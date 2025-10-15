Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Ούτε αλουμινόχαρτο ούτε μεμβράνη: Το έξυπνο κόλπο για να μην ξεραίνονται το τυρί και τα αλλαντικά μετά το άνοιγμα

 15.10.2025 - 09:19
Ούτε αλουμινόχαρτο ούτε μεμβράνη: Το έξυπνο κόλπο για να μην ξεραίνονται το τυρί και τα αλλαντικά μετά το άνοιγμα

Η διατήρηση αλλαντικών και τυριών στο ψυγείο απασχολεί κατά καιρούς εκείνους που αποθηκεύουν τρόφιμα.

Να τα αφήσουν στο χαρτί του σούπερ μάρκετ; Να τα αποθηκεύσουν σε τάπερ; Ή μήπως να τα βάλουν σε τάπερ και να τα κλείσουν με μεβράνη ή αλουμινόχαρτο;

Σύμφωνα με τη γερμανική ιστοσελίδα milou-tegernsee, μπορεί το αλουμινόχαρτο και η μεμβράνη να φαίνονται πρακτικά, ωστόσο υπάρχουν δύο ζητήματα: μαζεύεται υγρασία και αέρας, τα οποία αλλάζουν την υφή αλλαντικών και τυριών.

Το αλουμινόχαρτο μπορεί να προσθέσει μεταλλικές νότες σε αλμυρά, όξινα τρόφιμα. Η μεμβράνη προωθεί τη μεταφορά οσμών. Ένα καμαμπέρ απορροφά γρήγορα τη μυρωδιά του κρεμμυδιού, ενώ οι χυμοί από τα αλλαντικά συμπυκνώνονται και τα άκρα σκληραίνουν.

Η λύση φαίνεται να είναι ένας συνδυασμός. Η πιο αποτελεσματική συνδυάζει δύο επίπεδα: ένα πρώτο στρώμα που «αναπνέει» απευθείας πάνω στο προϊόν και ένα αεροστεγές δοχείο εξωτερικά. Έτσι, η επιφάνεια παραμένει προστατευμένη, ενώ το μικροκλίμα στο εσωτερικό παραμένει σταθερό.

Πρώτα χαρτί, μετά τάπερ: Τοποθετήστε το χαρτί στην επιφάνεια και βάλτε τα πάντα σε ένα αεροστεγές τάπερ.

Τυλίξτε το τυρί ή τα αλλαντικά σε χαρτί τυριού, χαρτί ψησίματος.

Τοποθετήστε τα σε ένα γυάλινο ή ανοξείδωτο κουτί με αεροστεγές καπάκι.

Τοποθετήστε ένα στεγνό χαρτί κουζίνας από κάτω για να απορροφήσει την υγρασία.

Τοποθετήστε το κουτί στο πιο κρύο και υγρό μέρος του ψυγείου, ιδανικά στο συρτάρι των λαχανικών.

Αλλάζετε το χαρτί κάθε δύο έως τρεις ημέρες, αερίζετε το τάπερ για λίγο και σκουπίστε το.

Τι να κάνετε με συγκεκριμένα τυριά

Στα μαλακά τυριά με λευκή κρούστα προτιμήστε το το χαρτί ψησίματος. Το τυρί αναπνέει, η κρούστα παραμένει ζωντανή. Το μπλε τυρί προτιμά παρόμοιες συνθήκες, αλλά λιγότερη θερμότητα. Ένα λεπτό βαμβακερό πανί, ελαφρώς νοτισμένο, προστατεύει τα σκληρά τυριά από το να ξεραθούν, χωρίς να τα μαλακώνει.

Για ημίσκληρα τυριά όπως το προβολόνε, λειτουργεί το λάδι: βάλτε τα κύβους σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, κατά προτίμηση με δεντρολίβανο ή πιπέρι. Το λάδι σφραγίζει, προσδίδει άρωμα και διατηρεί τις άκρες μαλακές. Φυλάξτε στο ψυγείο και καταναλώστε μέσα σε μία εβδομάδα.

Τα αλλαντικά, από την άλλη, θέλουν άλλον τρόπο αποθήκευσης.

Χωρίστε κάθε δεύτερη φέτα με χαρτί ψησίματος, έτσι ώστε οι λεπτές φέτες να μην κολλάνε μεταξύ τους.
Ένα κομμάτι χαρτί κουζίνας από πάνω απορροφά την υπερβολική υγρασία.
Αποθηκεύστε τα αλλαντικά χωριστά, καθώς απορροφούν μυρωδιές.

Πηγή: iefimerida.gr

