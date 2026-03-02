Βίντεο ντοκουμέντο από το άγνωστό αντικείμενο που έπεσε στο Ακρωτήρι: Σενάρια για ιρανικό drone και έκρηξη – Το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι



Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Αρχές των Βρετανικών Βάσεων, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε εντός της στρατιωτικής περιφραγμένης περιοχής στο Ακρωτήρι Λεμεσού, όταν άγνωστο αντικείμενο φέρεται να έπληξε τον χώρο.

Κάτοικοι της περιοχής έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα, με το οποίο καλούνταν να επιστρέψουν άμεσα στις οικίες τους και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους μέχρι νεότερης ενημέρωσης. Στο ίδιο μήνυμα περιλαμβάνονταν οδηγίες για απομάκρυνση από παράθυρα και προφύλαξη πίσω ή κάτω από βαριά και συμπαγή έπιπλα, εν αναμονή περαιτέρω οδηγιών από τις αρμόδιες Αρχές.

Παράλληλα, η Daily Mail μετέδωσε ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις κοντά σε βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) στην Κύπρο, κάτι που επιβεβαιώνουν κάτοικοι τις περιοχής αλλά και το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα