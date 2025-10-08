Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγκλονίζει μητέρα στη Λευκωσία : Τρία παιδιά κοιμούνται στο πάτωμα – Έκκληση για βοήθεια - Δείτε την ανάρτηση

 08.10.2025 - 17:24
Συγκλονίζει μητέρα στη Λευκωσία : Τρία παιδιά κοιμούνται στο πάτωμα – Έκκληση για βοήθεια - Δείτε την ανάρτηση

Μια νέα ανάρτηση της εθελοντικής ομάδας For a Better World συγκλονίζει, αποκαλύπτοντας τις δύσκολες συνθήκες που βιώνει μια μητέρα με τα τρία παιδιά της στη Λευκωσία. Τα παιδιά, σύμφωνα με την ομάδα, κοιμούνται στο πάτωμα και στον καναπέ, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα κρεβάτια ή στρώματα στο σπίτι.

Η ομάδα For a Better World απευθύνει δημόσια έκκληση για βοήθεια, ζητώντας από όσους μπορούν να προσφέρουν κρεβάτια μονά, στρώματα ή κουκέτα. Παράλληλα, χρειάζεται και ένα μονό κρεβάτι για τη μητέρα.

Όπως αναφέρουν οι εθελοντές, το πρόβλημα είναι επείγον, καθώς τα παιδιά κοιμούνται στο πάτωμα και στον καναπέ, ενώ η μητέρα δεν διαθέτει υποστηρικτικό περιβάλλον για να αντιμετωπίσει την κατάσταση μόνη της.

«Παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσουν άτομα τα οποία έχουν κρεβάτι και στρώμα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να ψάχνουμε ένα από τα δύο που να ταιριάζει σε διαστάσεις», αναφέρει η ομάδα στην ανάρτησή της.

Επιπρόσθετα, ζητείται βοήθεια και από άτομο που θα μπορούσε να αναλάβει τη μεταφορά των επίπλων, καθώς η μητέρα δεν έχει τη δυνατότητα μετακίνησης.

Η For a Better World καλεί όλους όσοι επιθυμούν να συνδράμουν, να επικοινωνήσουν άμεσα με μήνυμα στη σελίδα της στο Facebook, ώστε να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα για τα παιδιά και τη μητέρα τους.

Σε μία από τις κρισιμότερες συγκυρίες για την Ανατολική Μεσόγειο, όπου Ελλάδα και Κύπρος καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που θέτει η Τουρκία του Ερντογάν για να ασκήσουν κυριαρχικά δικαιώματα όπως η χάραξη ΑΟΖ και η κατασκευή του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης απαντά σε ερωτήσεις εφ' όλης της ύλης από την Έμη Λιβανίου και τον Τέρενς Κουίκ.

