Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Απεβίωσε πρώην βουλευτής - Το συλλυπητήριο μήνυμα

 05.10.2025 - 17:50
Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο πρώην βουλευτής Χανίων του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Πρασιανάκης.

Γεννήθηκε στη Χρυσαυγή Χανίων το 1936. Σπούδασε στη Νομική Σχολή της Αθήνα και ακολούθησε μια σημαντική πολιτική διαδρομή, η οποία κορυφώθηκε με την εκλογή του ως βουλευτή Χανίων με το ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1990-1993. Διετέλεσε επίσης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στον ΟΛΠ.

Στο πέρασμά του από την πολιτική, ο Γιώργος Πρασιανάκης, υπήρξε άνθρωπος με έντονη παρουσία και λόγο, ενώ διακρίθηκε ως μαχόμενος και μαχητικός δικηγόρος, με προσήλωση στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων και στη δικαιοσύνη.

Την τελευταία χρονική περίοδο ζούσε στο χωριό του, ενώ μια από τις τελευταίες του εμφανίσεις ήταν πέρσι στην εκδήλωση στα Χανιά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, στις 4 το απόγευμα στη Χρυσαυγή, όπως ήταν και η τελευταία του επιθυμία.

Το συλλυπητήριο μήνυμα του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, στο συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Γιώργου Πρασιανάκη, αναφέρει:

«Με βαθύ σεβασμό αποχαιρετούμε τον πρώην Βουλευτή Χανίων του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Πρασιανάκη, που έφυγε από τη ζωή.

Δημοκράτης, με βαθιά πίστη στις αξίες της παράταξης και πάντα δημιουργικά και μαχητικά παρεμβατικός, ο Γιώργος Πρασιανάκης αφιέρωσε την πολιτική του διαδρομή στην υπεράσπιση των αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ως κοινοβουλευτικός απέσπασε τον σεβασμό όλων για το ήθος, την ευθυκρισία και την εντιμότητά του, ενώ πρωτοστάτησε σε πρωτοβουλίες με γνώμονα την προαγωγή της εκπαίδευσης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

ΠΗΓΗ: In.gr

