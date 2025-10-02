Η Gen Z βλέπει το διαζύγιο με άλλο μάτι – Γιατί χωρίζουν και πώς το αντιμετωπίζουν

Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ

 02.10.2025 - 23:27
02.10.2025 - 23:27

Οι μεγαλύτεροι εκπρόσωποι της GenZ, στα τέλη της δεκαετίας των 20, βιώνουν το διαζύγιο με μία διαφορετική οπτική από τις προηγούμενες γενιές.

Γι’ αυτούς, το τέλος μίας σχέσης δεν αποτελεί πρόβλημα αλλά μία νέα αρχή, ιδιαίτερα όταν η απόφαση βασίζεται στην ψυχική υγεία και την προσωπική αυτονομία.

Η GenZ διακρίνεται για την αποφασιστικότητα και την ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το τέλος σχέσεων. «Το ταμπού του διαζυγίου έχει εκλείψει. Τα άτομα είναι πιο έτοιμα να το δουν ως απλώς ένα νέο κεφάλαιο και όχι ως πηγή ενοχής ή ντροπής», αναφέρει η Jackie Combs, δικηγόρος οικογενειακού δικαίου.

Η διαφάνεια αποτελεί βασικό στοιχείο αυτής της γενιάς. Οι νέοι μοιράζονται ανοιχτά τις εμπειρίες τους στα social media, δημιουργώντας προσωπικές ιστορίες που ενισχύουν την κοινωνική αποδοχή της επιλογής τους. Μάλιστα, πολλοί θεωρούν σημαντικό να κρατούν την ταυτότητα του «διαζευγμένου» ως κομμάτι του εαυτού τους, ακόμη και όταν ξεκινούν νέες σχέσεις.

Οι λόγοι που τα ζευγάρια οδηγούνται στο διαζύγιο έχουν αλλάξει σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Αν η απιστία ήταν παραδοσιακά η κύρια αιτία, σήμερα οι νεαροί διαζευγμένοι επικεντρώνονται στην ψυχική και συναισθηματική ευημερία. Όπως σημειώνει ο Grant Moher, δικηγόρος που μελετά τις τάσεις της Gen Z: «Βλέπω πολλούς να χωρίζουν για λόγους ψυχικής υγείας. Όροι όπως “gaslighting” ή “ναρκισσισμός” χρησιμοποιούνται συχνά για να περιγράψουν συμπεριφορές που πιθανώς είναι απλώς εγωιστικές».

Η προσέγγιση αυτή συνδέεται και με την ευρύτερη αντίληψη των σχέσεων από τη Gen Z. Η γενιά αυτή μεγαλώνει σε έναν κόσμο γεμάτο επιλογές και αβεβαιότητες — κοινωνικές, οικονομικές και προσωπικές. Δεν βλέπει το γάμο ως τελικό ή αποκλειστικό θεσμό. Η δυνατότητα επιλογών, συμπεριλαμβανομένων των μη μονογαμικών σχέσεων, έχει μετασχηματίσει τις προσδοκίες γύρω από την έγγαμη ζωή.

«Η Gen Z φαντάζεται ότι μπορεί να έχει περισσότερους γάμους στη διάρκεια της ζωής της. Έχουν μεγαλώσει σε περιόδους κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών και δεν θεωρούν ότι πρέπει να είναι με το ίδιο άτομο για πάντα», επισημαίνει η Megan Wallace, συγγραφέας και ερευνήτρια σε θέματα σχέσεων.

Ταυτόχρονα, η Gen Z επιδιώκει γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες διαζυγίου. Οι περισσότερες υποθέσεις γίνονται πριν αποκτήσουν παιδιά και συχνά η διαχείριση της περιουσίας περιορίζεται σε φοιτητικά δάνεια και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, οι νέοι δεν αντιμετωπίζουν ελαφρά τη διαδικασία: «Είναι μια τεράστια, ακριβή και συναισθηματικά φορτισμένη εμπειρία που αλλάζει όλη τη ζωή σου», σημειώνει η Janse.

Για τη Generation Z, το διαζύγιο δεν είναι πηγή ντροπής αλλά μία συνειδητή επιλογή που προάγει την ψυχική υγεία, την αυτονομία και την ειλικρίνεια. Με μια νέα αντίληψη για τον γάμο και τις σχέσεις, η γενιά αυτή δείχνει ότι το τέλος μίας σχέσης μπορεί να είναι ένα φυσικό και αναγκαίο βήμα για προσωπική ανάπτυξη και ευημερία.

