Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ - «Εφικτή μέσα από τον κοινωνικό διάλογο η συμφωνία»

Ο Υπουργός δήλωσε πως «είμαστε αφοσιωμένοι στον κοινωνικό διάλογο» και ότι «υπάρχει η απαραίτητη υποδομή ώστε η κατάληξη σε συμφωνία να καταστεί εφικτή μέσα από τη συμμετοχή όλων στη διαδικασία». Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η διαμόρφωση συγκλίσεων μπορεί να οδηγήσει στη γεφύρωση των διαφορών, προσθέτοντας ότι αναμένει και οι δύο πλευρές να ανταποκριθούν εποικοδομητικά.

Κληθείς να σχολιάσει την άρνηση των εργοδοτικών οργανώσεων να συμμετάσχουν στον διάλογο μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών στα συλλογικά τους σώματα, ανέφερε ότι ο κοινωνικός διάλογος για να διεξαχθεί χρειάζεται την εποικοδομητική συμβολή των μερών που συναποτελούν την τριμερή κοινωνική συνεργασία.

Ο κ. Παναγιώτου εξέφρασε βεβαιότητα πως μέσα από την ωριμότητα και τη σοβαρότητα που χαρακτηρίζει διαχρονικά τους κοινωνικούς εταίρους θα επιδειχθεί η απαραίτητη εποικοδομητική στάση, διευκρινίζοντας ότι δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τις αναφορές που του μεταφέρθηκαν.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πού στηρίζει την αισιοδοξία του, σημείωσε ότι οι θέσεις όλων των πλευρών είναι γνωστές και πως η επίτευξη του στόχου για την κατάληξη σε συμφωνία μπορεί να καταστεί γεγονός μόνο μέσα από τον διάλογο, σε αντιδιαστολή με την αντιπαράθεση.

Όπως είπε ο Υπουργός Εργασίας, μια αμοιβαία επωφελής συμφωνία μπορεί να επιτρέψει την πορεία προς το μέλλον για τον θεσμό της ΑΤΑ μέσα από τη συνεργασία όλων των μερών.

Αναφερόμενος στη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών στη διαδικασία, επισήμανε ότι «στην τριμερή κοινωνική συνεργασία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών συμμετέχει ως μέρος η πολιτεία και την πολιτεία συναποτελούν οι πολιτειακοί αξιωματούχοι που έχουν σχετικές αρμοδιότητες». Κατέληξε τονίζοντας ότι μέσα από την εποικοδομητική συμβολή όλων των μερών η κατάληξη σε θετικό αποτέλεσμα μπορεί να καταστεί εφικτή.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ