Νέοι διορισμοί από το Υπουργικό Συμβούλιο – Ποιοι αναλαμβάνουν καίριες θέσεις σε αθλητισμό, υγεία και παιδεία

· κ. Στέφανος Σκορδής, Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού. Ο κ. Σκορδής, δικηγόρος, μέλος της εν λόγω Επιτροπής, διορίζεται στη θέση του Προέδρου μετά την παραίτηση του κ. Άντρου Καπαρδή, για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή μέχρι 16.01.2029. Στη θέση του κ. Σκορδή, ως Μέλους, το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Νικόλα Κωνσταντίνου, Δικηγόρο, επίσης για θητεία μέχρι 16.01.2029.

· κα Έλενα Περικλέους, Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, για θητεία 6 ετών, με έναρξη από 15.10.2025. Η κα Περικλέους, είναι Εκπαιδευτικός, Διευθύντρια Δημοτικής Εκπαίδευσης και συγγραφέας. Είναι τοποθετημένη, με απόσπαση, στο Υφυπουργείο Πολιτισμού ως Συντονίστρια Πολιτιστικής Παιδείας.

· κ. Μάριος Χραλαμπίδης, Συνήγορος του Ασθενούς. Είναι Διευθυντής της Europa Donna Κύπρου και Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ).

· κα Ανδρούλλα Ελευθερίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), σε αντικατάσταση του κ. Ανδρέα Τρόκκου, ο οποίος παραιτήθηκε από την εν λόγω θέση, για θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του, δηλαδή μέχρι 09.05.2028. Η κα Ελευθερίου, είναι Εκτελεστική Διευθύντρια της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας, Πρόεδρος της Ανώτατης Επιστημονικής Επιτροπής των Διεθνών Βραβείων Θαλασσαιμίας (SITA), Αντιπρόεδρος της Ευρωπαικής Αιματολογικής Εταιρείας (EHA) και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Θαλασσαιμίας.