Συναγερμός στις Βάσεις Ακρωτηρίου: Άγνωστο αντικείμενο έπεσε εντός Βάσης – Μήνυμα «μείνετε στα σπίτια σας» στους κατοίκους - Βίντεο

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Αρχές των Βρετανικών Βάσεων, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε εντός της στρατιωτικής περιφραγμένης περιοχής στο Ακρωτήρι Λεμεσού, όταν άγνωστο αντικείμενο φέρεται να έπληξε τον χώρο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ακούστηκαν μαχητικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από την περιοχή, ενώ σήμανε συναγερμός τόσο στις Βρετανικές Βάσεις όσο και στις Κυπριακές Αρχές. Η κινητοποίηση παραμένει σε ισχύ, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο νέου περιστατικού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Κάτοικοι της περιοχής έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα, με το οποίο καλούνταν να επιστρέψουν άμεσα στις οικίες τους και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους μέχρι νεότερης ενημέρωσης. Στο ίδιο μήνυμα περιλαμβάνονταν οδηγίες για απομάκρυνση από παράθυρα και προφύλαξη πίσω ή κάτω από βαριά και συμπαγή έπιπλα, εν αναμονή περαιτέρω οδηγιών από τις αρμόδιες Αρχές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Cyprus Mail, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής οι Βρετανικές Βάσεις τέθηκαν σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού έπειτα από κήρυξη «απειλής ασφαλείας». Το προσωπικό ενημερώθηκε για την κατάσταση και έλαβε οδηγίες να περιοριστεί εντός των κατοικιών του μέχρι νεότερης ανακοίνωσης.

Παράλληλα, η Daily Mail μετέδωσε ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις κοντά σε βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) στην Κύπρο.

Faytuks Network: We managed to find this video from a live camera in Cyprus from around 30 minutes ago pic.twitter.com/5JpdztSrYY — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) March 1, 2026

Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Hallel Bitton Rosen, που συνεργάζεται με το Channel 14, έκανε λόγο για «υποψίες συντριβής» στη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι, στη Λεμεσό.

ראשוני: חשד לנפילה בבסיס חיל האוויר הבריטי אקרוטירי בלימסול שבקפריסין.

פיצוץ עז נשמע במרחב, ובמקביל אזעקות בבסיס והזנקת מטוסים. — הלל ביטון רוזן | Hallel Bitton Rosen (@BittonRosen) March 1, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημες διευκρινίσεις για τη φύση της απειλής ούτε έχει αποσαφηνιστεί αν το περιστατικό συνδέεται με ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις.