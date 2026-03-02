Themasports lifenewscy
Βίντεο ντοκουμέντο από το άγνωστό αντικείμενο που έπεσε στο Ακρωτήρι: Σενάρια για ιρανικό drone και έκρηξη – Το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι

 02.03.2026 - 01:58
Βίντεο ντοκουμέντο από το άγνωστό αντικείμενο που έπεσε στο Ακρωτήρι: Σενάρια για ιρανικό drone και έκρηξη – Το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι

Βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται να καταγράφει εκρήξεις κοντά στην περιοχή των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, μετά από αναφορές για πιθανή απειλή ασφαλείας. Το υλικό δημοσιεύτηκε αρχικά από σελίδες του εξωτερικού και έχει ήδη αρχίσει να αναπαράγεται ευρέως στο διαδίκτυο

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Συναγερμός στις Βάσεις Ακρωτηρίου: Άγνωστο αντικείμενο έπεσε εντός Βάσης – Μήνυμα «μείνετε στα σπίτια σας» στους κατοίκους - Βίντεο


Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Αρχές των Βρετανικών Βάσεων, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε εντός της στρατιωτικής περιφραγμένης περιοχής στο Ακρωτήρι Λεμεσού, όταν άγνωστο αντικείμενο φέρεται να έπληξε τον χώρο.

Κάτοικοι της περιοχής έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα, με το οποίο καλούνταν να επιστρέψουν άμεσα στις οικίες τους και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους μέχρι νεότερης ενημέρωσης. Στο ίδιο μήνυμα περιλαμβάνονταν οδηγίες για απομάκρυνση από παράθυρα και προφύλαξη πίσω ή κάτω από βαριά και συμπαγή έπιπλα, εν αναμονή περαιτέρω οδηγιών από τις αρμόδιες Αρχές.

Παράλληλα, η Daily Mail μετέδωσε ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις κοντά σε βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) στην Κύπρο, κάτι που επιβεβαιώνουν κάτοικοι τις περιοχής αλλά και το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα

Συναγερμός στις Βάσεις Ακρωτηρίου: Άγνωστο αντικείμενο έπεσε εντός Βάσης – Μήνυμα «μείνετε στα σπίτια σας» στους κατοίκους - Βίντεο

Συναγερμός στις Βάσεις Ακρωτηρίου: Άγνωστο αντικείμενο έπεσε εντός Βάσης – Μήνυμα «μείνετε στα σπίτια σας» στους κατοίκους - Βίντεο

Συναγερμός στις Βάσεις Ακρωτηρίου: Άγνωστο αντικείμενο έπεσε εντός Βάσης – Μήνυμα «μείνετε στα σπίτια σας» στους κατοίκους - Βίντεο

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Αρχές των Βρετανικών Βάσεων, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε εντός της στρατιωτικής περιφραγμένης περιοχής στο Ακρωτήρι Λεμεσού, όταν άγνωστο αντικείμενο φέρεται να έπληξε τον χώρο.

