Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΒίντεο - Λετυμπιώτης: Τελικά τι συμβαίνει με το GSI; Είναι βιώσιμο το έργο ή όχι;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βίντεο - Λετυμπιώτης: Τελικά τι συμβαίνει με το GSI; Είναι βιώσιμο το έργο ή όχι;

 06.10.2025 - 08:52
Βίντεο - Λετυμπιώτης: Τελικά τι συμβαίνει με το GSI; Είναι βιώσιμο το έργο ή όχι;

Νέα τροπή παίρνει το ζήτημα που προέκυψε γύρω από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), μετά τη διάψευση δημοσιεύματος από πλευράς του ελληνικού φορέα, αλλά και τις διευκρινίσεις της κυπριακής κυβέρνησης.

Ο ΑΔΜΗΕ, με επίσημη ανακοίνωσή του, διέψευσε κατηγορηματικά δημοσίευμα, το οποίο ανέφερε ότι ο οργανισμός υπέβαλε ένσταση στη ΡΑΕΚ εναντίον της απόφασής της να εγκρίνει ανάκτηση εξόδων 82 εκατ. ευρώ, αλλά με δικαίωμα είσπραξης μόνο 25 εκατ. για το 2025.

Στην ανακοίνωση, ο ΑΔΜΗΕ τονίζει ότι «διεκδικεί τη συμφωνημένη πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025, και τίποτα περισσότερο όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες του έργου (capex)». Παράλληλα, διαψεύδει ως “αυθαίρετη και αδιασταύρωτη” την πληροφορία περί άμεσης διεκδίκησης των 251 εκατ. ευρώ, εξηγώντας ότι το ποσό αυτό αφορά μέρος των συνολικών 1,9 δισ. ευρώ του έργου, τα οποία θα ανακτηθούν σταδιακά σε βάθος 35 ετών, σύμφωνα με τον ρυθμιστικό σχεδιασμό.

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά τις αιχμηρές δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα, υπογράμμισε πως «αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρήσεις εκβιάζεται η Κυπριακή Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει». Ο Πρόεδρος πρόσθεσε ότι «για το συγκεκριμένο έργο υπάρχει πλήρης κατανόηση και συμφωνία – πλαίσιο ανάμεσα στην Ελληνική και την Κυπριακή Κυβέρνηση», παραπέμποντας στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο οποίος, μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτη Ενημέρωση» του ΡΙΚ, ξεκαθάρισε πως οι σχέσεις μεταξύ Λευκωσίας και Αθήνας «παραμένουν οι στενότερες που υπήρξαν ποτέ». 

Δείτε όλα οσα ανέφερε:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αδιανόητο περιστατικό: Ιερέας ανάγκασε τουρίστα να γδυθεί για να τον αλείψει με λάδι - Ήθελε να του κάνει ένα... δώρο
Κατεβάζει ρολά γνωστό εστιατόριο στη Λευκωσία - Δείτε πότε κλείνει για τη σεζόν
Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο της 60χρονης Μαρίας - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της
Εθνική Φρουρά: Μια και μοναδική αίτηση για την εθελοντική στράτευση γυναικών – Ποιος πιστεύουν είναι ο λόγος  
Shein: Τα φυσικά καταστήματα και η «τούμπα» με την ανακοίνωση για τη Γαλλία
Τραγικές εικόνες: Η ιστορική φλέβα της Γαλαταριάς στέρεψε για πρώτη φορά - «Μια πηγή ζωής στέκει σήμερα σιωπηλή…»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αδιανόητο περιστατικό: Ιερέας ανάγκασε τουρίστα να γδυθεί για να τον αλείψει με λάδι - Ήθελε να του κάνει ένα... δώρο

 06.10.2025 - 08:48
Επόμενο άρθρο

Τραγικές εικόνες: Η ιστορική φλέβα της Γαλαταριάς στέρεψε για πρώτη φορά - «Μια πηγή ζωής στέκει σήμερα σιωπηλή…»

 06.10.2025 - 09:02
ΠτΔ για σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως» - Το μήνυμα που στέλνει

ΠτΔ για σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως» - Το μήνυμα που στέλνει

Οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως» - Το μήνυμα που στέλνει

ΠτΔ για σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως» - Το μήνυμα που στέλνει

  •  06.10.2025 - 09:11
Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» η Καίτη Κληρίδου – Οι σημαίες του ΔΗΣΥ θα κυματίζουν μεσίστιες

Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» η Καίτη Κληρίδου – Οι σημαίες του ΔΗΣΥ θα κυματίζουν μεσίστιες

  •  06.10.2025 - 09:19
ΑΤΑ: Καθοριστική σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο - Αναλαμβάνει πρωτοβολία ο Νίκος Χριστοδουλίδης

ΑΤΑ: Καθοριστική σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο - Αναλαμβάνει πρωτοβολία ο Νίκος Χριστοδουλίδης

  •  06.10.2025 - 07:00
Φωτοβολταϊκά: Όποιος προλάβει για Net metering – Ποιες αιτήσεις θα γίνονται δεκτές; - Πόσο θα διαφέρει στον λογαριασμό το Net billing

Φωτοβολταϊκά: Όποιος προλάβει για Net metering – Ποιες αιτήσεις θα γίνονται δεκτές; - Πόσο θα διαφέρει στον λογαριασμό το Net billing

  •  06.10.2025 - 06:37
Γιώργος Βαρνάβα: Ενοχλημένος από τις δηλώσεις Νίκου Αναστασίου στο «Τ» – «Καμία σχέση με αυτά που είπε για μένα» - «Δεν θα είμαι υποψήφιος με το ΔΗΚΟ»

Γιώργος Βαρνάβα: Ενοχλημένος από τις δηλώσεις Νίκου Αναστασίου στο «Τ» – «Καμία σχέση με αυτά που είπε για μένα» - «Δεν θα είμαι υποψήφιος με το ΔΗΚΟ»

  •  06.10.2025 - 06:33
Εθνική Φρουρά: Μια και μοναδική αίτηση για την εθελοντική στράτευση γυναικών – Ποιος πιστεύουν είναι ο λόγος  

Εθνική Φρουρά: Μια και μοναδική αίτηση για την εθελοντική στράτευση γυναικών – Ποιος πιστεύουν είναι ο λόγος  

  •  06.10.2025 - 09:04
Τραγικές εικόνες: Η ιστορική φλέβα της Γαλαταριάς στέρεψε για πρώτη φορά - «Μια πηγή ζωής στέκει σήμερα σιωπηλή…»

Τραγικές εικόνες: Η ιστορική φλέβα της Γαλαταριάς στέρεψε για πρώτη φορά - «Μια πηγή ζωής στέκει σήμερα σιωπηλή…»

  •  06.10.2025 - 09:02
Χειροπέδες σε 43χρονο Λετονό: Τον «τσάκωσαν» στο αεροδρόμιο Λάρνακας με 131 κούτες τσιγάρων - Δείτε φωτογραφίες

Χειροπέδες σε 43χρονο Λετονό: Τον «τσάκωσαν» στο αεροδρόμιο Λάρνακας με 131 κούτες τσιγάρων - Δείτε φωτογραφίες

  •  06.10.2025 - 09:16

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα