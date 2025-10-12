Αντωνίου: «Η αδιαλλαξία της Τουρκίας δεν επέτρεψε πρόοδο – Παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι»

Σε επιμνημόσυνο λόγο του στο Εθνικό Μνημόσυνο του ήρωα της ΕΟΚΑ Σπύρου Χατζηγιακουμή, ο κ. Αντωνίου επεσήμανε ότι «η προσήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην αναζήτηση λύσης, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, μάς ενθαρρύνει να συνεχίσουμε την προσπάθεια και να αξιοποιήσουμε τη διαπραγματευτική ευκαιρία, για να απαλλάξουμε την πατρίδα μας από το άχθος της κατοχής».

Με ρεαλισμό και με επίγνωση των δυσκολιών που υπάρχουν, τόνισε, «εργαζόμαστε με επιμονή, ώστε η επόμενη διευρυμένη σύνοδος, που θα πραγματοποιηθεί μετά την επικείμενη διαδικασία ανάδειξης ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα δρομολογούν ουσιαστικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση της επανέναρξης διαπραγματεύσεων».

Όπως είπε, «ζητούμενο για εμάς είναι η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα κράτος ελεύθερο, χωρίς στρατό κατοχής, χωρίς εγγυητές και επεμβατικά δικαιώματα, που θα προσφέρει σε όλους τους νόμιμους πολίτες του, Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Μαρωνίτες, Αρμένιους και Λατίνους, τα ίδια δικαιώματα που απολαμβάνουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες, ώστε να ζουν και να δημιουργούν σε συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας».

Αναφερόμενος στον ήρωα της ΕΟΚΑ Σπύρο Χατζηγιακουμή, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε πως συνελήφθη από τις βρετανικές αποικιακές δυνάμεις στις 12 Οκτωβρίου 1958. Ο Χατζηγιακουμή, συνέχισε, μέλος της ΕΟΚΑ και βοσκός στο επάγγελμα, υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια και υπέκυψε στα τραύματά του στις 16 Οκτωβρίου, σε ηλικία μόλις 26 ετών, αρνούμενος να προδώσει τα μυστικά του αγώνα.

Ο κ. Αντωνίου αναφέρθηκε στις προσπάθειες των Βρετανών να συγκαλύψουν το έγκλημα, ισχυριζόμενοι πως τα αίτια του θανάτου ήταν αδιευκρίνιστα, αλλά και στην αυθόρμητη κινητοποίηση των γυναικών της Κυθρέας που εξασφάλισε ότι θα τελείτο η κηδεία του. Υπενθύμισε, επίσης, την ηθική δικαίωση που επήλθε το 2019, με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ της βρετανικής κυβέρνησης και 33 αγωνιστών της ΕΟΚΑ για τα βασανιστήρια που υπέστησαν.

Τέλος, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος μετέφερε την ευγνωμοσύνη της πολιτείας στην οικογένεια του ήρωα, η οποία βίωσε διπλή τραγωδία, καθώς ο πρωτότοκος γιος του, Ανδρέας, έπεσε μαχόμενος κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Υποσχέθηκε δε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί, θέτοντας ως συμβολικό στόχο την ημέρα που θα στηθεί ξανά το μνημείο του Σπύρου Χατζηγιακουμή στο Κεφαλόβρυσο της κατεχόμενης Κυθρέας.