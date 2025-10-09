Ν. Δαμιανού: «Θέλουμε να εδραιώσουμε την Κύπρο ως κόμβο τεχνολογίας, καινοτομίας και γνώσης»

Πρόσθεσε ότι το κυπριακό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας κατατάχθηκε δύο θέσεις υψηλότερα φέτος στον Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας, καταλαμβάνοντας την 25η θέση παγκοσμίως, με έξι φορές περισσότερες νεοφυείς επιχειρήσεις σε σχέση με το 2020 και περίπου 100 νέες νεοφυείς επιχειρήσεις κάθε χρόνο, ενώ η Κύπρος έλαβε το πρώτο βραβείο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα European Digital Connectivity Awards του 2025 για το εθνικό έργο ανάπτυξης συνδεσιμότητας gigabit σε μη αστικές περιοχές, καλύπτοντας το 100% του πληθυσμού με γρήγορο Internet gigabit.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, ο ρυθμός και το επίπεδο των αλλαγών αναγκάζουν τις Κυβερνήσεις να ενσωματώσουν την τεχνολογία σε όλες τις πολιτικές και στρατηγικές τους, αλλά και στην καθημερινή επικοινωνία.

«Η εθνική ψηφιακή δύναμη δεν αφορά πλέον μόνο τη στρατιωτική δύναμη. Είναι μια μάχη για τους ημιαγωγούς, για την ενέργεια, για τα σπάνια και κρίσιμα ορυκτά που θα χρειαστούν ή χρειάζονται για τη διαδικασία παραγωγής, και αυτό οδηγεί σε έναν αγώνα δρόμου για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη», συνέχισε.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Stargate που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, το οποίο θα χρησιμοποιήσει επενδύσεις ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων για δημιουργήσει εθνική χωρητικότητα 10 γιγαβάτ σε κέντρα δεδομένων έως το 2029.

Πρόσθεσε ότι η κατάσταση στην Κίνα είναι παρόμοια, με τη βασική διαφορά να εντοπίζεται στο ότι οι ΗΠΑ χρηματοδοτούν αυτή την ανάπτυξη ουσιαστικά με ιδιωτικά κεφάλαια, ενώ η Κίνα με δημόσια.

Όσον αφορά στην ΕΕ, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να κατασκευάσει πέντε ή έξι εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης, ελπίζοντας να ξεκινήσει από το επόμενο έτος, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να καταστήσει αυτή την ανάπτυξη βιώσιμη, ώστε να προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις.

Πρόσθεσε ότι παρόμοιος είναι και ο ανταγωνισμός αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς, παρά το γεγονός ότι η ΕΕ έχει 30% περισσότερους ερευνητές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο πρόβλημα διαρροής εγκεφάλων, ενώ παρόμοια κατάσταση ισχύει και για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες ιδρύονται στην Ευρώπη, αλλά μόνο το 8% των παγκόσμιων scale-ups παραμένουν στην ήπειρο, κάτι που η Επιτροπή επιδιώκει να αντιμετωπίσει κυρίως μέσω της στρατηγικής για τις νεοφυείς και τις scale-ups επιχειρήσεις.

Αναφερόμενος στον βραβευμένο με Νόμπελ, Demis Hassabis, ο οποίος είπε ότι πρέπει να φροντίσουμε να μην ακολουθήσουμε με την τεχνητή νοημοσύνη το τοξικό μοντέλο των κοινωνικών μέσων, σημείωσε ότι η Κύπρος θα συμμετάσχει στην πρωτοβουλία που ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την περασμένη εβδομάδα για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Περνώντας στην Κύπρο, ο κ. Δαμιανού είπε ότι ο τομέας της τεχνολογίας αναπτύσσεται με διψήφιους ρυθμούς και με μεγάλη δραστηριότητα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Πρόσθεσε ότι το κυπριακό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας κατατάχθηκε δύο θέσεις υψηλότερα φέτος στον Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας, καταλαμβάνοντας την 25η θέση παγκοσμίως, με έξι φορές περισσότερες νεοφυείς επιχειρήσεις σε σχέση με το 2020 και περίπου 100 νέες νεοφυείς επιχειρήσεις κάθε χρόνο.

«Θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική, τη δύναμη της οικονομίας και τον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό μας ρόλο, και να εδραιώσουμε την Κύπρο ως κόμβο, όχι μόνο για την τεχνολογία, αλλά και για την καινοτομία, τις δεξιότητες και τη γνώση», τόνισε σχετικά.

Όσον αφορά την ψηφιοποίηση της Kυβέρνησης στο πλαίσιο των εξελίξεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ο Υφυπουργός ανέφερε ως πρώτη προτεραιότητα την επιδιόρθωση της παλαιάς υποδομής και την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο υλοποιείται η πληροφορική στην Kυβέρνηση, με μετάβαση προς τις δυνατότητες του cloud computing. Πρόσθεσε ότι έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για ένα υβριδικό κυβερνητικό cloud, το οποίο θα εφαρμόσει την πολιτική της Kυβέρνησης που δίνει προτεραιότητα στο δημόσιο cloud.

Το δεύτερο σημείο που πρέπει να διορθώσουμε είναι τα δεδομένα μας σε όλα τα κυβερνητικά συστήματα, συνέχισε ο κ. Δαμιανού, προσθέτοντας ότι η Kυβέρνηση εκτελεί ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων και αναμένει σημαντική πρόοδο τους επόμενους 12 μήνες σε όλο το ψηφιακό τοπίο, η οποία θα επιτρέψει καλύτερες τεχνικές δυνατότητες, αλλά και καλύτερη διαλειτουργικότητα.

Μεταξύ των βασικών σημείων που ανέφερε ήταν το νέο σύστημα διαχείρισης σχολείων που αρχίζει να εφαρμόζεται αυτό το μήνα, το νέο σύστημα αυτοματοποίησης των ταχυδρομικών γραφείων που θα τεθεί σε λειτουργία τον Νοέμβριο, ένα ενοποιημένο σύστημα που θα αντικαταστήσει όλα τα κατακερματισμένα φορολογικά συστήματα μέχρι το επόμενο έτος, το νέο ενοποιημένο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που αρχίζει να εφαρμόζεται από φέτος, το νέο ενοποιημένο μητρώο εταιρειών και το νέο σύστημα οδικών μεταφορών, η προθεσμία για τα οποία είναι ο Σεπτέμβριος του επόμενου έτους. Είπε επίσης ότι το ηλεκτρονικό σύστημα e-justice έχει επανέλθει σε τροχιά και η κύρια φάση του αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους.

Αναφέρθηκε επίσης στους ανασχεδιασμένους κύριους ιστότοπους των υπουργείων, την πρώτη πλήρως δημόσια υπηρεσία cloud, στην εφαρμογή Digital Citizen, η οποία έχει πλέον 120.000 εγγεγραμμένους χρήστες, και στο πρώτο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης στον δημόσιο τομέα, τον ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος, όπως είπε, έχει απαντήσει σε σχεδόν 200.000 ερωτήσεις σχετικά με περισσότερα από 110 θέματα, καθώς και στην εθνική ηλεκτρονική υπογραφή eID, ένα εργαλείο για την υπογραφή νομικά δεσμευτικών εγγράφων.

Πρόσθεσε ότι έρχονται νέες υπηρεσίες για την κοινωνική ασφάλιση, την κοινωνική πρόνοια, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τη διαχείριση κτιρίων, νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών και ένα τηλεφωνικό κέντρο για την υποστήριξη των πολιτών.

Όσον αφορά την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην Kυβέρνηση, ο Υφυπουργός είπε ότι στο ανώτατο επίπεδο υπάρχει η στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα υλοποιηθεί από την Εθνική Ομάδα Εργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη μέχρι το τέλος του έτους.

«Θα αφορά τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη για να επιταχύνουμε τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα και να αυξήσουμε την αποδοτικότητα. Συνεργαζόμαστε με την ελληνική Kυβέρνηση μέσω του εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης Pharos, και πρόκειται στην πραγματικότητα για μια συνεργασία με στόχο τη δημιουργία ενός κοινού χώρου τεχνητής νοημοσύνης στην ελληνική γλώσσα», εξήγησε περαιτέρω.

Πρόσθεσε ότι διερευνώνται επίσης επενδύσεις για την ανάπτυξη υποδομών HPC και δυναμικότητας σχεδιασμού μικροτσιπ για το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας σε τομείς που έχουν στρατηγική σημασία για την κυβέρνηση.

«Αν απομακρυνθούμε από τα τεκταινόμενα στον πυρήνα της Kυβέρνησης, το πραγματικό όφελος για τους πολίτες θα είναι όταν καταφέρουμε να ενσωματώσουμε όλα αυτά με το υπόλοιπο οικοσύστημα, με τη βιομηχανία. Τα εργαλεία που τελικά είμαστε σε θέση να παρέχουμε, το eID, το eSignature, το eInvoicing, είναι όλα εργαλεία που η βιομηχανία μπορεί να χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει προϊόντα και υπηρεσίες για τους πελάτες της, αλλά και να ενσωματωθεί με την Kυβέρνηση. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι να καταστήσουμε την Kυβέρνηση μοναδική αξιόπιστη πηγή για τα δεδομένα των πολιτών και των εταιρειών», τόνισε.

Είπε επίσης ότι, η νομοθεσία Smart Citizen Act για την αλληλεπίδραση με τις τοπικές αρχές και την κοινότητα θα τεθεί σε ισχύ φέτος. «Προέρχεται από ένα έργο που ονομάζουμε Smart Cycles. Ξεκίνησε στα τέλη Ιουλίου του τρέχοντος έτους και ουσιαστικά είναι μια πλατφόρμα με τεχνητή νοημοσύνη, μια ενιαία πλατφόρμα για ολόκληρη τη χώρα, ώστε να δημιουργήσει αυτή την καινοτομία από μόνη της, να δημιουργήσει οποιαδήποτε έξυπνη λύση σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές».

Κλείνοντας, ο κ. Δαμιανού σημείωσε ότι η Κύπρος, ως ένας από τους ηγέτες σε όρους συνδεσιμότητας στην Ευρώπη, έλαβε το πρώτο βραβείο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα European Digital Connectivity Awards του 2025 για το εθνικό έργο ανάπτυξης συνδεσιμότητας gigabit σε μη αστικές περιοχές, καλύπτοντας το 100% του πληθυσμού με γρήγορο Internet gigabit.