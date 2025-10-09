Γνωστή Ελληνίδα παρουσιάστρια αποκαλύπτει - «Τα τελευταία τέσσερα χρόνια είμαι σε σχέση, αλλά δεν θα την κοινοποιήσω»

Στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ αριστίνδην ο Ανδρέας Αποστόλου – Εντός Οκτωβρίου η ανακοίνωση- Τι συμφωνήθηκε με Νικόλα
Το Δημοκρατικό Κόμμα φαίνεται να ολοκληρώνει το ψηφοδέλτιό του στη Λάρνακα, με την συμπερίληψη του Ανδρέα Αποστόλου-πρώην βουλευτή της ΕΔΕΚ-ως αριστίνδην. Η επίσημη ανακοίνωση, αναμένεται εντός Οκτωβρίου. Η επιλογή του, εντάσσεται στη διαδικασία ανασύνθεσης του ψηφοδελτίου, την ώρα που το ΔΗΚΟ επιχειρεί να βρει νέα ισορροπία μετά τις αποχωρήσεις και τις εσωτερικές διαφοροποιήσεις που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες.