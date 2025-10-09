Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Μήπως μεγαλώσατε με ένα γονιό νάρκισσο; Κάντε το τεστ των 8 ερωτήσεων για να το ανακαλύψετε

 09.10.2025 - 15:16
Οι ναρκισσιστές χαρακτηρίζονται από έντονη ανάγκη για θαυμασμό, αίσθημα μεγαλείου και, συχνά, από έλλειψη ενσυναίσθησης. Πίσω, όμως, από τη φαινομενική αυτοπεποίθηση και τη μεγαλομανία τους, κρύβεται συνήθως μια εύθραυστη αυτοεκτίμηση, που εξαρτάται διαρκώς από την επιβεβαίωση των άλλων.

Όταν ένας γονιός εμφανίζει ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά, το οικογενειακό περιβάλλον διαμορφώνεται γύρω από τις δικές του ανάγκες, με αποτέλεσμα το παιδί να μεγαλώνει συχνά νιώθοντας αόρατο, ανεπαρκές ή υπεύθυνο για τα συναισθήματα των άλλων. Η ψυχολόγος, Δρ. Λίζα Βάρβογλη παρουσιάζει ένα τεστ 8 ερωτήσεων, μέσα από το οποίο μπορείτε να διερευνήσετε εάν έχετε βιώσει τη δυναμική μιας ναρκισσιστικής οικογένειας -και να κάνετε το πρώτο βήμα για να την αναγνωρίσετε.

Το τεστ

Ερώτηση 1: Νιώθατε συχνά ως παιδί ότι οι ανάγκες και τα συναισθήματά σας ήταν «αόρατα»;

Ερώτηση 2: Είχατε την αίσθηση ότι η αγάπη του γονιού σας εξαρτιόταν από την «καλή» σας συμπεριφορά, την επιτυχία στο σχολείο ή τα επιτεύγματά σας;

Ερώτηση 3: Σας ασκούσε συχνά έντονη κριτική, σας μιλούσε άσχημα ή σπάνια σας επαινούσε;

Ερώτηση 4: Προσπαθούσατε διαρκώς να τον ευχαριστήσετε, για να αποφύγετε τον θυμό ή τις εκρήξεις του;

Ερώτηση 5: Σας έκανε να αμφιβάλλετε για τον ίδιο σας τον εαυτό, αμφισβητώντας τις αναμνήσεις ή τις εμπειρίες σας, λέγοντάς σας «δεν θυμάσαι σωστά» ή «δεν κατάλαβες καλά»; (Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται gaslighting)

Ερώτηση 6: Σας συνέκρινε συνεχώς με τα αδέλφια ή τα ξαδέλφια σας, δημιουργώντας ανταγωνισμό και εντάσεις μεταξύ σας;

Ερώτηση 7: Ενδιαφερόταν περισσότερο για το πώς φαινόσασταν ως οικογένεια προς τα έξω, παρά για το πώς ήσασταν στην πραγματικότητα μέσα στο σπίτι;

Ερώτηση 8: Νιώθατε ότι εσείς είχατε το βάρος να κρατάτε τις ισορροπίες, να φροντίζετε τον γονιό σας συναισθηματικά, σαν να ήσασταν ο γονιός του γονιού σας;

Αν απαντήσατε «ναι» σε πολλές από τις παραπάνω ερωτήσεις, είναι πιθανό να μεγαλώσατε σε ναρκισσιστικό οικογενειακό περιβάλλον.

Η αναγνώριση αυτού του μοτίβου είναι το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα για να επουλώσει κανείς τις ψυχικές πληγές που αφήνει πίσω του ένας τέτοιος γονεϊκός ρόλος. Και το ενθαρρυντικό είναι ότι υπάρχουν τρόποι για να το κατανοήσετε, να το διαχειριστείτε και, τελικά, να απελευθερωθείτε από τα αποτυπώματα μιας ναρκισσιστικής οικογένειας.

Δείτε το σχετικό βίντεο

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

