ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό: Ιερέας ανάγκασε τουρίστα να γδυθεί για να τον αλείψει με λάδι - Ήθελε να του κάνει ένα... δώρο

 06.10.2025 - 08:48
Στο εδώλιο αναμένεται να καθίσει ένας ιερέας στη Ρόδο, καθώς κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά έναν 30χρονο τουρίστα από την Εσθονία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, όλα ξεκίνησαν όταν ο 30χρονος Εσθονός έκανε διακοπές στη Ρόδο και θέλησε να επισκεφθεί ένα μοναστήρι. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ξέχασε εκεί έναν σταυρό και ο ιερέας τον κάλεσε να επιστρέψει για να τον παραλάβει.

Όμως, κατά την δεύτερη επίσκεψη του τουρίστα στο μοναστήρι, ο ιερέας του ζήτησε να τον ακολουθήσει σε ένα δωμάτιο, λέγοντάς του πως ήθελε να του κάνει ένα δώρο, σύμφωνα με την καταγγελία.

Εκεί, του είπε να κατεβάσει το παντελόνι, το εσώρουχο και να αφαιρέσει τη μπλούζα του, προκειμένου, όπως ισχυρίστηκε, να τον αλείψει με λάδι. Ο 30χρονος υπάκουσε, θεωρώντας ότι πρόκειται για κάποιο θρησκευτικό τελετουργικό. Ωστόσο, αργότερα υπέβαλε μήνυση για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.  

Ο ιερέας, από την πλευρά του, αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι άλειψε τον τουρίστα με λάδι για να τον βοηθήσει να θεραπεύσει κάποια εξανθήματα που είχε στο σώμα του.

Μετά από πολλές αναβολές, η υπόθεση οδηγείται σύντομα στο ακροατήριο. Ο ιερέας θα καθίσει στο εδώλιο και οι δικαστές θα αποφασίσουν ποια εκδοχή της υπόθεσης είναι η αληθινή.

Πηγή: newsbomb.gr

