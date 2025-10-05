Πρόγνωση καιρού: «Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει» από τους ανέμους - Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται καταιγίδες

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο στο δυτικό μισό του νησιού θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά στα προσήνεμα μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά και τα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, στα νότια θα είναι λίγο ταραγμένη και στα ανατολικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα δυτικά και βόρεια παράλια, γύρω στους 18 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, ενώ σταδιακά στα προσήνεμα μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, και τοπικά στα νοτιοδυτικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη στα προσήνεμα παράλια και λίγο ταραγμένη στα ανατολικά παράλια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 27 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και αργότερα κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος ενώ νωρίς το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και σταδιακά και σε άλλες περιοχές του νησιού.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.