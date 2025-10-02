Ταξίδια: Αν κάνεις αυτό το λάθος με τη βαλίτσα σου, είναι πιθανό να μη φτάσει ποτέ στον προορισμό της

Η εικόνα είναι πάνω κάτω γνώριμη σε όλους μας. Φτάνεις στο αεροδρόμιο του προορισμού σου, περιμένεις μπροστά στον ιμάντα και βλέπεις ατελείωτες μαύρες, γκρι και μπλε βαλίτσες να περνούν η μία μετά την άλλη. Και τότε σκέφτεσαι ένα ίσως έξυπνο κόλπο. Να προσθέσεις μια neon κορδέλα ή να πάρεις ένα κομμάτι ύφασμα και να δέσεις ένα φιόγκο στο χερούλι για να ξεχωρίζει η δική σου.

Έτσι, λες, δεν θα την μπερδέψεις ποτέ. Λάθος! Όπως φαίνεται, αυτή η φαινομενικά αθώα ιδέα μπορεί να είναι η αιτία που θα σε αφήσει χωρίς βαλίτσα όταν φτάσεις στον προορισμό σου.

Ένας insider από το αεροδρόμιο του Δουβλίνου αποκάλυψε πρόσφατα στο γερμανικό Esquire ότι τα έντονα χρωματιστά κορδελάκια και τα διάφορα «στολίδια» στις βαλίτσες μπερδεύουν τους υπερσύγχρονους σαρωτές των συστημάτων διαλογής. Αν ένα κομμάτι ύφασμα κρέμεται, οι αισθητήρες μπερδεύονται και το σύστημα βγάζει τη βαλίτσα σου από τη ροή.

Τι σημαίνει αυτό; Χειροκίνητος έλεγχος, καθυστέρηση και πιθανότητα να μη φτάσει ποτέ μαζί σου στο αεροπλάνο. Και δεν είναι μόνο οι κορδέλες. Τα παλιά αυτοκόλλητα ή οι ξεχασμένες ετικέτες από προηγούμενα ταξίδια μπορούν επίσης να στείλουν λάθος σήμα στο σύστημα. Το αποτέλεσμα; Η βαλίτσα σου μπορεί να μείνει στη Φρανκφούρτη ενώ εσύ θα απολαμβάνεις τον καφέ σου στη Βαρκελώνη.



Ποια είναι η λύση; Σκέψου πιο μίνιμαλ. Ένας ξεχωριστό, αλλά καθαρό κρεμαστό ταμπελάκι, μια βαλίτσα σε ιδιαίτερο χρώμα ή ένα στυλάτο αλλά διακριτικό σημάδι αρκούν για να την αναγνωρίσεις χωρίς να βάζεις σε κίνδυνο το ταξίδι σου. Στο κάτω-κάτω, δεν χρειάζεται να τραβήξει την προσοχή των scanners, αλλά τη δική σου, όταν θα βγει στον ιμάντα.

Πηγή: gazzetta.gr