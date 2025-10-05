Το νέο σας iPhone 17 έχει γρατσουνιές; Η Apple προτείνει να το… τρίψετε – Ποιος ο λόγος

Η εταιρεία δήλωσε στο CNET ότι οι γρατσουνιές στα iPhone 17 στα καταστήματα της Apple δεν είναι πραγματικά γρατσουνιές. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι είναι κομμάτια υλικού από την παλιά και φθαρμένη βάση φόρτισης MagSafe στην οποία ήταν τοποθετημένα τα τηλέφωνα.

Η Apple λέει ότι αυτές οι «γρατσουνιές» στα μοντέλα iPhone 17 μπορούν να καθαριστούν για να αφαιρεθούν τα σημάδια από το περίβλημα. Η εταιρεία σχεδιάζει να αποτρέψει το πρόβλημα από το να επηρεάσει περαιτέρω τις συσκευές επίδειξης πιθανώς αντικαθιστώντας τις φθαρμένες βάσεις MagSafe.

Τι προκαλεί τις γρατσουνιές στα μοντέλα iPhone Pro;

Αυτή η εξήγηση μπορεί να μην πείσει όλους, ειδικά τους χρήστες του iPhone 17 Pro. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτα με φωτογραφίες που δείχνουν γρατσουνιές στο πίσω μέρος των συσκευών iPhone 17 Pro στα καταστήματα της Apple. Το πρόβλημα φαίνεται να επηρεάζει ιδιαίτερα το βαθύ μπλε χρώμα του iPhone 17 Pro και του Pro Max. Ορισμένες από τις φωτογραφίες δείχνουν επίσης ολοκαίνουργια iPhone με κομμάτια του μεταλλικού περιβλήματος να έχουν ξεκολλήσει.

Η επακόλουθη διαμάχη για το "scratchgate" εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ανθεκτικότητα του iPhone 17. Οι ειδικοί επισκευών του iFixit εξέτασαν το πρόβλημα και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επηρεάζει τα μοντέλα iPhone 17 Pro, τα οποία διαθέτουν περίβλημα από αλουμίνιο που έχει υποστεί «ανοδίωση» για να βελτιωθεί η ανθεκτικότητά του.

Σύμφωνα με το iFixit, η ανοδιωμένη επίστρωση του iPhone είναι ιδιαίτερα αδύναμη στις γωνίες του, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής γύρω από την κάμερα. Επομένως, οι ιδιοκτήτες μπορούν να αναμένουν κάποια αποκόλληση στα άκρα με την πάροδο του χρόνου. Αντίθετα, οι άλλες συσκευές iPhone 17 διαθέτουν κεραμικό περίβλημα.

Παρά το πρόβλημα της ανοδίωσης, το κανάλι YouTube JerryRigEverything δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο που δείχνει ότι το μοντέλο iPhone 17 Pro σε βαθύ μπλε χρώμα έχει καλή απόδοση σε δοκιμές γρατσουνιών. Αυτό περιελάμβανε τη χρήση ενός κλειδιού για να προσπαθήσει να γρατσουνίσει μέρος του αλουμινίου στο χώρο της κάμερας, αλλά τα σημάδια που προκλήθηκαν αφαιρέθηκαν εύκολα. Ωστόσο, το κλειδί κατάφερε να αποκολλήσει το αλουμίνιο κατά μήκος των γωνιών του χώρου της κάμερας.

Στο ίδιο βίντεο, χρησιμοποιείται ένα κλειδί για να προσπαθήσει να γρατσουνίσει το πίσω μέρος του iPhone 17 Pro κατά μήκος του τμήματος του γυαλιού. Και πάλι, τα σημάδια που προκύπτουν σβήνονται εύκολα.

Όσον αφορά τον κίνδυνο αποκόλλησης του αλουμινίου, η Apple δήλωσε στο CNET ότι το στρώμα ανοδίωσης στο περίβλημα είναι «εξαιρετικά σκληρό και υπερβαίνει τις προδιαγραφές της βιομηχανίας για μικροσκληρότητα», αλλά ότι μπορεί να υποστεί φθορά με την πάροδο του χρόνου. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ίσως θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αγοράσουν μια προστατευτική θήκη.

ΠΗΓΗ: Pcmag.gr