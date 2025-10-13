ΠΡΟΣΟΧΗ: Κλείνει αυτοκινητόδρομος στη Λάρνακα λόγω έργων – Δείτε πότε και πού

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναφέρεται ότι «αύριο Τρίτη 14 και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, από τις 20:00 το βράδυ μέχρι τις 05:30 το πρωί της επόμενης ημέρας θα εκτελούνται εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Λευκωσίας με κατεύθυνση προς Λευκωσία, από τον κυκλικό κόμβο της Ριζοελιάς μέχρι και μετέπειτα της εξόδου προς Αθηένου-Κόσιη».

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στο συγκεκριμένο τμήμα, «θα κλείνουν τμηματικά και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας στην κατεύθυνση του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Λάρνακας για απόσταση 3χλμ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, το οποίο θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση με τη χρήση κατάλληλης σήμανσης».

Σημειώνεται ότι «η έξοδος προς Αθηένου-Κόσιη θα παραμείνει κλειστή και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται από την επόμενη έξοδο προς Λύμπια με την χρήση κατάλληλης σήμανσης».

Επίσης «την Πέμπτη, 16 και την Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, θα εκτελούνται εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Λευκωσίας με κατεύθυνση προς Λευκωσία, από την έξοδο προς Αθηένου-Κόσιη μέχρι και την έξοδο προς Λύμπια. Οι εργασίες θα διεξάγονται από τις 20:00 το βράδυ μέχρι τις 05:30 το πρωί της επόμενης ημέρας».

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στο συγκεκριμένο τμήμα, «θα κλείνουν τμηματικά και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας στην κατεύθυνση του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Λάρνακας για απόσταση 3χλμ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, το οποίο θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση με τη χρήση κατάλληλης σήμανσης».

Ακόμα «από την Παρασκευή, 17 μέχρι και τις 24 Οκτωβρίου, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου, μεταξύ των ωρών 08:30-14:30, θα εκτελούνται εργασίες κλαδεμάτων, σβήσιμο συνθημάτων και καθαριότητα σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Κοφίνου και στις δύο κατευθύνσεις».

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνει διαδοχικά η μία λωρίδα κυκλοφορίας για απόσταση 1000 μέτρων περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.