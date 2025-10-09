Ecommbx
Τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκρός 44χρονος σε τραγικό δυστύχημα - Το όχημα του χτύπησε σε στύλο και περίφραξη και τυλίχθηκε στις φλόγες
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκρός 44χρονος σε τραγικό δυστύχημα - Το όχημα του χτύπησε σε στύλο και περίφραξη και τυλίχθηκε στις φλόγες

 09.10.2025 - 15:09
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην επαρχιακή οδό Δράμας – Αμφίπολης προς Μαυρόβατο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 44χρονος άνδρας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε αρχικά σε στύλο φωτισμού και ακολούθως σε περίφραξη οικίας όπου και αναφλέγη.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός του οδηγού, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Δράμας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Δράμας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Στη Μέση Ανατολή και στην ιστορική συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς για εκεχειρία στη Γάζα έχει στραμμένο το βλέμμα του όλος ο πλανήτης.

