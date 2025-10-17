Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

VIDEO: Χαμός στην Βραζιλία - Έκαναν τσακωτό ημίγυμνο ιερέα με αρραβωνιαστικιά πιστού

 17.10.2025 - 09:22
Χαμός στη Βραζιλία μετά την ανάρτηση ενός βίντεο με πρωταγωνιστή έναν ημίγυμνο ιερέα, την ερωμένη του και τον αρραβωνιαστικό της που τους έκανε τσακωτούς.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης στο βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που οργισμένοι άνδρες μπήκαν στο σπίτι του αιδεσιμότατου Luciano Braga Simplicio και τον βρήκαν ημίγυμνο ψάχνοντας για την ερωμένη του.

Ο Simplicio φέρεται να είχε κρυφά μεταφέρει τη γυναίκα στο σπίτι του δίπλα στην εκκλησία όταν ο αρραβωνιαστικός της έλειπε από την πόλη.

Στο βίντεο από το επεισόδιο που σημειώθηκε στις 13 Οκτωβρίου ο ιερέας που φοράει μόνο ένα κολλητό σορτς έρχεται αντιμέτωπος με την οργή των ανδρών – ανάμεσά τους και ο αρραβωνιαστικός της ερωμένης του – που του ζητούν να ανοίξει μια πόρτα πίσω από την οποία κρυβόταν η γυναίκα.

Αφού η πόρτα του μπάνιου δεν άνοιγε από τα χτυπήματα του ιερέα, τότε ο αρραβωνιαστικός της γυναίκας άρπαξε ένα σκαμνί και την έσπασε.

Εκεί βρήκαν την 21χρονη κρυμμένη κάτω από το νιπτήρα να φοράει μόνο ένα μπλουζάκι και ένα σορτς με την ίδια να βάζει τα κλάματα μετά την ανακάλυψή της.

Τόσο η γυναίκα όσο και ο ιερέας αρνήθηκαν ότι είχαν σεξουαλικές σχέσεις. Ο ιερέας ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι η γυναίκα βρισκόταν στο μπάνιο του επειδή χρειαζόταν ένα ντους μετά από μια κουραστική μέρα εργασίας στην εκκλησία.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο αξιωματούχοι της Επισκοπής του Ντιαμαντίνο που εποπτεύει την εκκλησία στην οποία ιερουργεί ο ιερέας ξεκίνησαν έρευνα για τις πράξεις του.

Στόχος της έρευνας αν ο ιερέας παραβίασε τον Κώδικα Κανονικού Δικαίου του 1983, ο οποίος απαγορεύει στους ιερείς της Λατινικής Εκκλησίας να συνάπτουν συναισθηματικές ή σεξουαλικές σχέσεις.

