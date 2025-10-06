Κατεβάζει ρολά γνωστό εστιατόριο στη Λευκωσία - Δείτε πότε κλείνει για τη σεζόν

Κάτω από τη σελήνη και τον έναστρο ουρανό, το Seline σε υποδέχεται κάθε βράδυ με τη μαγευτική πανοραμική θέα της πόλης, signature cocktails και ιαπωνική κουζίνα με σύγχρονο fusion χαρακτήρα. Στο μενού, που υπογράφει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Executive Chef Νίκος Ψηλός, θα βρεις εκλεπτυσμένα nigiri, signature rolls και τολμηρές γευστικές δημιουργίες, όπως crab salad, Irebico pork, γαρίδα μεγάλη ολόκληρη στα κάρβουνα, καλαμαράκι τηγανητό crispy και black cod fish υπέροχο.

Τα δε ποτά που σερβίρονται και εμπνεύστηκε ο mixologist Δημήτρης Κασβίκης έγιναν talk of the town από το πρώτο κιόλας βράδυ.

Την εμπειρία ολοκληρώνει η μουσική επιμέλεια του εξ Ελλάδος ορμώμενου DJ BANDI𝝙OS, που μετακόμισε τη φετινή σεζόν από την Ελλάδα αποκλειστικά για το Seline Rooftop, δίνοντας τον ρυθμό σε βραδιές που θα μείνουν αξέχαστες.

Όλα αυτά μέχρι τις 12 Οκτωβρίου, οπότε το πιο εντυπωσιακό καλοκαιρινό μαγαζί της φετινής σεζόν κατεβάζει ρολά!

Closing: 12 Οκτωβρίου

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Κυριακή, 19:00–01:30

Κρατήσεις 94000600.