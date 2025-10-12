Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣυμμετοχή Χαρτσιώτη στο Συμβούλιο της ΕΕ – Στο τραπέζι ασφάλεια, Ρωσία και Μεσανατολικό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμμετοχή Χαρτσιώτη στο Συμβούλιο της ΕΕ – Στο τραπέζι ασφάλεια, Ρωσία και Μεσανατολικό

 12.10.2025 - 14:51
Συμμετοχή Χαρτσιώτη στο Συμβούλιο της ΕΕ – Στο τραπέζι ασφάλεια, Ρωσία και Μεσανατολικό

Για το Λουξεμβούργο για να συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, που θα λάβει χώρα στις 13 και 14 Οκτωβρίου, αναχωρεί σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (ΥΔΔΤ), Μάριος Χαρτσιώτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνονται σημαντικά θέματα όπως η κατάσταση του χώρου Σένγκεν, το ζήτημα της εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ και πως αυτή επηρεάζεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις με κεντρικό παράδειγμα τη σύγκρουση στη Γάζα και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Επίσης θα γίνει συζήτηση σχετικά με την επιθετικότητα της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, το μέλλον  του Οργανισμού της ΕΕ για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust) και το ρόλο της στην ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας εντός της ΕΕ.

Θα συζητηθεί ακόμα, η πρόσβαση σε δεδομένα για αποτελεσματικές ποινικές έρευνες, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώσει τους Υπουργούς για τα αποτελέσματα της ετήσιας αξιολόγησης της σε σχέση με την απλούστευση και την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ.

Ο κ. Χαρτσιώτης θα συνοδεύεται από λειτουργούς του Υπουργείου και αναμένεται να επιστρέψει στη Κύπρο αργά το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θύμα απάτης 31χρονη – Την έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα – Χιλιάδες ευρώ «πέταξαν» μακριά – Συμβουλές από Αστυνομία
Έρχεται μεγάλη αύξηση στα τσιγάρα; Πρόταση στην ΕΕ για φόρο και στα θερμαινόμενα και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα – Πόσο θα επιβαρύνει την τσέπη
Θλίψη στην Τριμίκλινη: Πέθανε η γιαγιά Ελένη - Φωτογραφία
Τα 4 ζώδια που βάζουν τον εαυτό τους πάνω από όλους και όλα
Ο άνδρας με το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο: Έχει πάνω από 2.200 διαφορετικές λέξεις
Έβαλε επτά γκολ και... συνελήφθη μετά τη λήξη του αγώνα ως ύποπτος για συμμετοχή σε στημένα παιχνίδια!

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έρχεται μεγάλη αύξηση στα τσιγάρα; Πρόταση στην ΕΕ για φόρο και στα θερμαινόμενα και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα – Πόσο θα επιβαρύνει την τσέπη

 12.10.2025 - 14:50
Επόμενο άρθρο

Αντωνίου: «Η αδιαλλαξία της Τουρκίας δεν επέτρεψε πρόοδο – Παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι»

 12.10.2025 - 14:53
Ο Χριστοδουλίδης ευχαριστεί Τραμπ και Αλ Σίσι – «Αναγνώριση του ρόλου της Κύπρου στη Μέση Ανατολή»

Ο Χριστοδουλίδης ευχαριστεί Τραμπ και Αλ Σίσι – «Αναγνώριση του ρόλου της Κύπρου στη Μέση Ανατολή»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι για την πρόσκληση να παραστεί στην τελετή που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Αίγυπτο, για τη Γάζα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Χριστοδουλίδης ευχαριστεί Τραμπ και Αλ Σίσι – «Αναγνώριση του ρόλου της Κύπρου στη Μέση Ανατολή»

Ο Χριστοδουλίδης ευχαριστεί Τραμπ και Αλ Σίσι – «Αναγνώριση του ρόλου της Κύπρου στη Μέση Ανατολή»

  •  12.10.2025 - 14:07
Αντωνίου: «Η αδιαλλαξία της Τουρκίας δεν επέτρεψε πρόοδο – Παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι»

Αντωνίου: «Η αδιαλλαξία της Τουρκίας δεν επέτρεψε πρόοδο – Παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι»

  •  12.10.2025 - 14:53
Με ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Με ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

  •  12.10.2025 - 15:57
Δεκάδες φορτηγά εισήλθαν με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα - «Να ανοίξουν τα περάσματα» ζητά ο ΟΗΕ

Δεκάδες φορτηγά εισήλθαν με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα - «Να ανοίξουν τα περάσματα» ζητά ο ΟΗΕ

  •  12.10.2025 - 14:36
Θύμα απάτης 31χρονη – Την έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα – Χιλιάδες ευρώ «πέταξαν» μακριά – Συμβουλές από Αστυνομία

Θύμα απάτης 31χρονη – Την έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα – Χιλιάδες ευρώ «πέταξαν» μακριά – Συμβουλές από Αστυνομία

  •  12.10.2025 - 14:56
Έβαλε επτά γκολ και... συνελήφθη μετά τη λήξη του αγώνα ως ύποπτος για συμμετοχή σε στημένα παιχνίδια!

Έβαλε επτά γκολ και... συνελήφθη μετά τη λήξη του αγώνα ως ύποπτος για συμμετοχή σε στημένα παιχνίδια!

  •  12.10.2025 - 12:50
Έρχεται μεγάλη αύξηση στα τσιγάρα; Πρόταση στην ΕΕ για φόρο και στα θερμαινόμενα και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα – Πόσο θα επιβαρύνει την τσέπη

Έρχεται μεγάλη αύξηση στα τσιγάρα; Πρόταση στην ΕΕ για φόρο και στα θερμαινόμενα και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα – Πόσο θα επιβαρύνει την τσέπη

  •  12.10.2025 - 14:50
Bίντεο - «The Voice»: Η συγκινητική ιστορία του Ανδρέα από την Αραδίππου

Bίντεο - «The Voice»: Η συγκινητική ιστορία του Ανδρέα από την Αραδίππου

  •  12.10.2025 - 14:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα