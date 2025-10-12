Συμμετοχή Χαρτσιώτη στο Συμβούλιο της ΕΕ – Στο τραπέζι ασφάλεια, Ρωσία και Μεσανατολικό

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνονται σημαντικά θέματα όπως η κατάσταση του χώρου Σένγκεν, το ζήτημα της εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ και πως αυτή επηρεάζεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις με κεντρικό παράδειγμα τη σύγκρουση στη Γάζα και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Επίσης θα γίνει συζήτηση σχετικά με την επιθετικότητα της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, το μέλλον του Οργανισμού της ΕΕ για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust) και το ρόλο της στην ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας εντός της ΕΕ.

Θα συζητηθεί ακόμα, η πρόσβαση σε δεδομένα για αποτελεσματικές ποινικές έρευνες, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώσει τους Υπουργούς για τα αποτελέσματα της ετήσιας αξιολόγησης της σε σχέση με την απλούστευση και την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ.

Ο κ. Χαρτσιώτης θα συνοδεύεται από λειτουργούς του Υπουργείου και αναμένεται να επιστρέψει στη Κύπρο αργά το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου.