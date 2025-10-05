Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήVIDEO - Ηλεκτρική διασύνδεση: Το χρονικό, τα αναπάντητα ερωτήματα και τα πολλά εκατομμύρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VIDEO - Ηλεκτρική διασύνδεση: Το χρονικό, τα αναπάντητα ερωτήματα και τα πολλά εκατομμύρια

 05.10.2025 - 20:58
VIDEO - Ηλεκτρική διασύνδεση: Το χρονικό, τα αναπάντητα ερωτήματα και τα πολλά εκατομμύρια

Στην αντεπίθεση πέρασε ο ΑΔΜΗΕ για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Συγκεκριμένα, ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε ένσταση στη ΡΑΕΚ εναντίον της απόφασης της ρυθμιστικής αρχής να του εγκρίνει ανάκτηση εξόδων ύψους 82 εκατομμυρίων ευρώ. Με δικαίωμα είσπραξης μόνο 25 εκατομμύρια ευρώ για το έτος που διανύουμε.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ηλεκτρική διασύνδεση: Ολοκληρώθηκε η κρίσιμη σύσκεψη στο Μαξίμου - Ενημερώθηκε ο Μητσοτάκης

Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, πληροφορίες φέρουν τον ΑΔΜΗΕ να διεκδικεί να του αναγνωριστεί δικαίωμα ανάκτησης ποσού που αγγίζει τα 251 εκατομμύρια ευρώ για δαπάνες που έκανε μέχρι τώρα, πριν δηλαδή ολοκληρωθεί το έργο.

Ερωτηματικό πάντως παραμένει εάν ο ΑΔΜΗΕ επιλέξει και τη νομική οδό. Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα στο ενδεχόμενο να απορριφθεί η ένσταση του φορέα υλοποίησης, αποκτά το δικαίωμα να καταθέσει προσφυγή στο διοικητικό δικαστήριο της Κύπρου και να ζητήσει την ακύρωση της ρυθμιστικής απόφαση του Ιούλη.

Δείτε το ρεπορτάζ:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θλίψη για τον χαμό του Απολλωνίστα Αλέκου: «Της Θύρα 1 παιδί - Αλήτης και αλάνι...» - Δείτε φωτογραφία
Ξαφνικό λουκέτο σε ακόμη μία αεροπορική εταιρεία - Εξυπηρετούσε και προορισμούς προς Κύπρο-Ελλάδα
Άνοιξε νέο cafe στην επαρχία Λευκωσίας και είναι το... μοναδικό στο είδος του - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες
Βίντεο - Η συγκλονιστική ιστορία Κύπριας μάνας που έφυγε στη Γερμανία για να σώσει τον μικρό Μαρίνο – Χωρίς λεφτά, χωρίς γάλα
Αυξάνονται και ... πληθύνονται οι «γάροι»: Πάρκαραν σε πεζοδρόμια και «έκοψαν» τους πάντες - Δείτε φωτογραφίες
Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Απεβίωσε πρώην βουλευτής - Το συλλυπητήριο μήνυμα
Το νέο σας iPhone 17 έχει γρατσουνιές; Η Apple προτείνει να το… τρίψετε – Ποιος ο λόγος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρόγνωση καιρού: «Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει» από τους ανέμους - Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται καταιγίδες

 05.10.2025 - 20:46
Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

O Νίκος Αναστασιάδης στην πολιτική του καριέρα έζησε, άκουσε και είδε πολλά. Σε συνέντευξή του στην κάμερα του ThemaOnline μίλησε μεταξύ άλλων για τις στιγμές διχασμού στον Δημοκρατικό Συναγερμό αλλά και τη δυναμική που παρουσιάζει για ισχυρή συσπείρωση όταν πρέπει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

  •  05.10.2025 - 07:28
ΠτΔ: Η Κυβέρνηση προχωρεί με την ενίσχυση τομέων της ναυτιλίας - Ενέργειες και για ανάπτυξη της κρουαζιέρας

ΠτΔ: Η Κυβέρνηση προχωρεί με την ενίσχυση τομέων της ναυτιλίας - Ενέργειες και για ανάπτυξη της κρουαζιέρας

  •  05.10.2025 - 20:08
VIDEO - Ηλεκτρική διασύνδεση: Το χρονικό, τα αναπάντητα ερωτήματα και τα πολλά εκατομμύρια

VIDEO - Ηλεκτρική διασύνδεση: Το χρονικό, τα αναπάντητα ερωτήματα και τα πολλά εκατομμύρια

  •  05.10.2025 - 20:58
Στη Βουλή το ζήτημα των διαδηλώσεων μετά τα επεισόδια έξω από το ΥΠΕΞ - Ζητούν εξηγήσεις από Χαρτσιώτη και Αρναούτη

Στη Βουλή το ζήτημα των διαδηλώσεων μετά τα επεισόδια έξω από το ΥΠΕΞ - Ζητούν εξηγήσεις από Χαρτσιώτη και Αρναούτη

  •  05.10.2025 - 16:45
Αβέρωφ Νεοφύτου: «Το ηλεκτρικό σύρμα να μη βραχυκυκλώσει το εθνικό καλώδιο» - Προειδοποίηση για τις σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Το ηλεκτρικό σύρμα να μη βραχυκυκλώσει το εθνικό καλώδιο» - Προειδοποίηση για τις σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας

  •  05.10.2025 - 15:31
Διαμαρτυρία λίγο πριν τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Υγείας στο Ακάκι - Παρέδωσαν επιστολή στον ΠτΔ

Διαμαρτυρία λίγο πριν τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Υγείας στο Ακάκι - Παρέδωσαν επιστολή στον ΠτΔ

  •  05.10.2025 - 16:15
Συνελήφθη στην Κύπρο Ισραηλινός ρωσικής καταγωγής - Εκκρεμούσε εναντίον του διεθνές ένταλμα σύλληψης

Συνελήφθη στην Κύπρο Ισραηλινός ρωσικής καταγωγής - Εκκρεμούσε εναντίον του διεθνές ένταλμα σύλληψης

  •  05.10.2025 - 17:02
Χαμάς: Συμφωνούμε να παραδώσουμε τα όπλα σε όργανο με διεθνή εποπτεία

Χαμάς: Συμφωνούμε να παραδώσουμε τα όπλα σε όργανο με διεθνή εποπτεία

  •  05.10.2025 - 19:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα