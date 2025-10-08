Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόλαβες να υποβάλεις για τη φοιτητική χορηγία; Νέα προθεσμία - Μάθε λεπτομέρειες

 08.10.2025 - 18:24
Πρόλαβες να υποβάλεις για τη φοιτητική χορηγία; Νέα προθεσμία - Μάθε λεπτομέρειες

Παράταση στην υποβολή των αιτήσεων για παροχή της κρατικής φοιτητικής μέριμνας ως τις 24 Οκτωβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρει ότι έχει διαπιστώσει ότι αριθμός ηλεκτρονικών αιτήσεων για παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας, οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 έως 2022 όφειλαν να υποβληθούν από τους γονείς ή κηδεμόνες, υποβλήθηκαν από τους ίδιους τους φοιτητές μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών στο σύστημα Cy Login.

«Καθώς ο σκοπός της φοιτητικής χορηγίας είναι να υποστηρίζει τους φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια παραχώρησής της, και κατόπιν Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2025, χορηγείται έκτακτη παράταση στην υποβολή των αιτήσεων για παροχή της κρατικής φοιτητικής μέριμνας από 20 μέχρι 24 Οκτωβρίου 2025 για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 παρέχοντας τη δυνατότητα υποβολής αίτησης», προσθέτει.

Συνεπώς, σημειώνεται, καλούνται οι οικογένειες φοιτητών, για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί αίτηση, ως προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου, καθώς και οι οικογένειες φοιτητών που δεν έχουν ακόμη αποταθεί για παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, να υποβάλουν άμεσα τις αιτήσεις τους εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος.

Επισημαίνεται ότι κατόπιν της λήξης του ορισμένου χρονικού διαστήματος παύει οποιαδήποτε δυνατότητα υποβολής αιτήσεων που αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

