανάκλησης εντός του μήνα Οκτωβρίου, θα δοθεί το περιθώριο να προβούν σε αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος μέχρι την ημερομηνία του ραντεβού τους, αλλά όχι αργότερα από την 31η Οκτωβρίου 2025.

Για όλα τα οχήματα των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν έχουν ανταποκριθεί, δεν θα παραχωρηθεί παράταση χρόνου για υλοποίηση της ανάκλησης.

Διευκρινίσεις για τα αναπηρικά οχήματα που επηρεάζονται από τις ανακλήσεις αερόσακων

Με διευκρινιστική ανακοινωση, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών σημειώνει ότι αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χρήστες των αναπηρικών οχημάτων, τα οποία επηρεάζονται από τις ανακλήσεις των αερόσακων, και διαβεβαιώνει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για εξεύρεση πρακτικών λύσεων.

Με δεδομένο ότι τα αναπηρικά οχήματα εξυπηρετούν ιδιαίτερες ανάγκες μετακίνησης, το ΤΟΜ καλεί όσους ιδιοκτήτες δεν έχουν μέχρι σήμερα εξασφαλίσει ραντεβού για αντικατάσταση του αερόσακου, να επικοινωνήσουν άμεσα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, στο τηλεφωνικό κέντρο (τηλ. 22-600500).

Όμως, για όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν ήδη διευθετήσει ραντεβού για υλοποίηση της ανάκλησης εντός του μήνα Οκτωβρίου, θα δοθεί το περιθώριο να προβούν στην υλοποίηση μέχρι την ημερομηνία του ραντεβού τους, αλλά όχι αργότερα από την 31η Οκτωβρίου 2025.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών θα εξετάσει κατά προτεραιότητα κάθε περίπτωση και βρίσκεται σε επικοινωνία με τις εταιρείες, με στόχο τη στήριξη των χρηστών αναπηρικών οχημάτων και τη διασφάλιση της δυνατότητας μετακίνησής τους.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ακυρώσεις ΜΟΤ: Χιλιάδες τα οχήματα που έχουν ακόμη αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ - Γιατί αργεί η αντικατάσταση - Σκέψεις για παράταση

Η έκκληση του ΤΟΜ

Με βάση την ανακοίνωση του ΤΟΜ, η προθεσμία των οκτώ μηνών καθορίστηκε λόγω της σοβαρότητας του κινδύνου και αποτέλεσε εξαίρεση από το γενικότερο πλαίσιο των δεκαοκτώ μηνών, που καθορίζεται στην Εγκύκλιο. Γι’ αυτό και το χρονοδιάγραμμα υπήρξε αυστηρό, με στόχο την άμεση προστασία των πολιτών. Η απόφαση αυτή στηρίχθηκε στις συστάσεις των κατασκευαστριών εταιρειών, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν εκδώσει οδηγίες για άμεση ακινητοποίηση αυτοκινήτων.

Όπως επισημαίνει η ανακοίνωση, οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες έχουν ενημερωθεί με επιστολές και μηνύματα στο κινητό, ενώ παράλληλα έχουν πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εκστρατείες μεγάλης κλίμακας για την ευρεία ενημέρωση του κοινού.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών καλεί τους πολίτες που αδυνατούν να επικοινωνήσουν με τους διανομείς των κατασκευαστών ή αδυνατούν να εντοπίσουν εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή ανταλλακτικά, να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών για να λάβουν καθοδήγηση. Καλούνται οι διανομείς των κατασκευαστών να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ολοκλήρωσης των ανακλήσεων εντός της καθορισμένης περιόδου των οκτώ μηνών, αυξάνοντας αναλόγως τους ρυθμούς αντικατάστασης των αερόσακων.

Οι λόγοι της καθυστέρησης

Όπως είχε αναφερθεί σε προηγούμενο άρθρο του ThemaOnline, οι λόγοι που πολλοί δεν κατάφεραν να αλλάξουν τους ελαττωματικούς αερόσακους είναι καταρχάς η «τάση» των αντιπροσωπειών να μην απαντούν τα τηλέφωνα ή να δηλώνουν ότι δεν έχουν άλλους αερόσακους και περιμένουν να έρθουν.

Παράλληλα αρκετοί πολίτες περιμένουν για μήνες να τους προγραμματίζουν ραντεβού ενώ αποτρεπτική είναι και η τακτική συγκεκριμένων αντιπροσωπειών που εισπράττουν λεφτά για τον έλεγχο των οχημάτων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανοίγει πρώτος το δρόμο προς τις βουλευτικές εκλογές του 2026.

