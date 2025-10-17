Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένα νέο all day μαγαζί «προσγειώνεται» στη Λευκωσία, φέρνοντας αέρα από Αθήνα - Πότε αναμένεται το opening - Φωτογραφίες

 17.10.2025 - 08:23
Ένα νέο all day μαγαζί «προσγειώνεται» στη Λευκωσία, φέρνοντας αέρα από Αθήνα - Πότε αναμένεται το opening - Φωτογραφίες

Το νέο all day μαγαζί της Λευκωσίας, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της Στασικράτους, και φέρνει στη Λευκωσία αέρα αθηναϊκό, είναι σχεδόν έτοιμο να υποδεχθεί τον κόσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Wizz Guide από την ομάδα του εστιατορίου, το άνοιγμά του αναμένεται περί τα μέσα της ερχόμενης βδομάδας (μετά τις 21/10).

Το Amore είναι κατά κάποιο τρόπο το alter ego του Seline, αφού έχει δημιουργηθεί από την ίδια ακριβώς ομάδα. Τώρα λοιπόν που το Seline έκανε season finale, όλο το effort της ομάδας δίνεται στο νέο μαγαζί στη Στασικράτους, σε έναν πολύ ωραίο χώρο με υπέροχη αυλή, εκεί που παλιά βρισκόταν το Koukouvaya Bistro & Bar και πιο πριν το Septembers.

Με all day λογική και φιλοσοφία, θα ανοίγει από το πρωί για καφέ και pastries που θα φτιάχνονται επί τόπου, ακολούθως θα προσφέρει brunch, lunch, after works drinks και dinner.
Ένας καθαρά μοντέρνος χώρος, με γήινα χρώματα, stainless steel και μπετόν στο interior και με όνομα που αποπνέει μόνο θετικά vibes. Ένα cool place, στη λογική των αθηναϊκών μαγαζιών, όπου «ο κόσμος έχει την ελευθερία να κάνει ό,τι πραγματικά θέλει», όπως αναφέρουν στο Wiz οι ιδιοκτήτες.

Σε ότι αφορά στο μενού, αυτό φέρει τις υπογραφές των Άρη Κρόι και Νίκου Ψηλού, γνωστοί και από το Seline, προτείνοντας πιάτα με μεσογειακή κατεύθυνση. Εκτός από τις επιλογές σε σαλάτες, pasta, carpaccio φρέσκου ψαριού και steak, στο μενού θα προσφέρονται επίσης και αρκετά πιατάκια με τη λογική του sharing (και με χαμηλότερη τιμολογιακή προσέγγιση), με τα οποία θα μπορούμε ανά πάσα ώρα να συνοδεύσουμε το κρασί ή το κοκτέιλ μας.

Αφήσαμε για το τέλος το wine list που θα περιλαμβάνει γύρω στις 70 πολύ ενδιαφέρουσες ετικέτες κρασιών, με επιλογές ακόμα και από Orange και Natural Wines, αλλά και το cocktail menu που έχει ετοιμάσει ο γνωστός mixologist Δημήτρης Κασβίκης, που επίσης βρίσκεται στην εξίσωση του Seline.

Η επιρροή από την Αθήνα έγκειται κυρίως στη φιλοσοφία του νέου μαγαζιού, αφού προωθεί την ελευθερία στο ποια εμπειρία θα επιλέξουν οι θαμώνες. Πιο συγκεκριμένα, ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να πάει για φαγητό, ενώ εναλλακτικά θα μπορεί απλώς να πάει για ποτό, συνοδεύοντας το κρασί και το κοκτέιλ του με πιάτα to share.

Δείτε φωτογραφίες

Πηγή: cyprus.wiz-guide.com

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

