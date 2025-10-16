Βουλή: Βελτιώσεις αλλά ακόμα υπάρχουν προβλήματα στο ΓΝ Λάρνακας

Τα ζητήματα που ανέδειξε η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσία της Δημοκρατίας σχετικά με τον έλεγχο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας για το έτος 2023 συζήτησε την Πέμπτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου, με τα μέλη της να συμφωνούν πως παρά τις όποιες βελτιώσεις παραμένουν οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στη σύντομη εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, ανέφερε ότι ο κανονιστικός έλεγχος στο Νοσοκομείο Λάρνακας έγινε το 2023, στο πλαίσιο ευρύτερου ελέγχου στα νοσοκομεία του ΟΚΥπΥ, ο οποίος έχει ως στόχο να καλύψει όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια.

Σημείωσε ως σημαντικά τα ζητήματα της κρατικής χορηγίας και των παραπόνων των ασθενών, ενώ χαρακτήρισε ως πολύ ευαίσθητο θέμα τα ΤΑΕΠ, προσθέτοντας ότι υπάρχει δυναμικό που πρέπει να αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο.

Ακολούθως, ο Διευθυντής Ελέγχου Μιχάλης Βασιλείου ανέφερε ότι είχε προηγηθεί έκθεση της ΕΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου είχαν αναδειχθεί θέματα με οριζόντια εφαρμογή, προσθέτοντας ότι έχει ολοκληρωθεί έλεγχος και για τα νοσοκομεία Λεμεσού και Πάφου και ετοιμάζονται οι σχετικές εκθέσεις.

Αναφορικά με το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας ειδικότερα, ο κ. Βασιλείου είπε ότι ο έλεγχος της Υπηρεσίας έγινε το 2024 για το 2023 και η έκθεση εκδόθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2025.

Για το ΤΑΕΠ συγκεκριμένα, είπε ότι έγινε έλεγχος τήρησης των διαδικασιών βάσει κανονισμών κατά τον οποίο εντοπίστηκαν αδυναμίες στη συμπλήρωση εντύπων είτε για εισαγωγές και εξετάσεις, είτε για τεκμηρίωση της κλινικής εικόνας, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι υπογραφές στις εισαγωγές δεν γίνονται από ειδικούς ιατρούς αλλά από ειδικευόμενους.

Προσέθεσε ότι τα ευρήματα της έκθεσης επιβεβαίωσε και ο ΟΚΥπΥ σε συναντήσεις με την ΕΥ, αλλά και κατά την εξέταση του προσχεδίου του ελέγχου, με τον οργανισμό να σημειώνει ότι λαμβάνει μέτρα σχετικά.

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλείου, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας εντοπίστηκε προβληματική εικόνα αναφορικά με τους χώρους αποθήκευσης εντύπων καθώς δεν υπάρχει σύστημα μηχανογράφησης, προσθέτοντας ότι η εγκατάσταση του συστήματος θα ξεκινήσει από το Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

Είπε ακόμη ότι έγινε έλεγχος των απαιτήσεων από τους ειδικούς ιατρούς του ΟΚΥπΥ προς τον ΟΑΥ, από τον οποίο προέκυψε αριθμός απαιτήσεων που δεν υποβλήθηκαν, γεγονός που οδηγεί σε απώλεια αποζημιώσεων ύψους €67 χιλ. και μη ενημέρωση φακέλου των ασθενών. Προσέθεσε ότι δεν υπάρχει μηχανισμός που να διασφαλίζει την υποβολή των απαιτήσεων και εξέφρασε ανησυχία ότι το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τα άλλα νοσηλευτήρια.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΚΥπΥ, Μαρίνος Καλλής, ανέφερε ότι υπάρχει καλή συνεργασία της ΕΥ με την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου του ΟΚΥπΥ, προσθέτοντας ότι στρατηγική προτεραιότητα του οργανισμού είναι η δημιουργία κουλτούρας ελέγχου.

Έκανε επίσης λόγο για μεγάλη αλλαγή τα τελευταία χρόνια, συμπληρώνοντας ότι πρέπει να προχωρήσει η μηχανογράφηση, στην απουσία της οποίας οφείλονται πολλά προβλήματα.

Για το Νοσοκομείο Λάρνακας, είπε ότι εντοπίζονται λύσεις οι οποίες και υλοποιούνται, ενώ συγκεκριμένα για το ΤΑΕΠ, είπε ότι έγιναν μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές και αυξήθηκαν οι κλίνες και το προσωπικό, κάτι που μεταφράζεται σε μεγάλο κόστος λειτουργίας αλλά και σε καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Σε εξέλιξη διαδικασία βελτίωσης ιατρικών διαδικασιών

Ο Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής του ΟΚΥπΥ, Κύπρος Σταυρίδης, χαρακτήρισε ως καλή πρακτική τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων.

Για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, είπε ότι διαφαίνεται ένα κενό στην ερμηνεία του όρου επίβλεψη από ειδικό ιατρό, προσθέτοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία βελτίωσης των ιατρικών διαδικασιών ώστε να μην υπάρχει γκρίζα ζώνη για το πότε είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία ειδικού ιατρού στις εφημερίες.

Είπε ακόμη ότι έχει ενδυναμωθεί ο εσωτερικός έλεγχος του οργανισμού και με νέες προσλήψεις, ενώ από το 2022 ο ΟΚΥΠΥ ανέλαβε την εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος υγείας, ξεκινώντας από το Νοσοκομείο Αμμοχώστου και συνεχίζοντας με τα μεγαλύτερα.

Συμπλήρωσε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου λόγω επείγουσας κατάστασης του ασθενούς αυτός εισάγεται απευθείας στο ΤΑΠΕ και δεν καταγράφεται.

Για τα σοβαρά προβλήματα που, όπως είπε, παρατηρήθηκαν αναφορικά με τους χώρους φύλαξης εντύπων, σημείωσε ότι μεταφέρθηκαν παλαιά έντυπα σε ασφαλή χώρο, ενώ με τη βοήθεια έργου της ΕΕ έγινε ψηφιοποίηση παλαιών ιατρικών φακέλων.

Ο Οικονομικός Διευθυντής του ΟΚΥπΥ, Ροβέρτος Καραχάννας, είπε συγκεκριμένα για την υποβολή απαιτήσεων ότι υπάρχουν παραπεμπτικά που δεν είναι προς τιμολόγηση προς ΟΑΥ λόγω κάλυψης ενδονοσοκομειακά.

Προσέθεσε ότι το 2025 υπάρχουν πρόσθετοι μηχανισμοί ελέγχου και πως έχει υπάρξει βελτίωση σε σχέση με 2023, ενώ ενημέρωσε επίσης πως ο οργανισμός έχει ζητήσει να προστεθεί ρόλος Λειτουργού Απαιτήσεων και πρόσβαση στο σύστημα του ΟΑΥ.

Καθημερινή διόρθωση προβλημάτων, ζητά η ΟΣΑΚ

Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο εκπρόσωπος της ΟΣΑΚ, Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, εξέφρασε προβληματισμό για τα ευρήματα της ΕΥ και ανησυχία για την κατάσταση που μπορεί να επικρατεί σε όλα τα νοσηλευτήρια.

Μετά από 6 χρόνια ΓεΣΥ και διαχείρισης του ΟΚΥπΥ πολλά προβλήματα θα έπρεπε να είναι παρελθόν, σημείωσε, προσθέτοντας ότι αναμένει από το ΔΣ του ΟΚΥπΥ να διορθώνονται καθημερινά δεδομένα χωρίς να περιμένει να τα αναδείξει άλλος.

Έθεσε επίσης ζήτημα εξυπηρέτησης των χρόνιων ασθενών από τα φαρμακεία των δημόσιων νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ, με τον κ. Σταυρίδη να απαντά πως οι καθυστερήσεις στα φαρμακεία δεν είναι η καθημερινή εικόνα, αναδεικνύοντας με τη σειρά του ζήτημα διαχείρισης από τα φαρμακεία των δημόσιων νοσηλευτηρίων για πελάτες ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.

Ποιοτικά κριτήρια για ΤΑΕΠ από τον Ιούνιο, λέει ο ΟΑΥ

Ο Διευθυντής Οικονομικών του ΟΑΥ, Άγγελος Τρόπης, αφού έκανε λόγο για καλή συνεργασία με τον ΟΚΥπΥ, είπε σχετικά με τα ΤΑΕΠ ότι ο ΟΑΥ έχει εντάξει ποιοτικά κριτήρια από τον Ιούνιο για βελτίωση της ποιότητας, με πιο σημαντικά τον χρόνο εξυπηρέτησης και την αξιολόγηση από τους ασθενείς.

Για τις μη υποβληθείσες απαιτήσεις, είπε ότι υπάρχει συνεργασία με τον ΟΚΥπΥ για πρόσβαση στο σύστημα του ΟΑΥ από γραμματειακό και διοικητικό προσωπικό.

Βελτίωση κατάστασης λένε οι γιατροί, αλλά κάνουν λόγο για εξουθενωμένο προσωπικό στο ΤΑΕΠ Λάρνακας

Οι εκπρόσωποι του κλάδου ιατρών και νοσηλευτών της ΠΑΣΥΔΥ υποστήριξαν ότι η κατάσταση είναι βελτιωμένη σε σχέση με το 2023 και πως έχουν αντιμετωπιστεί κάποια ζητήματα.

Προσέθεσαν ότι πολλοί ιατροί δεν έλαβαν το εγχειρίδιο των νέων διαδικασιών και πως θα συσταθεί συμβουλευτική επιτροπή για μελέτη μελλοντικών διαδικασιών και πρωτοκόλλων.

Όλα τα περιστατικά των ΤΑΕΠ αντιμετωπίζονται από ειδικούς ιατρούς, σημείωσαν περαιτέρω, προσθέτοντας πως απαιτούνται απαραίτητες επενδύσεις και σε ανθρώπινο δυναμικό. Έκαναν επίσης λόγο για εξουθενωμένο προσωπικό στο ΤΑΕΠ Λάρνακας με 120 βάρδιες υπερωρία από 7 Σεπτεμβρίου, απευθύνοντας αίτημα για σωστή στελέχωση με ακόμη 7 νοσηλευτές.

Ο εκπρόσωπος της ΣΕΚ ζήτησε να επιταχυνθεί ο εκσυγχρονισμός του ΟΚΥπΥ με καλύτερους μηχανισμούς ελέγχου και χαρακτήρισε επείγουσα την ανακαίνιση του μαγειρείου στο Νοσοκομείο Λάρνακας.

Η εκπρόσωπος της συντεχνίας Ισότητα είπε για το θέμα της υπογραφής των εντύπων εισαγωγής ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί η αντίστοιχη πρακτική του ΟΚΥπΥ που εφαρμόζεται για τα εξιτήρια. Για τα νοσοκομειακά φαρμακεία, είπε ότι υπάρχει νομοθεσία που δεν επιτρέπει σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια να διαθέτουν φάρμακα, ενώ για την ταλαιπωρία των ασθενών, είπε ότι προστίθενται διαρκώς νέα φάρμακα αλλά το προσωπικό παρέμεινε ο ίδιο.

Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ, Σωτήρης Κούμας, είπε ότι στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του ασθενή, χαρακτηρίζοντας καλούς τους δείκτες στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Για το ζήτημα των εντύπων, είπε ότι ο γιατρός δεν είναι απλώς μια υπογραφή, ενώ έθεσε και θέμα προσωπικών δεδομένων ασθενών κατά τον έλεγχο της ΕΥ, παρά το δικαίωμα πρόσβασης που της δίνει η νομοθεσία.

Για της ανείσπρακτες απαιτήσεις είπε ότι το ποσοστό των ανείσπρακτων απαιτήσεων αντιστοιχεί στο 0,13% των εσόδων, τιμή εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου 0,5% για μεγάλα νοσηλευτήρια, τονίζοντας πως απαιτείται ισότιμη αντιμετώπιση ΤΑΕΠ και νοσηλευτηρίων.

Ο ΟΚΥπΥ να ενισχύσει τη διοίκηση του ΓΝ Λάρνακας, λέει το Υπουργείο Υγείας

Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, Ελισάβετ Κωνσταντίνου, είπε ότι ο ΟΚΥπΥ οφείλει να ενισχύσει τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, καθώς είναι κάτι που θα συμβάλει στην επίλυση των οργανωτικών προβλημάτων.

Προσέθεσε ότι ο ΟΚΥΠΥ έχει εντοπίσει αρκετά από τα ζητήματα που αναφέρονται στην έκθεση της ΕΥ και τα έχει συμπεριλάβει στο σχέδιο δράσης του, το πρόβλημα όμως είναι οι αργοί ρυθμοί υλοποίησης λόγω των πολλών θεμάτων που διαχειρίζονται, και εισηγήθηκε προτεραιοποίηση των ζητημάτων.

Για τα θέματα ελέγχων του προσωπικού, είπε ότι δεν αφορούν μόνο στον εσωτερικό έλεγχο, αλλά και στην καθημερινή επικοινωνία και ενημέρωση του προσωπικού.

Συμμόρφωση με υποδείξεις ΕΥ θέλουν οι Βουλευτές

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας, ο πρόεδρος της επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, είπε ότι έγινε αποδεκτό και από πλευράς του Υπουργείου Υγείας ότι το παλαιό κομμάτι του Νοσοκομείου Λάρνακας πρέπει να αναδομηθεί και να εκσυγχρονιστεί.

Προσέθεσε ότι οι εκπρόσωποι του ΟΚΥπΥ δέχθηκαν ότι έχουν προβλήματα και δυσκολίες, με τα μέλη της επιτροπής να διαπιστώνουν ότι από το 2020 που εισήχθη το σύστημα μηχανογράφησης, αυτό τελικά ξεκίνησε από το πιο μικρό νοσοκομείο στην Αμμόχωστο και θα επεκταθεί μετά στα άλλα νοσοκομεία.

«Είναι αδικαιολόγητο ύστερα από τόσα χρόνια να μην καταφέρουμε να κάνουμε το αυτονόητο, να υπάρχει σύστημα μηχανογράφησης για τους ασθενείς και ο κάθε ασθενής να έχει τον φάκελό του», σημείωσε ο κ. Κουλίας.

Για το νέο ΤΑΕΠ Λάρνακας, είπε ότι παρότι είναι σύγχρονο, υπολείπεται στελέχωσης και χρειάζεται να ενισχυθεί τουλάχιστον το νοσηλευτικό προσωπικό, προσθέτοντας ότι ο ΟΚΥπΥ το δέχθηκε και θα ενεργήσει πάραυτα για να ενισχύσει το Τμήμα.

Συμπλήρωσε ότι η Επιτροπή Ελέγχου ζήτησε να της σταλούν από τον ΟΑΥ στοιχεία για τα χρήματα που καταβλήθηκαν στους προσωπικούς γιατρούς, καθώς και στα ακτινογραφικά κέντρα από το 2019 μέχρι σήμερα, καθώς παρατηρείται αδικαιολόγητη, όπως υποστήριξε, αύξηση του αριθμού τους σε όλες τις πόλεις.

Σε ερώτηση για την πρακτική ιατρών να συστήνουν εταιρείες και να πληρώνουν λιγότερο φόρο, είπε ότι και αυτά τα ζητήματα πρέπει να επιλυθούν με τον σωστό τρόπο.

Ο Βουλευτής ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, είπε ότι οι εισηγήσεις της ΕΥ πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη από τη διοίκηση του ΟΚΥπΥ για να βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας υγείας των ασθενών.

«Θέλω να σημειώσω ότι έγιναν κάποια βήματα το τελευταίο διάστημα από τη διοίκηση, με πρώτο και κύριο την παράδοση των αναβαθμισμένων πρώτων βοηθειών τον προηγούμενο μήνα, ένα έργο το οποίο έγινε μετά από αρκετές παρεμβάσεις δικές μου και άλλων συναδέλφων στη Βουλή των Αντιπροσώπων με επιτόπιες επισκέψεις τους τελευταίους αρκετούς μήνες», σημείωσε.

«Πρέπει όμως να γίνουν και ακόμη περισσότερα στο επόμενο διάστημα, πράγματα που αφορούν τη στελέχωση του οργανισμού σε ανθρώπινο δυναμικό, ειδικά σε νοσηλευτικό προσωπικό στις πρώτες βοήθειες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει ζητήσει με γραπτή επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας να δοθούν αναλυτικά τα στοιχεία των εργαζομένων σε νοσηλευτικό ιατρικό προσωπικό σε όλα τα τμήματα πρώτων βοηθειών, ενώ το επόμενο σημείο είναι η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και η ανακαίνιση ολόκληρου του παλαιού κτιρίου του νοσοκομείου.

Προσέθεσε ότι η επιτροπή ζήτησε να ενημερωθεί επίσημα και γραπτώς για το ποιες ενέργειες προγραμματίζονται προς αυτή την κατεύθυνση το επόμενο διάστημα, ενώ εξέφρασε ικανοποίηση για την προγραμματισμένη παραγγελία και δεύτερου αξονικού τομογράφου.

O Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, είπε ότι ο τομέας της υγείας είναι ένας ευαίσθητος τομέας όπου και το παραμικρό λάθος ή η παραμικρή αμέλεια μπορεί να κοστίσει ζωές.

«Εκείνο το οποίο τονίσαμε σήμερα είναι ότι αν αντιληφθούμε όλοι αυτό το πράγμα και είμαστε δεκτικοί και στις παρατηρήσεις που προέρχονται από τους ελεγκτές και στα όσα μπορεί να μην γίνονται σωστά ή να μην τηρούνται συγκεκριμένα πρωτόκολλα, θα πρέπει να τα διορθώνουμε και να μην υψώνουμε έναν τείχος προστασίας και να δημιουργούνται συνεχώς διαμάχες και μια διελκυστίνδα του ποιος έχει δίκαιο», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «απώτερος στόχος όλων είναι να προσφέρονται οι υπηρεσίες υγείας στο μέγιστο δυνατό βαθμό ποιότητας που αρμόζει και που θέλουμε όλοι για τα νοσοκομεία και τους ασθενείς μας».

Όσον αφορά στο νοσοκομείο Λάρνακας, είπε ότι παρά το γεγονός ότι παραδόθηκε το νέο κτίριο των πρώτων βοηθειών εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να υπάρχει μια δυσφορία από ασθενείς αναφορικά με τους χρόνους αναμονής.

«Έχουμε εισηγηθεί κάποια πράγματα στους έχοντες την εξουσία των αποφάσεων, είτε αυτό λέγεται πρόσληψη περισσότερων νοσηλευτών, όπως ζητούν ήδη οι νοσηλευτές για το ΤΑΕΠ, είτε και υποστηρικτικού προσωπικού, και σκοπός θα είναι ο κόσμος όταν αποφασίζει να επισκεφτεί τις πρώτες βοήθειες να το κάνει με τη θέληση και τη ψυχή του και να μην αποτρέπεται από τους χρόνους αναμονής», υπογράμμισε.

Ως προς τα υπόλοιπα ζητήματα, είπε ότι σωστά η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξάγει και αιφνίδιους ελέγχους και εκτός ωραρίων κανονικής λειτουργίας του δημοσίου τομέα διότι έτσι μπορούν να εμφανιστούν ευκολότερα συμπτώματα και παθογένειες που χρήσουν διορθώσεις.

«Ας συμφωνήσουμε ότι είμαστε όλοι σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια να φτάσουν τα νοσηλευτήριά μας σε έναν επίπεδο το οποίο θα ανταποκρίνεται στο τι θέλουμε να παρέχεται ως φροντίδα υγείας στους ασθενείς μας», σημείωσε.

«Εμείς είμαστε εδώ να συμβάλλουμε εποικοδομητικά, ουδέποτε θα μας δείτε να επιλέγουμε την μία πλευρά με την άλλη. Εμείς πάντοτε επιλέγουμε την πλευρά του ασθενούς και την πλευρά της υγείας, της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», κατέληξε.

