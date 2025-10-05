VIDEO: Μητέρα έμεινε με το μαγιό της σε συνεδρίαση σχολικού συμβουλίου ως… επιχείρημα

Η Μπεθ Μπορν, πρόεδρος της οργάνωσης Moms for Liberty στην κομητεία Yolo, παρευρέθηκε στη συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου Davis Joint Unified School Board στις 18 Σεπτεμβρίου για να διαμαρτυρηθεί για τις πολιτικές που επιτρέπουν στις τρανσέξουαλ γυναίκες να χρησιμοποιούν τα αποδυτήρια των γυναικών.

«Είμαι γονέας στο σχολικό διαμέρισμα Davis Unified School District και βρίσκομαι εδώ σήμερα για να μιλήσω για τις πολιτικές που εφαρμόζετε στα αποδυτήρια των γυμνασίων», δήλωσε η Μπορν στη συνεδρίαση.

Τα σχολεία στα οποία αναφέρθηκε ήταν το Γυμνάσιο Ralph Waldo Emerson, το Γυμνάσιο Frances Harper και το Γυμνάσιο Oliver Wendell Holmes Jr. Είπε ότι αυτά τα σχολεία απαιτούν από τους μαθητές να γδύνονται και να αλλάζουν ρούχα πριν πάνε στο μάθημα της φυσικής αγωγής. «Θα σας δώσω μια ιδέα για το πώς είναι όταν γδύνομαι», είπε η Μπορν λίγο πριν βγάλει τα ρούχα της και μείνει με το μαγιό της.

Έμεινε με το μαγιό για να δει αν θα σοκαριστούν οι παρευρισκόμενοι

«Αυτή τη στιγμή, η σχολική περιφέρεια λέει ότι, ανάλογα με την ταυτότητα του τρανσέξουαλ παιδιού, αυτό μπορεί να επιλέξει ποια τουαλέτα θέλει να χρησιμοποιεί», πρόσθεσε. «Έτσι, αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη σχολική περιφέρεια, έχουμε παιδιά που αυτοπροσδιορίζονται σε διαφορετικές τουαλέτες με βάση μόνο το…»

Η Μπορν διακόπηκε από μέλη του σχολικού συμβουλίου που της είπαν να σταματήσει, αλλά εκείνη απάντησε ότι έπρεπε να ολοκληρώσει τα σχόλιά της και ότι παραβιάζονταν τα δικαιώματά της σύμφωνα με την Πρώτη Τροπολογία (ελευθερία του Λόγου).

Ο αντιπρόεδρος του σχολικού συμβουλίου, Χίραμ Τζάκσον, ζήτησε διακοπή της συνεδρίασης. Μετά από πέντε λεπτά, η συνεδρίαση συνεχίστηκε και η Μπορν μπόρεσε να ολοκληρώσει την ομιλία της, αλλά αφού φόρεσε ρούχα πάνω από το μαγιό, ζητήθηκε νέα διακοπή. Την επόμενη μέρα της συνεδρίασης, η Μπορν δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξη στο CBS News ότι δεν θεωρούσε ότι η πράξη της είχε σκοπό την διατάραξη της διαδικασίας.

«Δεν νομίζω ότι ήταν διατάραξη», είπε στο κανάλι. «Αυτό που ήταν διατάραξη ήταν η διακοπή των τριών λεπτών ελεύθερης ομιλίας μου. Αυτό δεν σταμάτησε τη ροή της συνεδρίασης. Δεν εμπόδισα τον επόμενο να κάνει τα τρία λεπτά των σχολίων του». Είπε επίσης ότι σκέφτηκε να δείξει στο σχολικό συμβούλιο πώς είναι να γδύνεσαι σε ένα αποδυτήριο, αλλά φορούσε το μαγιό της.

