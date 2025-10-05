Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠροκλητικός ο Τατάρ: «Δεν θα επιτρέψουμε παράδοση της Μόρφου στους Ε/κ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκλητικός ο Τατάρ: «Δεν θα επιτρέψουμε παράδοση της Μόρφου στους Ε/κ»

 05.10.2025 - 21:48
Προκλητικός ο Τατάρ: «Δεν θα επιτρέψουμε παράδοση της Μόρφου στους Ε/κ»

Δεν θα επιτρέψουν ποτέ την παράδοση της Μόρφου στους Ελληνοκύπριους, δεν θα πιστεύουν πλέον στους μύθους μιας ομοσπονδίας που ωφελεί μόνο τους Ελληνοκύπριους, ανέφερε ο Ερσίν Τατάρ, σε προεκλογική συγκέντρωση χες βράδυ στην κατεχόμενη Μόρφου.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκλογικού του γραφείου ο κ. Τατάρ ανακοίνωσε ότι το νέο «γενικό νοσοκομείο» Μόρφου θα λειτουργήσει τον Νοέμβριο ενώ θα κατασκευάσουν κι ένα ολοκαίνουργιο σχολείο στην περιοχή.

«Ως πρόεδρος του λαού, αγκαλιάζω όλους τους πολίτες μου, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους απόψεις, την καταγωγή τους ή την προέλευσή τους, είτε με ψήφισαν είτε όχι». Πρόσθεσε ότι υπηρέτησε κάθε αξίωμα για τον «λαό» και όχι για την καρέκλα.

Ο κ. Τατάρ υποστήριξε ότι ο ανθυποψήφιός του, Τουφάν Εριουρμάν προσπαθεί να εξαπατήσει τον «λαό» λέγοντας ότι θα λύσει το Κυπριακό. Όμως δεν υπόσχεται λύση, αλλά να κάνει μπάλωμα τους Τ/κ στους Ε/κ, είπε. Σε μια εκπομπή πρόσφατα, είπε ο κ. Τατάρ, ο Τουφάν Εριουρμάν είπε ότι δεν υπόσχεται λύση κι απευθυνόμενος σε αυτόν τον ρώτησε: «Τι συνέβη; Γιατί υποχωρήσατε; Αν δεν υπόσχεστε πλέον λύση, γιατί μιλάτε τόσο πολύ; Αν δεν έχετε λύση, τι υπόσχεστε; Επιτρέψτε μου να σας πω. Η μόνη του υπόσχεση είναι να κάνει μπάλωμα τους Τουρκοκύπριους στους Ελληνοκύπριους. Είναι να κάνει μπάλωμα την ΤΔΒΚ στο ελληνοκυπριακό κράτος. Τόσο σαφές είναι. Το λέω τόσο ξεκάθαρα».

Ο κ. Τατάρ ανέφερε ότι του χρόνου θα γίνουν Βουλευτικές εκλογές στην Κυπριακή Δημοκρατία και «το φασιστικό και ρατσιστικό ΕΛΑΜ βρίσκεται σε άνοδο. Ξέρετε τα συνθήματα που φώναζαν οι Ελληνοκύπριοι στρατιώτες που στοχεύουν την Καρπασία. Λένε ότι θα την καταλάβουν. Τι είδους συμφωνία, τι είδους ειρήνη μπορεί να γίνει με τέτοια ελληνοκυπριακή νοοτροπία; Κανείς δεν πρέπει να προσπαθεί να εξαπατήσει τον λαό μας. Όλα είναι ξεκάθαρα».

Ο Ερσίν Τατάρ είχε προεκλογικές συναντήσεις με κατοίκους των χωριών Ριζοκάρπασο, Γιαλούσα και Δαυλός.

Επίσης είχε συνάντηση με τον νυν Πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και πρώην ΥΠΑΜ, Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος βρίσκεται στα κατεχόμενα Μάλιστα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Χαμπέρ Κίπρις, ο κ. Ακάρ βρέθηκε σε συγκέντρωση μελών και στελεχών του «κυβερνώντος» ΚΕΕ σε περιοή της κατεχόμενης Λευκωσίας, όπου και μίλησε.

Κατά την συνάντησή του με τον κ. Ακάρ και σχολιάζοντας δηλώσεις του Προέδρου της ελληνικής Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη τις προάλλες στην Λευκωσία, για αποχώρηση τουρκικού στρατού, κατάργηση εγγυήσεων και επεμβατικού δικαιώματος, ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι αυτές οι δηλώσεις είναι η καλύτερη απάντηση στις «ροζ υποσχέσεις του Τουφάν Ερχιουρμάν ότι θα διερευνήσει τις προθέσεις της ε/κ πλευράς».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θλίψη για τον χαμό του Απολλωνίστα Αλέκου: «Της Θύρα 1 παιδί - Αλήτης και αλάνι...» - Δείτε φωτογραφία
Ξαφνικό λουκέτο σε ακόμη μία αεροπορική εταιρεία - Εξυπηρετούσε και προορισμούς προς Κύπρο-Ελλάδα
Άνοιξε νέο cafe στην επαρχία Λευκωσίας και είναι το... μοναδικό στο είδος του - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες
Βίντεο - Η συγκλονιστική ιστορία Κύπριας μάνας που έφυγε στη Γερμανία για να σώσει τον μικρό Μαρίνο – Χωρίς λεφτά, χωρίς γάλα
Αυξάνονται και ... πληθύνονται οι «γάροι»: Πάρκαραν σε πεζοδρόμια και «έκοψαν» τους πάντες - Δείτε φωτογραφίες
Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Απεβίωσε πρώην βουλευτής - Το συλλυπητήριο μήνυμα
Το νέο σας iPhone 17 έχει γρατσουνιές; Η Apple προτείνει να το… τρίψετε – Ποιος ο λόγος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Μητέρα έμεινε με το μαγιό της σε συνεδρίαση σχολικού συμβουλίου ως… επιχείρημα

 05.10.2025 - 21:23
Επόμενο άρθρο

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ

 05.10.2025 - 22:06
Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

O Νίκος Αναστασιάδης στην πολιτική του καριέρα έζησε, άκουσε και είδε πολλά. Σε συνέντευξή του στην κάμερα του ThemaOnline μίλησε μεταξύ άλλων για τις στιγμές διχασμού στον Δημοκρατικό Συναγερμό αλλά και τη δυναμική που παρουσιάζει για ισχυρή συσπείρωση όταν πρέπει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

  •  05.10.2025 - 07:28
ΠτΔ: Η Κυβέρνηση προχωρεί με την ενίσχυση τομέων της ναυτιλίας - Ενέργειες και για ανάπτυξη της κρουαζιέρας

ΠτΔ: Η Κυβέρνηση προχωρεί με την ενίσχυση τομέων της ναυτιλίας - Ενέργειες και για ανάπτυξη της κρουαζιέρας

  •  05.10.2025 - 20:08
VIDEO - Ηλεκτρική διασύνδεση: Το χρονικό, τα αναπάντητα ερωτήματα και τα πολλά εκατομμύρια

VIDEO - Ηλεκτρική διασύνδεση: Το χρονικό, τα αναπάντητα ερωτήματα και τα πολλά εκατομμύρια

  •  05.10.2025 - 20:58
Στη Βουλή το ζήτημα των διαδηλώσεων μετά τα επεισόδια έξω από το ΥΠΕΞ - Ζητούν εξηγήσεις από Χαρτσιώτη και Αρναούτη

Στη Βουλή το ζήτημα των διαδηλώσεων μετά τα επεισόδια έξω από το ΥΠΕΞ - Ζητούν εξηγήσεις από Χαρτσιώτη και Αρναούτη

  •  05.10.2025 - 16:45
Αβέρωφ Νεοφύτου: «Το ηλεκτρικό σύρμα να μη βραχυκυκλώσει το εθνικό καλώδιο» - Προειδοποίηση για τις σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Το ηλεκτρικό σύρμα να μη βραχυκυκλώσει το εθνικό καλώδιο» - Προειδοποίηση για τις σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας

  •  05.10.2025 - 15:31
Διαμαρτυρία λίγο πριν τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Υγείας στο Ακάκι - Παρέδωσαν επιστολή στον ΠτΔ

Διαμαρτυρία λίγο πριν τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Υγείας στο Ακάκι - Παρέδωσαν επιστολή στον ΠτΔ

  •  05.10.2025 - 16:15
Συνελήφθη στην Κύπρο Ισραηλινός ρωσικής καταγωγής - Εκκρεμούσε εναντίον του διεθνές ένταλμα σύλληψης

Συνελήφθη στην Κύπρο Ισραηλινός ρωσικής καταγωγής - Εκκρεμούσε εναντίον του διεθνές ένταλμα σύλληψης

  •  05.10.2025 - 17:02
Χαμάς: Συμφωνούμε να παραδώσουμε τα όπλα σε όργανο με διεθνή εποπτεία

Χαμάς: Συμφωνούμε να παραδώσουμε τα όπλα σε όργανο με διεθνή εποπτεία

  •  05.10.2025 - 19:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα