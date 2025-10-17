Ecommbx
VIDEO - Μαύροι καπνοί σκέπασαν τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας: Ξέσπασε φωτιά σε όχημα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO - Μαύροι καπνοί σκέπασαν τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας: Ξέσπασε φωτιά σε όχημα

 17.10.2025 - 09:46
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Παρασκευής στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, παρά την έξοδο Γερμασόγειας, όταν όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έστειλαν αναγνώστες της ιστοσελίδας μας μαύροι καπνοί σκέπασαν το σημείο, με τους διερχόμενους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητα και να προσπαθούν να αποφύγουν το φλεγόμενο όχημα.

Στο σημείο σπεύδουν πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.

