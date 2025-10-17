Ancoria Bank: Με επιτόκιο 1,50% για 6 μήνες, οι καταθέσεις σου δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκες

Συγκεκριμένα, για νέους Λογαριασμούς Προθεσμιακών Καταθέσεων ιδιωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με ελάχιστο ποσό κατάθεσης τα €500, καθώς και ανανεώσεις κατά τη λήξη τους, προσφέρεται επιτόκιο με ετήσια απόδοση 1,50% για καθορισμένη διάρκεια 6 μηνών.

Στρατηγικός στόχος της Ancoria Bank παραμένει η προσήλωση στην εξυπηρέτηση προσφέροντας σύγχρονες λύσεις στους πελάτες της. Τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι διαθέσιμα στα Τραπεζικά Κέντρα της τράπεζας, ενώ οι ιδιώτες πελάτες μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα μέσω του mobile/web banking, myAncoria, πλήρως ψηφιακά.

