Xώρα στην Ευρώπη ζητάει εργαζόμενους με μισθό που αγγίζει τις 8.000 ευρώ – Τα απαιτούμενα έγγραφα και προσόντα

Ένας παράδεισος κρύβεται στις Άλπεις και δεν εντυπωσιάζει μόνο με το τοπίο του, αλλά και με την ισχυρή του οικονομία. Πρόκειται για το Λιχτενστάιν, τη μικρή χώρα που βρίσκεται ανάμεσα στην Ελβετία και την Αυστρία, που αναζητά εργαζόμενους.

Θεωρείται το πιο πλούσιο κράτος της Ευρώπης και προσφέρει δεκάδες θέσεις εργασίας σε Ευρωπαίους πολίτες μέσω του δικτύου EURES (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Απασχόλησης).

Οι μισθοί και τα προνόμια

Οι μισθοί στο Λιχτενστάιν μπορούν να φτάσουν έως και τα 8.000 ευρώ και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων. Οι απαιτήσεις είναι λίγες και η αίτηση μπορεί να γίνει άμεσα. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις προσφέρεται και δωρεάν στέγαση. Η οικονομία της χώρας διαθέτει ένα από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ στον κόσμο, ενώ το εντυπωσιακό της τοπίο συναρπάζει όσους αποφασίζουν να μεταναστεύσουν εκεί για ένα καλύτερο αύριο. Σε αυτό το ιδανικό περιβάλλον, οι μισθοί κυμαίνονται από περίπου 2.600 ευρώ το μήνα (για τις πιο χαμηλές θέσεις) έως 7.200 ευρώ, φτάνοντας ακόμη και τα 10.000 ευρώ για θέσεις υψηλής εξειδίκευσης.

Απαιτήσεις για εργασία στο Λιχτενστάιν

Η βασική σύσταση για εργασία στο Λιχτενστάιν είναι η γνώση της γερμανικής γλώσσας, αν και κάτι τέτοιο δεν είναι υποχρεωτικό. Η χώρα επιδιώκει να αυξήσει την επαγγελματική κινητικότητα στον ευρωπαϊκό χώρο, επομένως η πρόσβαση στις διαθέσιμες θέσεις είναι απλή. Οι θέσεις εργασίας ποικίλλουν: από οικιακές βοηθοί και κομμωτές μέχρι εργάτες logistics.

Όσον αφορά τα απαιτούμενα έγγραφα, αν και το Λιχτενστάιν δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Συνεπώς, απαιτείται άδεια διαμονής, η οποία μπορεί να ισχύει από 12 μήνες έως 10 έτη, ανάλογα με τη διάρκεια του συμβολαίου. Όλες οι αγγελίες δημοσιεύονται στην πλατφόρμα EURES.

Φορολογικά πλεονεκτήματα

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της χώρας είναι το φορολογικό της καθεστώς, ιδιαίτερα ευνοϊκό για επιχειρήσεις και επενδυτές. Επιπλέον, αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση. Παρόλα αυτά το Λιχτενστάιν τηρεί τα πρότυπα φορολογικής διαφάνειας, ανταλλάσσοντας οικονομικές πληροφορίες με την ΕΕ μέσω ευρωπαϊκών οδηγιών. Έτσι, το φορολογικό του σύστημα είναι σχεδιασμένο να ενθαρρύνει τις επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη. Για τον λόγο αυτό σήμερα προβάλλεται ως ιδανικός προορισμός για εργαζόμενους.

Πηγή: gazzetta.gr