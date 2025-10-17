VIDEO - Μαύροι καπνοί σκέπασαν τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας: Ξέσπασε φωτιά σε όχημα

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έστειλαν αναγνώστες της ιστοσελίδας μας μαύροι καπνοί σκέπασαν το σημείο, με τους διερχόμενους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητα και να προσπαθούν να αποφύγουν το φλεγόμενο όχημα.

Στο σημείο σπεύδουν πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.