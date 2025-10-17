VIDEO - Μαύροι καπνοί σκέπασαν τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας: Ξέσπασε φωτιά σε όχημα

THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;
Η δημόσια συζήτηση για την κάθοδο του Φειδία Παναγιώτου στην (εσωτερική) πολιτική σκηνή έχει ανάψει για τα καλά.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που έστειλαν αναγνώστες της ιστοσελίδας μας μαύροι καπνοί σκέπασαν το σημείο, με τους διερχόμενους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητα και να προσπαθούν να αποφύγουν το φλεγόμενο όχημα.
Στο σημείο σπεύδουν πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.
