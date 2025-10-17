Τους «χαμογέλασε» η τύχη: Όχι ένας, όχι δύο αλλά...20 τυχεροί γέμισαν τις τσέπες τους με χιλιάδες ευρώ – Πόσα κέρδισαν

Η τύχη «χαμογέλασε» σε 20 ανθρώπους, οι οποίοι από σήμερα είναι πλουσιότεροι κατά 100 χιλιάδες ευρώ ενώ είχαμε και τον υπερτυχερό με το χρυσό δελτίο ο οποίος έβαλε στην τσέπη €5.762.367,64

Ένα από τα 20 τυχερά δελτία στην 2η κατηγορία που κέρδισαν €100.000,00 βρέθηκε στην Κύπρο.