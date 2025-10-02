Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Για ποιους δίνεται παράταση στην προθεσμία για αντικατάσταση και μέχρι πότε; Ποιοι εξαιρούνται - Η ανακοίνωση του ΤΟΜ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Για ποιους δίνεται παράταση στην προθεσμία για αντικατάσταση και μέχρι πότε; Ποιοι εξαιρούνται - Η ανακοίνωση του ΤΟΜ

 02.10.2025 - 07:06
Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Για ποιους δίνεται παράταση στην προθεσμία για αντικατάσταση και μέχρι πότε; Ποιοι εξαιρούνται - Η ανακοίνωση του ΤΟΜ

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων επιθυμεί να ενημερώσει ότι από τις 03 Οκτωβρίου 2025 αρχίζει η διαδικασία αναστολής της ισχύος του πιστοποιητικού καταλληλότητας οχημάτων για τα οποία εκκρεμεί η υλοποίηση ανάκλησης για την αντικατάσταση αερόσακου, στη βάση της οκτάμηνης προθεσμίας που είχε καθοριστεί με την Εγκύκλιο 8/2025, τον Φεβρουάριο.

Το πρώτο κύμα αναστολών εφαρμόζεται από τις 3 μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2025, σε διαφορετική ημερομηνία για κάθε μάρκα οχήματος, ανάλογα με την ημέρα που υποβλήθηκε επίσημη ενημέρωση από κάθε εταιρεία προς το Τμήμα και τους ιδιοκτήτες. Η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης της ανάκλησης φαίνεται δίπλα από κάθε επηρεαζόμενο όχημα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.gov.cy/mtcw.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Τμήματος, υπάρχει η δυνατότητα, νοουμένου ότι τα συνεργεία εργαστούν επίμονα και εντατικά, να υλοποιηθούν και άλλες ανακλήσεις για οχήματα που έχουν κλείσει ραντεβού εντός του οκταμήνου, παρά τον μεγάλο αριθμό οχημάτων που δεν υλοποίησαν την ανάκληση μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου, και κυμαίνεται σε περίπου 16.900 ή περίπου 20% του αρχικού αριθμού που ήταν γύρω στα 81.000 οχήματα.

Εκτός της εκτίμησης αυτής τίθενται οι περιπτώσεις οχημάτων, των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν ανταποκρίθηκαν. Ξεχωρίζουν σε αριθμό η εταιρεία Toyota, που, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν στο Τμήμα, περίπου 5.000 ιδιοκτήτες δεν ανταποκρίθηκαν, καθώς και η εταιρεία Honda με περίπου 2.000 ιδιοκτήτες χωρίς ανταπόκριση. Για όλα τα οχήματα των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν έχουν ανταποκριθεί, δεν θα παραχωρηθεί παράταση χρόνου για υλοποίηση της ανάκλησης

Όμως, για όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν ήδη διευθετήσει ραντεβού για υλοποίηση της ανάκλησης εντός του μήνα Οκτωβρίου, θα δοθεί το περιθώριο να προβούν σε αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος μέχρι την ημερομηνία του ραντεβού τους, αλλά όχι αργότερα από την 31η Οκτωβρίου 2025.

Η προθεσμία των οκτώ μηνών καθορίστηκε λόγω της σοβαρότητας του κινδύνου και αποτέλεσε εξαίρεση από το γενικότερο πλαίσιο των δεκαοκτώ μηνών, που καθορίζεται στην Εγκύκλιο. Γι’ αυτό και το χρονοδιάγραμμα υπήρξε αυστηρό, με στόχο την άμεση προστασία των πολιτών. Η απόφαση αυτή στηρίχθηκε στις συστάσεις των κατασκευαστριών εταιρειών, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν εκδώσει οδηγίες για άμεση ακινητοποίηση αυτοκινήτων.

Οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες έχουν ενημερωθεί με επιστολές και μηνύματα στο κινητό, ενώ παράλληλα έχουν πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εκστρατείες μεγάλης κλίμακας για την ευρεία ενημέρωση του κοινού.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών καλεί τους πολίτες που αδυνατούν να επικοινωνήσουν με τους διανομείς των κατασκευαστών ή αδυνατούν να εντοπίσουν εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή ανταλλακτικά, να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών για να λάβουν καθοδήγηση.

Καλούνται οι διανομείς των κατασκευαστών να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ολοκλήρωσης των ανακλήσεων εντός της καθορισμένης περιόδου των οκτώ μηνών, αυξάνοντας αναλόγως τους ρυθμούς αντικατάστασης των αερόσακων.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων υπενθυμίζουν τη σύσταση μη χρήσης που είχε δοθεί εξαρχής στις περιπτώσεις οχημάτων που τελούσαν υπό ανάκληση λόγω ελαττωματικού αερόσακου, μέχρι την αντικατάσταση του εξαρτήματος.

Η ανάκληση αποτελεί ουσιαστικό μέτρο για την οδική ασφάλεια, αποτρέπει σοβαρούς κινδύνους και προστατεύει τη ζωή οδηγών, επιβατών και τρίτων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Με σιδερολοστό και μπροστά στα μάτια της κόρης τους σκότωσε την 58χρονη ο πρώην σύζυγός της
Θλίψη στον ιατρικό κόσμο για τον ξαφνικό θάνατο Κύπριου γιατρού - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
Απίστευτος οδηγός στην Κύπρο έγινε viral: Όταν ένα πάρκινγκ «είναι λίγο, πολύ λίγο»... - Δείτε φωτογραφία
Νέα επιλογή για ταβέρνα - Άνοιξε σε ένα μικρό χωριό και υπόσχεται ένα απίστευτο γαστρονομικό ταξίδι - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Σάλος στο TikTok: Live καβγάς της Γιώτας Κρος με τον Πέτρο Φιλίππου – Τον έβρισε – Το βίντεο που πάγωσε το κοινό
Ξεκαρδιστικό AI βίντεο δείχνει τη Δέσποινα Βανδή να τραγουδά για τον Βασίλη Μπισμπίκη και τη σύλληψή του – Το TikTok πήρε φωτιά
Προσοχή νέα απάτη: Έτσι ξεγέλασαν 78χρονο - Δέχθηκε αίτημα φιλίας και «έκαναν» φτερά 64 χιλιάδες ευρώ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μπορεί ο καφές να προστατεύσει το συκώτι; Η επιστήμη έχει την απάντηση

 02.10.2025 - 06:54
Επόμενο άρθρο

Ταξίδια: Αν κάνεις αυτό το λάθος με τη βαλίτσα σου, είναι πιθανό να μη φτάσει ποτέ στον προορισμό της

 02.10.2025 - 07:14
Συνάντηση ΠτΔ με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ: Στο επίκεντρο το Κυπριακό και οι περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων – Όσα συζητήθηκαν

Συνάντηση ΠτΔ με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ: Στο επίκεντρο το Κυπριακό και οι περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων – Όσα συζητήθηκαν

Το Κυπριακό και οι περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ βρισκόταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνάντηση ΠτΔ με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ: Στο επίκεντρο το Κυπριακό και οι περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων – Όσα συζητήθηκαν

Συνάντηση ΠτΔ με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ: Στο επίκεντρο το Κυπριακό και οι περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων – Όσα συζητήθηκαν

  •  02.10.2025 - 06:47
Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Για ποιους δίνεται παράταση στην προθεσμία για αντικατάσταση και μέχρι πότε; Ποιοι εξαιρούνται - Η ανακοίνωση του ΤΟΜ

Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Για ποιους δίνεται παράταση στην προθεσμία για αντικατάσταση και μέχρι πότε; Ποιοι εξαιρούνται - Η ανακοίνωση του ΤΟΜ

  •  02.10.2025 - 07:06
ΕΛΑΜ vs Άλμα – το καυτό μπρα-ντε-φερ ενόψει βουλευτικών εκλογών

ΕΛΑΜ vs Άλμα – το καυτό μπρα-ντε-φερ ενόψει βουλευτικών εκλογών

  •  02.10.2025 - 06:28
Εξώδικα πρόστιμα: Πόσος χρόνος χρειάζεται για να εμφανιστούν ηλεκτρονικά - Έτσι μπορείς να ελέγξεις αν εκδόθηκε στο όνομα σου

Εξώδικα πρόστιμα: Πόσος χρόνος χρειάζεται για να εμφανιστούν ηλεκτρονικά - Έτσι μπορείς να ελέγξεις αν εκδόθηκε στο όνομα σου

  •  02.10.2025 - 06:30
Πάρτε ομπρέλα: Βροχές και καταιγίδες στο «μενού» του καιρού - Πού κυμαίνεται η θερμοκρασία; - Δείτε αναλυτικά

Πάρτε ομπρέλα: Βροχές και καταιγίδες στο «μενού» του καιρού - Πού κυμαίνεται η θερμοκρασία; - Δείτε αναλυτικά

  •  02.10.2025 - 06:21
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

  •  02.10.2025 - 06:37
Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ινδονησία: 59νθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι

Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ινδονησία: 59νθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι

  •  02.10.2025 - 06:42
Πότε το κράτος σού λέει «δεν είσαι άνεργος» - Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασφαλισμένος χάνει το δικαίωμα στο επίδομα

Πότε το κράτος σού λέει «δεν είσαι άνεργος» - Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασφαλισμένος χάνει το δικαίωμα στο επίδομα

  •  02.10.2025 - 06:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα