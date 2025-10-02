Guardian: Η Χαμάς δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία για να πει «ναι» στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε την Τρίτη προθεσμία «τριών ή τεσσάρων ημερών» στη Χαμάς, αλλιώς «θα πληρώσει με κόλαση».

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου έχει αποδεχτεί το σχέδιο Τραμπ, το οποίο ενσωματώνει πολλές από τις βασικές απαιτήσεις του Ισραήλ χωρίς να ζητηθεί η γνώμη της Χαμάς. Ο Νετανιάχου έχει τονίσει ότι σε περίπτωση άρνησης της Χαμάς, το Ισραήλ «θα τελειώσει τη δουλειά».

Σε αυτό το περιβάλλον των ασφυκτικών πιέσεων, η Χαμάς πρέπει τώρα να «επιλέξει μεταξύ του κακού και του χειρότερου», όπως λέει στον Guardian ο Μκαϊμάρ Αμπουσάντα, πολιτικός επιστήμονας από τη Γάζα που ζει στο Κάιρο.

«Αν πουν όχι, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο Τραμπ, αυτό δεν θα είναι καλό και θα επιτρέψει στο Ισραήλ να κάνει ό,τι χρειάζεται για να τελειώσει την υπόθεση. Θα πουν “ναι, αλλά χρειαζόμαστε αυτό και εκείνο”», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Χιου Λόβατ, ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, δήλωσε ότι θα είναι πολύ δύσκολο για τη Χαμάς να αποδεχτεί άνευ όρων τις προβλέψεις του σχεδίου.

«Αυτό είναι κατανοητό. Το κείμενο στερείται λεπτομερειών. Αλλά και πάλι, ο,τιδήποτε άλλο εκτός από την πλήρη και οριστική αποδοχή θα χρησιμοποιηθεί εναντίον της Χαμάς από το Ισραήλ, την κυβέρνηση Τραμπ και πιθανώς τους Ευρωπαίους», είπε.

Οι ηγέτες της Χαμάς είναι μοιρασμένοι μεταξύ της Κωνσταντινούπολης, της Ντόχα και της Γάζας, γεγονός που περιπλέκει τις συζητήσεις σχετικά με την απάντηση της οργάνωσης. Η Τουρκία και το Κατάρ ασκούν πίεση στη Χαμάς να κάνει παραχωρήσεις.

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι συχνά υπερτονίζονται οι διαιρέσεις εντός της Χαμάς. «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει πραγματική διαίρεση μεταξύ της Γάζας, της Δυτικής Όχθης και της ηγεσίας στο εξωτερικό. Όλοι συμφωνούν στην αντίθεση στον αφοπλισμό, επειδή ο ένοπλος αγώνας είναι μια βαθιά ριζωμένη αρχή στη φύση και την ταυτότητά τους», δήλωσε ο Μάικλ Μίλσταϊν, ειδικός σε θέματα Χαμάς στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ.

Ένα σημείο διαφωνίας είναι η απαίτηση του σχεδίου για τον αφοπλισμό της Χαμάς, σύμφωνα με πηγή κοντά στην οργάνωση. Η παράδοση όλων των όπλων θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνει αποδεκτή από τη Χαμάς, ειδικά χωρίς καμία πολιτική διαδικασία ή ουσιαστική πρόοδο προς μια λύση δύο κρατών.

«Υπάρχουν διαφορετικές τάσεις εντός του κινήματος. Τα μέλη στη Ντόχα τείνουν να είναι πιο ρεαλιστικά, ειδικά σε σύγκριση με την στρατιωτική ηγεσία στη Γάζα. Υπάρχει προφανής ανάγκη να εξασφαλιστεί η υποστήριξη της στρατιωτικής ηγεσίας και των απλών μαχητών», παρατηρεί ο Λόβατ.

Μια άλλη ανησυχία για τη Χαμάς είναι η ασαφής υπόσχεση για αποχώρηση του Ισραήλ, αν και η σαφής δήλωση ότι δεν θα υπάρξει προσάρτηση ή κατοχή της Γάζας από το Ισραήλ ήταν ευπρόσδεκτη.

Παρά τις τεράστιες απώλειες της Χαμάς στο πεδίο, η οργάνωση εξακολουθεί να έχει ισχυρή παρουσία στην πόλη της Γάζας, στα στρατόπεδα στο κέντρο του θύλακα, νοτιότερα και στην παράκτια ζώνη του αλ-Μαουάσι.

«Η Χαμάς έχει προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Είναι ενεργή σε περιοχές όπου ο ισραηλινός στρατός έχει δηλώσει ότι η Χαμάς έχει ηττηθεί πλήρως, αλλά δεν μπορείς να εξαλείψεις εντελώς τη Χαμάς. Έχει μεταμορφωθεί και έχει επιβιώσει», λέει στη βρετανική εφημερίδα ο Μιλστάιν.