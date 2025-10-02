Μπορεί ο καφές να προστατεύσει το συκώτι; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Ο καφές είναι ένα ρόφημα που περιέχει ποικίλες βιοδραστικές ενώσεις, πέρα από την πιο γνωστή του ουσία, την καφεΐνη. Οι αντιοξειδωτικές ιδιότητές του φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς, όπως εξηγούν οι ειδικοί, το οξειδωτικό στρες μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα κύτταρα του ήπατος, προάγοντας τη φλεγμονή και την αντίσταση στην ινσουλίνη. Το οξειδωτικό στρες αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες ηπατικής βλάβης.

Σε άτομα με χρόνια ηπατίτιδα C, η κατανάλωση καφέ συνδέθηκε με χαμηλότερη σοβαρότητα ηπατικής βλάβης. Όσοι είχαν ηπατίτιδα C και έπιναν καθημερινά καφέ, εμφάνιζαν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά εξέλιξης προς ίνωση και κίρρωση του ήπατος. Επιπλέον, όσοι έπιναν 2 φλιτζάνια καφέ την ημέρα είχαν μικρότερη πιθανότητα να αναπτύξουν ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα — μια σοβαρή επιπλοκή της ηπατίτιδας C.

Η ανασκόπηση ανέφερε επίσης συσχετίσεις μεταξύ της κατανάλωσης καφέ και της μειωμένης σοβαρότητας σε δύο από τις κυριότερες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας που σχετίζονται με το ήπαρ (αλκοολική ηπατική νόσος και ηπατική νόσος από μεταβολική δυσλειτουργία).

Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της ανασκόπησης είναι ότι οι συγγραφείς εντόπισαν τους χημικούς μηχανισμούς πίσω από τις ευεργετικές ιδιότητες του καφέ. Οι ίδιοι ερεύνησαν πέντε βασικούς τομείς:

Αντιοξειδωτική υποστήριξη του ήπατος

Αντιφλεγμονώδη υποστήριξη

Αντιϊνωτική δράση (δηλαδή πρόληψη ή επιβράδυνση του σχηματισμού ουλών στον ιστό)

Υποστήριξη του μεταβολισμού

Υποστήριξη της ισορροπίας του εντερικού μικροβιώματος

Για τους πρώτους τέσσερις τομείς, οι συγγραφείς εντόπισαν συγκεκριμένα μόρια που, σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα, επηρεάζονται θετικά από την κατανάλωση καφέ. Όσον αφορά τον πέμπτο τομέα, ανέδειξαν μια ποικιλία ευεργετικών βακτηρίων του εντέρου, η παρουσία των οποίων ενισχύεται από την κατανάλωση καφέ, βοηθώντας στην εξισορρόπηση του μικροβιώματος.

Η ποσότητα καφεΐνης που θεωρείται γενικά ασφαλής είναι περίπου 3 έως 4 φλιτζάνια, ένα όριο που μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ατομική ανοχή κάθε ανθρώπου. Η ανασκόπηση επισημαίνει ότι σε άτομα με ευαισθησία στην καφεΐνη, με καρδιαγγειακά νοσήματα ή αγχώδεις διαταραχές, μπορεί να εμφανιστούν παρενέργειες ακόμη και με μικρές ποσότητες καφέ.

Η μελέτη επισημαίνει επίσης ότι τα οφέλη του καφέ είναι δοσοεξαρτώμενα — δηλαδή, εξαρτώνται από την ποσότητα που καταναλώνεται. Για παράδειγμα, η υπερβολική κατανάλωση (πάνω από 5 φλιτζάνια την ημέρα) μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα LDL χοληστερίνης («κακής» χοληστερόλης) και ενδεχομένως να συμβάλει σε διαταραχές λιπιδίων (δυσλιπιδαιμία).

Καφές και υγεία της καρδιάς

Ο καφές μπορεί επίσης να είναι ωφέλιμος για την καρδιά, σημειώνουν οι επιστήμονες.

«Δεδομένου ότι η υγεία του ήπατος συνδέεται με την υγεία της καρδιάς, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι αρκετές μελέτες δείχνουν πως η μέτρια κατανάλωση σκέτου καφέ μπορεί να είναι ευεργετική και για την καρδιά, εφόσον γίνεται με καλή ανοχή», σημειώνουν.

«Η ποσότητα καφεΐνης που καταναλώνεται θα πρέπει να εξατομικεύεται για να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα αποτελέσματα, ενώ πρέπει να δίνεται προσοχή σε άτομα με προϋπάρχουσες καρδιακές παθήσεις και/ή που λαμβάνουν ορισμένα φάρμακα», καταλήγουν.

