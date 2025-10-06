Βίντεο - Λετυμπιώτης: Τελικά τι συμβαίνει με το GSI; Είναι βιώσιμο το έργο ή όχι;

Ο ΑΔΜΗΕ, με επίσημη ανακοίνωσή του, διέψευσε κατηγορηματικά δημοσίευμα, το οποίο ανέφερε ότι ο οργανισμός υπέβαλε ένσταση στη ΡΑΕΚ εναντίον της απόφασής της να εγκρίνει ανάκτηση εξόδων 82 εκατ. ευρώ, αλλά με δικαίωμα είσπραξης μόνο 25 εκατ. για το 2025.

Στην ανακοίνωση, ο ΑΔΜΗΕ τονίζει ότι «διεκδικεί τη συμφωνημένη πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025, και τίποτα περισσότερο όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες του έργου (capex)». Παράλληλα, διαψεύδει ως “αυθαίρετη και αδιασταύρωτη” την πληροφορία περί άμεσης διεκδίκησης των 251 εκατ. ευρώ, εξηγώντας ότι το ποσό αυτό αφορά μέρος των συνολικών 1,9 δισ. ευρώ του έργου, τα οποία θα ανακτηθούν σταδιακά σε βάθος 35 ετών, σύμφωνα με τον ρυθμιστικό σχεδιασμό.

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά τις αιχμηρές δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα, υπογράμμισε πως «αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρήσεις εκβιάζεται η Κυπριακή Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει». Ο Πρόεδρος πρόσθεσε ότι «για το συγκεκριμένο έργο υπάρχει πλήρης κατανόηση και συμφωνία – πλαίσιο ανάμεσα στην Ελληνική και την Κυπριακή Κυβέρνηση», παραπέμποντας στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο οποίος, μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτη Ενημέρωση» του ΡΙΚ, ξεκαθάρισε πως οι σχέσεις μεταξύ Λευκωσίας και Αθήνας «παραμένουν οι στενότερες που υπήρξαν ποτέ».

