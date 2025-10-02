Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Για ποιους δίνεται παράταση στην προθεσμία για αντικατάσταση και μέχρι πότε; Ποιοι εξαιρούνται - Η ανακοίνωση του ΤΟΜ

Το πρώτο κύμα αναστολών εφαρμόζεται από τις 3 μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2025, σε διαφορετική ημερομηνία για κάθε μάρκα οχήματος, ανάλογα με την ημέρα που υποβλήθηκε επίσημη ενημέρωση από κάθε εταιρεία προς το Τμήμα και τους ιδιοκτήτες. Η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης της ανάκλησης φαίνεται δίπλα από κάθε επηρεαζόμενο όχημα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.gov.cy/mtcw.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Τμήματος, υπάρχει η δυνατότητα, νοουμένου ότι τα συνεργεία εργαστούν επίμονα και εντατικά, να υλοποιηθούν και άλλες ανακλήσεις για οχήματα που έχουν κλείσει ραντεβού εντός του οκταμήνου, παρά τον μεγάλο αριθμό οχημάτων που δεν υλοποίησαν την ανάκληση μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου, και κυμαίνεται σε περίπου 16.900 ή περίπου 20% του αρχικού αριθμού που ήταν γύρω στα 81.000 οχήματα.

Εκτός της εκτίμησης αυτής τίθενται οι περιπτώσεις οχημάτων, των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν ανταποκρίθηκαν. Ξεχωρίζουν σε αριθμό η εταιρεία Toyota, που, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν στο Τμήμα, περίπου 5.000 ιδιοκτήτες δεν ανταποκρίθηκαν, καθώς και η εταιρεία Honda με περίπου 2.000 ιδιοκτήτες χωρίς ανταπόκριση. Για όλα τα οχήματα των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν έχουν ανταποκριθεί, δεν θα παραχωρηθεί παράταση χρόνου για υλοποίηση της ανάκλησης

Όμως, για όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν ήδη διευθετήσει ραντεβού για υλοποίηση της ανάκλησης εντός του μήνα Οκτωβρίου, θα δοθεί το περιθώριο να προβούν σε αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος μέχρι την ημερομηνία του ραντεβού τους, αλλά όχι αργότερα από την 31η Οκτωβρίου 2025.

Η προθεσμία των οκτώ μηνών καθορίστηκε λόγω της σοβαρότητας του κινδύνου και αποτέλεσε εξαίρεση από το γενικότερο πλαίσιο των δεκαοκτώ μηνών, που καθορίζεται στην Εγκύκλιο. Γι’ αυτό και το χρονοδιάγραμμα υπήρξε αυστηρό, με στόχο την άμεση προστασία των πολιτών. Η απόφαση αυτή στηρίχθηκε στις συστάσεις των κατασκευαστριών εταιρειών, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν εκδώσει οδηγίες για άμεση ακινητοποίηση αυτοκινήτων.

Οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες έχουν ενημερωθεί με επιστολές και μηνύματα στο κινητό, ενώ παράλληλα έχουν πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εκστρατείες μεγάλης κλίμακας για την ευρεία ενημέρωση του κοινού.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών καλεί τους πολίτες που αδυνατούν να επικοινωνήσουν με τους διανομείς των κατασκευαστών ή αδυνατούν να εντοπίσουν εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή ανταλλακτικά, να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών για να λάβουν καθοδήγηση.

Καλούνται οι διανομείς των κατασκευαστών να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ολοκλήρωσης των ανακλήσεων εντός της καθορισμένης περιόδου των οκτώ μηνών, αυξάνοντας αναλόγως τους ρυθμούς αντικατάστασης των αερόσακων.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων υπενθυμίζουν τη σύσταση μη χρήσης που είχε δοθεί εξαρχής στις περιπτώσεις οχημάτων που τελούσαν υπό ανάκληση λόγω ελαττωματικού αερόσακου, μέχρι την αντικατάσταση του εξαρτήματος.

Η ανάκληση αποτελεί ουσιαστικό μέτρο για την οδική ασφάλεια, αποτρέπει σοβαρούς κινδύνους και προστατεύει τη ζωή οδηγών, επιβατών και τρίτων.