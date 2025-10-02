Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΜπορεί ο καφές να προστατεύσει το συκώτι; Η επιστήμη έχει την απάντηση
ΥΓΕΙΑ

Μπορεί ο καφές να προστατεύσει το συκώτι; Η επιστήμη έχει την απάντηση

 02.10.2025 - 06:54
Μπορεί ο καφές να προστατεύσει το συκώτι; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Νέα, μεγάλη ανασκόπηση, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Biochemical Pharmacology, προσθέτει νέα στοιχεία στην υπάρχουσα έρευνα που δείχνει ότι η τακτική κατανάλωση καφέ μπορεί να βοηθήσει στην προστασία — ακόμη και στην αποκατάσταση — της υγείας του ήπατος, αναστέλλοντας τη φλεγμονή. Πέρα από την επιβεβαίωση των ήδη καταγεγραμμένων συσχετίσεων, η ανασκόπηση εντοπίζει και πιθανούς μοριακούς μηχανισμούς που εξηγούν αυτή τη θετική σχέση. Πρόκειται για μια νέα συγκεντρωτική ανάλυση δεκαετιών επιδημιολογικών, πειραματικών και κλινικών δεδομένων που τεκμηριώνουν πως ο καφές έχει ευεργετικές επιδράσεις στο ήπαρ.

Ο καφές είναι ένα ρόφημα που περιέχει ποικίλες βιοδραστικές ενώσεις, πέρα από την πιο γνωστή του ουσία, την καφεΐνη. Οι αντιοξειδωτικές ιδιότητές του φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς, όπως εξηγούν οι ειδικοί, το οξειδωτικό στρες μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα κύτταρα του ήπατος, προάγοντας τη φλεγμονή και την αντίσταση στην ινσουλίνη. Το οξειδωτικό στρες αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες ηπατικής βλάβης.

Σε άτομα με χρόνια ηπατίτιδα C, η κατανάλωση καφέ συνδέθηκε με χαμηλότερη σοβαρότητα ηπατικής βλάβης. Όσοι είχαν ηπατίτιδα C και έπιναν καθημερινά καφέ, εμφάνιζαν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά εξέλιξης προς ίνωση και κίρρωση του ήπατος. Επιπλέον, όσοι έπιναν 2 φλιτζάνια καφέ την ημέρα είχαν μικρότερη πιθανότητα να αναπτύξουν ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα — μια σοβαρή επιπλοκή της ηπατίτιδας C.

Η ανασκόπηση ανέφερε επίσης συσχετίσεις μεταξύ της κατανάλωσης καφέ και της μειωμένης σοβαρότητας σε δύο από τις κυριότερες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας που σχετίζονται με το ήπαρ (αλκοολική ηπατική νόσος και ηπατική νόσος από μεταβολική δυσλειτουργία).

Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της ανασκόπησης είναι ότι οι συγγραφείς εντόπισαν τους χημικούς μηχανισμούς πίσω από τις ευεργετικές ιδιότητες του καφέ. Οι ίδιοι ερεύνησαν πέντε βασικούς τομείς:

Αντιοξειδωτική υποστήριξη του ήπατος

Αντιφλεγμονώδη υποστήριξη

Αντιϊνωτική δράση (δηλαδή πρόληψη ή επιβράδυνση του σχηματισμού ουλών στον ιστό)

Υποστήριξη του μεταβολισμού

Υποστήριξη της ισορροπίας του εντερικού μικροβιώματος

Για τους πρώτους τέσσερις τομείς, οι συγγραφείς εντόπισαν συγκεκριμένα μόρια που, σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα, επηρεάζονται θετικά από την κατανάλωση καφέ. Όσον αφορά τον πέμπτο τομέα, ανέδειξαν μια ποικιλία ευεργετικών βακτηρίων του εντέρου, η παρουσία των οποίων ενισχύεται από την κατανάλωση καφέ, βοηθώντας στην εξισορρόπηση του μικροβιώματος.

Η ποσότητα καφεΐνης που θεωρείται γενικά ασφαλής είναι περίπου 3 έως 4 φλιτζάνια, ένα όριο που μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ατομική ανοχή κάθε ανθρώπου. Η ανασκόπηση επισημαίνει ότι σε άτομα με ευαισθησία στην καφεΐνη, με καρδιαγγειακά νοσήματα ή αγχώδεις διαταραχές, μπορεί να εμφανιστούν παρενέργειες ακόμη και με μικρές ποσότητες καφέ.

Η μελέτη επισημαίνει επίσης ότι τα οφέλη του καφέ είναι δοσοεξαρτώμενα — δηλαδή, εξαρτώνται από την ποσότητα που καταναλώνεται. Για παράδειγμα, η υπερβολική κατανάλωση (πάνω από 5 φλιτζάνια την ημέρα) μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα LDL χοληστερίνης («κακής» χοληστερόλης) και ενδεχομένως να συμβάλει σε διαταραχές λιπιδίων (δυσλιπιδαιμία).

Καφές και υγεία της καρδιάς

Ο καφές μπορεί επίσης να είναι ωφέλιμος για την καρδιά, σημειώνουν οι επιστήμονες.

«Δεδομένου ότι η υγεία του ήπατος συνδέεται με την υγεία της καρδιάς, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι αρκετές μελέτες δείχνουν πως η μέτρια κατανάλωση σκέτου καφέ μπορεί να είναι ευεργετική και για την καρδιά, εφόσον γίνεται με καλή ανοχή», σημειώνουν.

«Η ποσότητα καφεΐνης που καταναλώνεται θα πρέπει να εξατομικεύεται για να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα αποτελέσματα, ενώ πρέπει να δίνεται προσοχή σε άτομα με προϋπάρχουσες καρδιακές παθήσεις και/ή που λαμβάνουν ορισμένα φάρμακα», καταλήγουν.

* Πηγή: in.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Με σιδερολοστό και μπροστά στα μάτια της κόρης τους σκότωσε την 58χρονη ο πρώην σύζυγός της
Θλίψη στον ιατρικό κόσμο για τον ξαφνικό θάνατο Κύπριου γιατρού - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
Απίστευτος οδηγός στην Κύπρο έγινε viral: Όταν ένα πάρκινγκ «είναι λίγο, πολύ λίγο»... - Δείτε φωτογραφία
Νέα επιλογή για ταβέρνα - Άνοιξε σε ένα μικρό χωριό και υπόσχεται ένα απίστευτο γαστρονομικό ταξίδι - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Σάλος στο TikTok: Live καβγάς της Γιώτας Κρος με τον Πέτρο Φιλίππου – Τον έβρισε – Το βίντεο που πάγωσε το κοινό
Ξεκαρδιστικό AI βίντεο δείχνει τη Δέσποινα Βανδή να τραγουδά για τον Βασίλη Μπισμπίκη και τη σύλληψή του – Το TikTok πήρε φωτιά
Προσοχή νέα απάτη: Έτσι ξεγέλασαν 78χρονο - Δέχθηκε αίτημα φιλίας και «έκαναν» φτερά 64 χιλιάδες ευρώ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ανακόπηκαν από το Ισραήλ πλοία του στολίσκου Sumud

 02.10.2025 - 06:50
Επόμενο άρθρο

Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Για ποιους δίνεται παράταση στην προθεσμία για αντικατάσταση και μέχρι πότε; Ποιοι εξαιρούνται - Η ανακοίνωση του ΤΟΜ

 02.10.2025 - 07:06
Συνάντηση ΠτΔ με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ: Στο επίκεντρο το Κυπριακό και οι περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων – Όσα συζητήθηκαν

Συνάντηση ΠτΔ με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ: Στο επίκεντρο το Κυπριακό και οι περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων – Όσα συζητήθηκαν

Το Κυπριακό και οι περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ βρισκόταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνάντηση ΠτΔ με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ: Στο επίκεντρο το Κυπριακό και οι περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων – Όσα συζητήθηκαν

Συνάντηση ΠτΔ με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ: Στο επίκεντρο το Κυπριακό και οι περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων – Όσα συζητήθηκαν

  •  02.10.2025 - 06:47
Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Για ποιους δίνεται παράταση στην προθεσμία για αντικατάσταση και μέχρι πότε; Ποιοι εξαιρούνται - Η ανακοίνωση του ΤΟΜ

Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Για ποιους δίνεται παράταση στην προθεσμία για αντικατάσταση και μέχρι πότε; Ποιοι εξαιρούνται - Η ανακοίνωση του ΤΟΜ

  •  02.10.2025 - 07:06
ΕΛΑΜ vs Άλμα – το καυτό μπρα-ντε-φερ ενόψει βουλευτικών εκλογών

ΕΛΑΜ vs Άλμα – το καυτό μπρα-ντε-φερ ενόψει βουλευτικών εκλογών

  •  02.10.2025 - 06:28
Εξώδικα πρόστιμα: Πόσος χρόνος χρειάζεται για να εμφανιστούν ηλεκτρονικά - Έτσι μπορείς να ελέγξεις αν εκδόθηκε στο όνομα σου

Εξώδικα πρόστιμα: Πόσος χρόνος χρειάζεται για να εμφανιστούν ηλεκτρονικά - Έτσι μπορείς να ελέγξεις αν εκδόθηκε στο όνομα σου

  •  02.10.2025 - 06:30
Πάρτε ομπρέλα: Βροχές και καταιγίδες στο «μενού» του καιρού - Πού κυμαίνεται η θερμοκρασία; - Δείτε αναλυτικά

Πάρτε ομπρέλα: Βροχές και καταιγίδες στο «μενού» του καιρού - Πού κυμαίνεται η θερμοκρασία; - Δείτε αναλυτικά

  •  02.10.2025 - 06:21
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

  •  02.10.2025 - 06:37
Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ινδονησία: 59νθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι

Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ινδονησία: 59νθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι

  •  02.10.2025 - 06:42
Πότε το κράτος σού λέει «δεν είσαι άνεργος» - Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασφαλισμένος χάνει το δικαίωμα στο επίδομα

Πότε το κράτος σού λέει «δεν είσαι άνεργος» - Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασφαλισμένος χάνει το δικαίωμα στο επίδομα

  •  02.10.2025 - 06:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα