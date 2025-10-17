Κίνημα Οικολόγων: Συνέρχεται η Κεντρική Επιτροπή - Κλείνουν τα ψηφοδέλτια σε Λευκωσία και Λεμεσό

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, συνέρχεται η Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, σε μια καθοριστική σύσκεψη, με κύριο θέμα τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Σύμφωνα με κομματικές πηγές, η συνεδρίαση αναμένεται να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για τη διαμόρφωση της στρατηγικής που θα ακολουθήσει το Κίνημα τους επόμενους μήνες, τόσο σε επίπεδο οργανωτικό όσο και πολιτικό.

Κεντρικό αντικείμενο της συζήτησης, θα είναι η «φόρμουλα» που θα χρησιμοποιηθεί στις εκλογές, δηλαδή το πλαίσιο συνεργασιών, η κατανομή των υποψηφιοτήτων, αλλά και η συνολική κατεύθυνση που θα ακολουθήσει το κόμμα στην πορεία προς τις κάλπες. Παράλληλα, θα εξεταστεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί στη διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων, η οποία, όπως επιβεβαιώνουν πηγές του κόμματος, βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

Σε προχωρημένο στάδιο τα ψηφοδέλτια

Όπως αναφέρουν κομματικές πηγές, η διαδικασία επιλογής και κατάρτισης των ψηφοδελτίων, έχει ήδη ολοκληρωθεί για τη Λευκωσία και βρίσκεται σχεδόν στο τελικό στάδιο, για τη Λεμεσό. Οι υπόλοιπες επαρχίες αναμένεται να ακολουθήσουν σύντομα, ώστε μέχρι τον Νοέμβριο, να υπάρχει πλήρης εικόνα για τη σύνθεση του εκλογικού σχήματος του Κινήματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα ψηφοδέλτια θα περιλαμβάνουν ένα ισορροπημένο μείγμα από παραδοσιακά στελέχη του κόμματος, που εδώ και χρόνια υπηρετούν το οικολογικό κίνημα, αλλά και νέα πρόσωπα από τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. «Θα υπάρχει ποικιλομορφία και αντιπροσωπευτικότητα σε όλα τα επίπεδα», τονίζουν πηγές του Κινήματος, υπογραμμίζοντας ότι θα συμμετέχουν πρόσωπα από διαφορετικά επαγγελματικά υπόβαθρα, ηλικιακές ομάδες και κοινωνικά στρώματα.

Ποσόστωση φύλου και ανανέωση

Σημαντική πτυχή της διαδικασίας αποτελεί η τήρηση της πρόνοιας του καταστατικού του κόμματος για την ποσόστωση φύλου. Το Κίνημα Οικολόγων, το οποίο διαχρονικά στηρίζει την ισότητα και τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή, έχει δεσμευτεί ότι θα τηρήσει αυστηρά το ποσοστό εκπροσώπησης και από τα δύο φύλα στα ψηφοδέλτια.

Παράλληλα, επιδιώκεται η συμμετοχή νέων ανθρώπων που μπορούν να εκφράσουν τις ανησυχίες και τις προτεραιότητες της νέας γενιάς.

Εκλογικό επιτελείο με επικεφαλής τον Σταύρο Παπαδούρη

Κατά τη διάρκεια της Κεντρικής Επιτροπής, αναμένεται επίσης να συσταθεί το εκλογικό επιτελείο του Κινήματος, το οποίο θα αναλάβει τον συντονισμό της προεκλογικής εκστρατείας. Επικεφαλής του επιτελείου θα είναι ο Πρόεδρος του Κινήματος, Σταύρος Παπαδούρης, ο οποίος, σύμφωνα με το καταστατικό, θα πρέπει να λάβει την απαραίτητη ψήφο έγκρισης, από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

Η επιλογή του Σταύρου Παπαδούρη να ηγηθεί της εκστρατείας, θεωρείται αυτονόητη από τα περισσότερα στελέχη, καθώς συμβολίζει τη συνέχεια αλλά και την ανανέωση στο Κίνημα.

Προκλήσεις και προοπτικές

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εισέρχεται στη νέα εκλογική αναμέτρηση σε μια περίοδο πολιτικής ρευστότητας, όπου η απογοήτευση του εκλογικού σώματος από τα παραδοσιακά κόμματα δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά και προκλήσεις. Το Κίνημα επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία του στη Βουλή και να αναδείξει εκ νέου την πράσινη ατζέντα σε κεντρικό πολιτικό ζήτημα.

Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων του, σύμφωνα με κομματικές πηγές, είναι η προώθηση πολιτικών για την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την ενεργειακή αυτονομία και την προστασία του φυσικού πλούτου της Κύπρου. Παράλληλα, στόχος του Κινήματος, είναι να αποτελέσει έναν ειλικρινή και εποικοδομητικό συνομιλητή τόσο της κοινωνίας των πολιτών, όσο και των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων, επιδιώκοντας συναινέσεις σε ζητήματα περιβάλλοντος και διαφάνειας.

Η επόμενη μέρα

Η σύσκεψη της Κυριακής, αναμένεται να αποτελέσει κομβικό σημείο για το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών. Η ολοκλήρωση των ψηφοδελτίων, η σύσταση του εκλογικού επιτελείου και η χάραξη της στρατηγικής των επόμενων μηνών θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη δυναμική με την οποία το Κίνημα θα εισέλθει στην εκλογική μάχη.

Όπως όλα δείχνουν, το κόμμα επιχειρεί να συνδυάσει την εμπειρία με την ανανέωση, διατηρώντας τον οικολογικό του χαρακτήρα, αλλά προσαρμόζοντας τη δράση του στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις. Οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής την Κυριακή αναμένονται, επομένως, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον,όχι μόνο από τα μέλη και τους υποστηρικτές του Κινήματος, αλλά και από τον ευρύτερο πολιτικό κόσμο.