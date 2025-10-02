Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ανακόπηκαν από το Ισραήλ πλοία του στολίσκου Sumud

 02.10.2025 - 06:50
Ανακόπηκαν από το Ισραήλ πλοία του στολίσκου Sumud

Αρκετά σκάφη που συμμετέχουν στον στολίσκο Sumud ακινητοποιήθηκαν χθες βράδυ από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, ενώ μέλη της ακτοφυλακής επιβιβάστηκαν στα πλοιάρια αυτά.

Σύμφωνα με την ιταλική κρατική τηλεόραση RAI, ο ισραηλινός στρατός έστειλε το ακόλουθο μήνυμα στα σκάφη που προσπαθούσαν να εισέλθουν παρά την απαγστα ισραηλινά ύδατα: «Εισέρχεστε σε ενεργό πολεμική ζώνη. Εάν επιχειρήσετε να παραβιάσετε τον ναυτικό αποκλεισμό, θα σας αναχαιτίσουμε και θα κατασχέσουμε τα σκάφη σας, ενώ θα θεωρηθείτε πλήρως υπεύθυνοι για τις πράξεις σας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμμετέχοντες στη νηοπομπή δήλωσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν αναγνωρίζουν την εξουσία του Ισραήλ, αλλά με τις υπάρχουσες πληροφορίες δεν προέβαλαν αντίσταση.

Νωρίτερα, ο Ιταλός Yπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε ότι είχε λάβει διαβεβαιώσεις από το κράτος του Ισραήλ ότι δεν θα υπάρξει βία και ότι τα μέλη του στόλου είχαν αναλάβει παρόμοια δέσμευση.

Ο Ταγιάνι είπε ότι οι Ιταλοί που βρίσκονται επί του σκάφους θα μεταφερθούν πιθανώς στο Ασντόντ και στη συνέχεια στο αεροδρόμιο, όπου θα απελαθούν και θα επιστρέψουν στην Ιταλία.

Λίγο νωρίτερα, ο Lorenzo D'Agostino, Ιταλός δημοσιογράφος, ο οποίος επέβαινε στο πλοίο Hilo, το οποίο αποτελεί μέρος του στόλου, είχε αναφερθεί στην αναχαίτιση πλοιαρίων του στολίσκου. «Δεν έχουμε πλέον επικοινωνία με το Alma. Το Sirius αναχαιτίστηκε, το είδα με τα μάτια μου, το Captain Nikos αναχαιτίστηκε, το είδα στο chat. Ο υπόλοιπος στόλος συνεχίζει την πορεία του», είχε αναφέρει.

«Έχουμε δώσει εντολή στο προξενείο μας να παρέχει βοήθεια σε όλους τους Ιταλούς. Πιθανότατα θα μεταφερθούν στο λιμάνι του Ashdod και στη συνέχεια θα απελαθούν. Πιστεύω ότι θα υπάρχει πτήση που θα τους μεταφέρει πίσω στην Ιταλία (...) συζητήσαμε με την κυβέρνηση του Ισραήλ ώστε να μην υπάρξουν βίαιες ενέργειες και μας διαβεβαίωσαν», δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι. Πρόσθεσε πως διαβεβαιώσεις έδωσαν και οι επιβαίνοντες στα πλοιάρια.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Το Κυπριακό και οι περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ βρισκόταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ.

