Αυτή η λεωφόρος θα μετατραπεί στη... μεγαλύτερη Χριστουγεννιάτικη Αγορά της Λευκωσίας - Πότε θα λειτουργήσει

Από 1 Δεκεμβρίου 2025 έως 8 Ιανουαρίου 2026, η Λευκωσία θα υποδεχτεί χιλιάδες επισκέπτες στη μεγαλύτερη Χριστουγεννιάτικη Αγορά της πόλης.

🌟 Καλούμε όλους τους δημιουργούς, τους τεχνίτες χειροποίητων προϊόντων, τους παραγωγούς παραδοσιακών γεύσεων και τις επιχειρήσεις με γιορτινά προϊόντα και διακοσμήσεις να συμμετάσχουν σε αυτό το αξέχαστο γεγονός!

🏠 Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δημιουργικότητα και τα προϊόντα τους σε ζεστά ξύλινα σπιτάκια, φωτισμένα και τοποθετημένα στην καρδιά της γιορτινής πόλης.

💡 Αυτή είναι η ευκαιρία να δείξετε το ταλέντο σας και να συναντήσετε χιλιάδες ανθρώπους που θα βυθιστούν στο χριστουγεννιάτικο πνεύμα!

📍 Τοποθεσία: Οδός «Μακαρίου», κέντρο Λευκωσίας

📅 Ημερομηνίες: 1.12.2025 – 8.01.2026

✨ Η εκδήλωση διοργανώνεται με τη στήριξη του @Δήμος Λευκωσίας / Nicosia Municipality.

👉 Για συμμετοχή και περισσότερες πληροφορίες:

📞 Diana – 96 761138

📧 [email protected]

🎅 Ας δημιουργήσουμε μαζί τη μαγεία των Χριστουγέννων και ας χαρίσουμε αξέχαστες στιγμές στη Λευκωσία!