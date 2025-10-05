VIDEO - Ηλεκτρική διασύνδεση: Το χρονικό, τα αναπάντητα ερωτήματα και τα πολλά εκατομμύρια

Συγκεκριμένα, ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε ένσταση στη ΡΑΕΚ εναντίον της απόφασης της ρυθμιστικής αρχής να του εγκρίνει ανάκτηση εξόδων ύψους 82 εκατομμυρίων ευρώ. Με δικαίωμα είσπραξης μόνο 25 εκατομμύρια ευρώ για το έτος που διανύουμε.

Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, πληροφορίες φέρουν τον ΑΔΜΗΕ να διεκδικεί να του αναγνωριστεί δικαίωμα ανάκτησης ποσού που αγγίζει τα 251 εκατομμύρια ευρώ για δαπάνες που έκανε μέχρι τώρα, πριν δηλαδή ολοκληρωθεί το έργο.

Ερωτηματικό πάντως παραμένει εάν ο ΑΔΜΗΕ επιλέξει και τη νομική οδό. Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα στο ενδεχόμενο να απορριφθεί η ένσταση του φορέα υλοποίησης, αποκτά το δικαίωμα να καταθέσει προσφυγή στο διοικητικό δικαστήριο της Κύπρου και να ζητήσει την ακύρωση της ρυθμιστικής απόφαση του Ιούλη.

Δείτε το ρεπορτάζ: