ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τους «χαμογέλασε» η τύχη: Όχι ένας, όχι δύο αλλά...20 τυχεροί γέμισαν τις τσέπες τους με χιλιάδες ευρώ – Πόσα κέρδισαν

 17.10.2025 - 08:44
Πολλοί ήταν οι τυχεροί στην χθεσινοβραδινή κλήρωση του Τζόκερ.

Η τύχη «χαμογέλασε» σε 20 ανθρώπους, οι οποίοι από σήμερα είναι πλουσιότεροι κατά 100 χιλιάδες ευρώ ενώ είχαμε και τον υπερτυχερό με το χρυσό δελτίο ο οποίος έβαλε στην τσέπη €5.762.367,64

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τζόκερ: Βρέθηκε τυχερός και γέμισε τις... τσέπες του με 5,7 εκατομμύρια ευρώ - Πού παίχτηκε το δελτίο

Ένα από τα 20 τυχερά δελτία στην 2η κατηγορία που κέρδισαν €100.000,00 βρέθηκε στην Κύπρο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

